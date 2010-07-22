Nokia ikinci çeyrekte 111.1 milyon telefon sattı

Yeni bir tepe yöneticisi aradığı iddia edilen Nokia, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın ikinci çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1, bir önceki çeyreğe göreyse %5 oranında arttarak 10 milyar Avro olarak gerçekleşti. Hisse başına gelirin 0.06 Avro olarak arttığı Nokia'da, hisse başına gelir ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40, ilk çeyreğe göre ise %30 düşüş yaşadı. Cep telefonları için ortalama satış fiyatının 61 Avro olduğu Nokia, ikinci çeyrekte %3 artışla 111.1 milyon telefon satarken, 221 Avro net kâr elde etti.
Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, "artan rekabet koşullarına rağmen, ikinci çeyreği geleceğimiz hakkında optimistik olacak şekilde kapattık" dedi. Nokia, içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte, 9.4 milyar Avro ile 10.3 milyar Avro arasında gelir bekliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8918 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, cep telefonu ve