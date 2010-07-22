Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia ikinci çeyrekte 111.1 milyon telefon sattı

8 yıl
8,9b
1
10
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni bir tepe yöneticisi aradığı iddia edilen Nokia, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın ikinci çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1, bir önceki çeyreğe göreyse %5 oranında arttarak 10 milyar Avro olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.06 Avro olarak arttığı Nokia'da, hisse başına gelir ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40, ilk çeyreğe göre ise %30 düşüş yaşadı. Cep telefonları için ortalama satış fiyatının 61 Avro olduğu Nokia, ikinci çeyrekte %3 artışla 111.1 milyon telefon satarken, 221 Avro net kâr elde etti.

Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, "artan rekabet koşullarına rağmen, ikinci çeyreği geleceğimiz hakkında optimistik olacak şekilde kapattık" dedi. Nokia, içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte, 9.4 milyar Avro ile 10.3 milyar Avro arasında gelir bekliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ExclusivePack 8 yıl
euro yha avro demeseniz olmazmı bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garnet54 8 yıl
adamlar işi biliyor aga elimdeki 6500 slide 2 senelik tık yok taş gibi günde ortalama 1-2 kere düşer elimden süper adamlar boşuna cep telefonu piyasasında lider değiller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menladi 8 yıl
111.1 milyon telefon mu
maaşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
ne zaman geçecek yeni telefonlardada symbyan 4 var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safa_oyuncu 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Satışları iyi seviyede. Nokia'nın tek sorunu üst segment cihazlar. Zira N8 dışında heyecan getirecek bir cihazı henüz bulunmuyor. MeeGo'nun çıkmasıyla büyük değişim olacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J'aime le gâteau 8 yıl
MeeGo'dan bende ümitliyim umarım rakipleri karşısında beklendiği gibi başarılı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8918 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, cep telefonu ve
3 etiket daha akıllı telefon nokia akıllı telefon satışları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim