Nokia, Zynga ile yaptığı ortaklık anlaşmasını yenilediğini duyurdu

Finlandiyalı telefon üreticisi Nokia, sosyal ağ oyunlarının popüler ismi Zynga ile daha önce yapmış olduğu ortaklık anlaşmasını yenilediğini duyurdu.





Yenilenen bu ortaklık ile birlikte Zynga'nın popüler oyunlarından Draw Something ve Zynga Poker Nokia'nın dokunmatik ekrana sahip olan Asha serisi telefonlarında da yerini alacak. Ortaklık çerçevesinde daha önce Draw Something ve Words With Friends'in Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlarında yerini alması konusunda Zynga ile anlaşmaya varılmıştı. Zynga'nın bu yeni anlaşma ile birlikte 100 milyonluk bir kullanıcı tabanına da ulaşma şansı yakaladığı belirtiliyor.





Nokia tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ve nisan ayları arasında uygulama mağazasından yapılan indirme işlemlerinin %42'sinin Asha serisinde de kullanılan Series 40 sistemine sahip cihazlar aracılığı ile gerçekleştirdiği belirtiliyor.





http://press.nokia.com/2012/08/17/nokia-zynga-partnership-grows-to-bring-blockbuster-games-to-nokia-asha-touch-phones/