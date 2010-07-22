Nokia ikinci çeyrekte 111.1 milyon telefon sattı

Yeni bir tepe yöneticisi aradığı iddia edilen Nokia, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın ikinci çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1, bir önceki çeyreğe göreyse %5 oranında arttarak 10 milyar Avro olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.06 Avro olarak arttığı Nokia'da, hisse başına gelir ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40, ilk çeyreğe göre ise %30 düşüş yaşadı. Cep telefonları için ortalama satış fiyatının 61 Avro olduğu Nokia, ikinci çeyrekte %3 artışla 111.1 milyon telefon satarken, 221 Avro net kâr elde etti.

Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, "artan rekabet koşullarına rağmen, ikinci çeyreği geleceğimiz hakkında optimistik olacak şekilde kapattık" dedi. Nokia, içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte, 9.4 milyar Avro ile 10.3 milyar Avro arasında gelir bekliyor.