Nokia bazı üretim tesislerini Asya'ya taşıyor, Avrupa ve Meksika'da 4000 çalışan işten çıkarılıyor

2011 yılını düşüşle kapatan ve 2012 yılı ilk çeyreğinde de düşüş beklentisine giren Nokia rekabet stratejisini yeniledi. Nokia, global cihaz pazarında daha etkili rekabet edebilmek amacıyla yenilediği stratejisine uygun olarak bazı üretim tesislerini Asya bölgesine kaydırmayı planladığını duyurdu.





Üretim tesisleri Macaristan, Finlandiya ve Meksika'da bulunuyor. Tesislerin transferinden sonra ise bu ülkelerde toplam 4000 işçinin işine son verilecek ve akıllı telefon üretimine odaklanılacak. İşlerini kaybeden işçiler için Nokia bir tazminat programı da devreye sokacak. Transfer girişiminin 2012 sonlarına doğru mali tabloyu etkilemesi bekleniyor.





Nokia yeni stratejisi gereği daha rekabetçi olabilmenin yolunun Asya'da geçtiğine inanıyor. Bu yüzden üretim tesislerini Asya'ya kaydırma kararı aldı. Bu bölgede Tayvan, Çin, Hindistan gibi ülkeler önemli birer ucuz üretim üssü haline geldi.





Ancak Nokia CEO'su Elop, tedarikçilere daha yakın olmak, esneklik, ekonomik ölçüler gibi faydalardan bahsederken ucuz iş gücünü bir sebep olarak göstermiyor.





Nokia'nın mevcut 9 üretim tesisinden 5'i Hindistan ve Güneydoğu Asya bölgesinde bulunuyor. Bu kararla sayı 8'e yükselecek. Finlandiya - 1979, Macaristan - 1996 ve Meksika - 1999 tesisleri firmanın tarihi öneme sahip fabrikalarıydı. Tamamen kapanmasa da firma için önemini yitirecek.