Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 16 Pro düz ekranla gelecek: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi 15 Pro, geçtiğimiz sene dört taraftan mikro kavisli ekranla piyasaya çıkmıştı. Xiaomi 16 Pro'nun ise düz bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Yeni modelle ilgili ortaya çıkan bilgiler neler?

    Xiaomi 16 Pro düz ekranla gelecek: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 16 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta, Xiaomi 16 Pro’nun biraz daha büyük bir ekranla (6,85 inç) geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise telefonun, Xiaomi 15 Pro'nun aksine düz bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

    Xiaomi 15 Pro, geçtiğimiz sene dört taraftan mikro kavisli ekranla piyasaya çıkmıştı. Kavisli ekranlar her ne kadar estetik görünse de, kenarlarda yaptığı yansımalar, yanlışlıkla dokunma ve düşmelere karşı dayanıklılığı azaltmasıyla birçok kullanıcı tarafından tercih edilmiyor. Xiaomi de yeni modelinde kavisli ekrandan vazgeçecek gibi görünüyor.

    Xiaomi 16 Pro, büyüyen ekran boyutu ve düz ekrana geçiş sebebiyle selefinden daha büyük boyutlara sahip olacak ancak ultra ince çerçeveleri sayesinde kullanıcılara çok kaba bir telefon izlenimi vermeyecek. 

    Xiaomi 16 Pro beklenen özellikler

    Daha önceki söylentiler, Xiaomi 16 Pro ve 16 Ultra’nın aynı 6.85 inç  2K LTPO OLED ekranı paylaşacağını ve Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle geleceğini ortaya koymuştu.

    Kamera tarafında ise Xiaomi 16 Pro, 50 MP çözünürlüğe ve 1/1.3 inç boyuta sahip büyük bir ana sensörle gelecek. Ek olarak kameranın ultra yüksek dinamik aralık desteğine ve ToF sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lensin eşlik etmesi bekleniyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama destekli ultra geniş lens ve 50 MP sensör yer alacak. Ayrıca 4K 60 fps video kaydı da mümkün olacak.

    Söylentilere göre Xiaomi, bu yıl amiral gemisi serisine yeni bir üye ekleyecek. 6.3 inç büyüklüğünde ekrana ve 6.300 mAh bataryaya sahip olması beklenen telefon, Xiaomi 16 Pro Mini ismiyle piyasaya çıkabilir. 

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_xiaomi_16_pro_is_rumored_to_drop_the_quadcurved_display-news-69196.php https://www.weibo.com/5888095979/Q1kJW6Q87?pagetype=profilefeed
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    param yok yurtdışına nasıl giderim japon beyaz eşya markaları yandan çarpma kusur oranları en yüksek göz numarası mevlana pide nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum