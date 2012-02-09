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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia bazı üretim tesislerini Asya'ya taşıyor, Avrupa ve Meksika'da 4000 çalışan işten çıkarılıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılını düşüşle kapatan ve 2012 yılı ilk çeyreğinde de düşüş beklentisine giren Nokia rekabet stratejisini yeniledi. Nokia, global cihaz pazarında daha etkili rekabet edebilmek amacıyla yenilediği stratejisine uygun olarak bazı üretim tesislerini Asya bölgesine kaydırmayı planladığını duyurdu.

Üretim tesisleri Macaristan, Finlandiya ve Meksika'da bulunuyor. Tesislerin transferinden sonra ise bu ülkelerde toplam 4000 işçinin işine son verilecek ve akıllı telefon üretimine odaklanılacak. İşlerini kaybeden işçiler için Nokia bir tazminat programı da devreye sokacak. Transfer girişiminin 2012 sonlarına doğru mali tabloyu etkilemesi bekleniyor.

Nokia yeni stratejisi gereği daha rekabetçi olabilmenin yolunun Asya'da geçtiğine inanıyor. Bu yüzden üretim tesislerini Asya'ya kaydırma kararı aldı. Bu bölgede Tayvan, Çin, Hindistan gibi ülkeler önemli birer ucuz üretim üssü haline geldi.

Ancak Nokia CEO'su Elop, tedarikçilere daha yakın olmak, esneklik, ekonomik ölçüler gibi faydalardan bahsederken ucuz iş gücünü bir sebep olarak göstermiyor.

Nokia'nın mevcut 9 üretim tesisinden 5'i Hindistan ve Güneydoğu Asya bölgesinde bulunuyor. Bu kararla sayı 8'e yükselecek. Finlandiya - 1979, Macaristan - 1996 ve Meksika - 1999 tesisleri firmanın tarihi öneme sahip fabrikalarıydı. Tamamen kapanmasa da firma için önemini yitirecek.

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Miasmus 7 yıl en beğenilen
Sırf Elop'u işten çıkarsalar daha iyi olurdu.
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yuhongyior 7 yıl
nokianın değil çalışanlarının vay haline ..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mehmetfahriguven 7 yıl
Nokia bence dükkanı kapatsın!
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Mellkor 7 yıl
Bariz olarak nokia nin kalitesindeki dususler goruruz artik. Zor satiyordu alanda malzeme kalitesi icin aliyor o +sida kalmayinca bakalim ne olucak
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alpa07 7 yıl
adamalr haklı işcilik umaliyet açısından önermli
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K_Spartakus 7 yıl
nokianın değil çalışanlarının vay haline ...emin olun en önce kendi ülkesinde kaybetmeye başlayacak .
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Strazburg 7 yıl
Beter olsunlar, çok sevindim bu habere. Aldığıma bin pişman olduğum C1-02'yle neler çektim. Önce bozuk mal sat, sonra milletin parasını verme. Paramı söke söke alabildim. Halen ses sızıntılı 100 ve 101 gibi hatalı modeller üretiyor. Daha neyin peşindeler? Nokia'nın devri bitti, artık Smasung var.
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infom@n 7 yıl
Çin bir savaşa girse bütün dünya aç kalır.
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E_Aydin35 7 yıl
İnşallah hayırlısı olur.:)
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TIMERIDER 7 yıl
bir çinli işçinin aylık maliyeti 100 (yüz) dolar maaş dahil.avrupalı işçi en az 2500 dolar
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Miasmus 7 yıl en beğenilen
Sırf Elop'u işten çıkarsalar daha iyi olurdu.
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