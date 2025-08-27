Xiaomi 16 Pro düz ekranla gelecek: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 16 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta, Xiaomi 16 Pro’nun biraz daha büyük bir ekranla (6,85 inç) geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise telefonun, Xiaomi 15 Pro'nun aksine düz bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 15 Pro, geçtiğimiz sene dört taraftan mikro kavisli ekranla piyasaya çıkmıştı. Kavisli ekranlar her ne kadar estetik görünse de, kenarlarda yaptığı yansımalar, yanlışlıkla dokunma ve düşmelere karşı dayanıklılığı azaltmasıyla birçok kullanıcı tarafından tercih edilmiyor. Xiaomi de yeni modelinde kavisli ekrandan vazgeçecek gibi görünüyor.

Xiaomi 16 Pro, büyüyen ekran boyutu ve düz ekrana geçiş sebebiyle selefinden daha büyük boyutlara sahip olacak ancak ultra ince çerçeveleri sayesinde kullanıcılara çok kaba bir telefon izlenimi vermeyecek.

Galaxy S26 Ultra, büyük bir kamera adasına sahip olabilir 13 sa. önce eklendi

Xiaomi 16 Pro beklenen özellikler

Daha önceki söylentiler, Xiaomi 16 Pro ve 16 Ultra’nın aynı 6.85 inç 2K LTPO OLED ekranı paylaşacağını ve Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle geleceğini ortaya koymuştu.

Kamera tarafında ise Xiaomi 16 Pro, 50 MP çözünürlüğe ve 1/1.3 inç boyuta sahip büyük bir ana sensörle gelecek. Ek olarak kameranın ultra yüksek dinamik aralık desteğine ve ToF sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lensin eşlik etmesi bekleniyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama destekli ultra geniş lens ve 50 MP sensör yer alacak. Ayrıca 4K 60 fps video kaydı da mümkün olacak.

Söylentilere göre Xiaomi, bu yıl amiral gemisi serisine yeni bir üye ekleyecek. 6.3 inç büyüklüğünde ekrana ve 6.300 mAh bataryaya sahip olması beklenen telefon, Xiaomi 16 Pro Mini ismiyle piyasaya çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 16 Pro düz ekranla gelecek: İşte beklenen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: