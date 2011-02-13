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Nokia: İlk önceliğimiz Android'i vurmak!

8 yıl
26,9b
1
90
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, devam etmekte olan etkinlik kapsamında şirketin gelecek stratejisine ilişkin açıklamalar da yapıyor. Çalışanlarına yazdığı mektupta, "...ilk iPhone 2007 yılında satışa sunuldu ancak bizim hala o deneyime yaklaşan bir ürünümüz yok. Android kısa sürede ekosistem yaratmayı başardı ve ilk olarak üst seviyeye gelmesine rağmen şimdi artık orta segmentte de yaygınlaşıyor..." gibi samimi itiraflarda bulunan Elop, Windows Phone 7 odaklı planlarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu.

"İlk önceliğimiz Android'i vurmak" olacak diyen Stephen Elop, Microsoft ile yapılan işbirliğinin göründüğünden daha derin olduğunu da sözlerine ekled.


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FightForBeer 8 yıl en beğenilen
Android'i vurmakmı :D:D:D:D
Nokia'mı :D:D:D:D
Windows Mobile ilemi :D:D:D:D
Hiç güleceğim yoktu :D
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Carnadormania 8 yıl
silahı kendi kafasını sıkıp intihar etti nokia.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Batuist 8 yıl
o işletim sistemiyle androidi vumamazsın. bunu belki meego ile yapabilirdi ama wp7 ile değil..!!!
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DH Misafiri 3 yıl
nokia gelmiş geçmiş en iyi telefon üreticisidir. bu markayı samsung ve iphone'a yedirmem. ben nokia asha 311 kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım.tavsiye ederim. nokia,3310'u tekrar üret süper telefondu
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the show must go on 8 yıl
yavaş vursun
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clopin 8 yıl
buraya yazıyorum nokia 2 yıla kadar androide gececek .
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Ahmet-79 8 yıl

visivo

buraya yazıyorum nokia 2 yıla kadar androide gececek .


Bende öyle düşünüyorum eninde sonunda geçecek ama 2-3 yıl sonra atı alan çoktan üsküdarı geçmiş olur ve o süre zarfında da nokıa kan kaybetmeye devam eder
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HumWE 8 yıl
adam haklı baktı 200-300 tl lik miladi symbiyan lı telefon satmayla yürümüyor bu iş microsoft a tutunmaya çalışıyor bakalım ne yapıcak iyi şeyler yapsında bizede elbet firmalar rekabette iken faydası dokunur heralde :)
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Windows10 8 yıl
zune yazılımı (zorunlu değil) nokia teller için geçerli değil diyorlar.
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X-FI 8 yıl
nokia özgüvenini yeniden kazandı anlaşılan bu çok iyi hadi hayırlısı :D
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EgeliLodos 8 yıl
X-FI

nokia özgüvenini yeniden kazandı anlaşılan bu çok iyi hadi hayırlısı :D


Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler
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tanerergul 8 yıl
Çıkışını başkasının çöküşünde arıyacağına sil baştan yapabilir bizlere daha güzel yenilikler sunmak için uğraşsa ne güzel olur.

IOS... android... Veee (?)
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BruceVanWayne 8 yıl
Bu arada, devam eden MWC'de bugün Google CEO'su Eric Schmidt bazı açıklamalarda bulundu...

Buna göre Android platformu olarak, Nokia'yı Android platformunu kullanmaya ikna etmeyi kesinlikle denediklerini; Nokia'yı aralarında görmekten mutlu olacaklarını, tekliflerinin ise hala geçerli olduğunu belirten açıklamarda bulundu...

Detaylar için yine engadget: engadget.com/...

Anssi'nin 2005 yılındaki açıklamarına atıf yaparak, twitter'da "iki hindi-kartal" muhabbetini yapan da, yine kendi başkan yardımcılarından biriydi... Bir kedi-ciğer ilişkisi de sezilmiyor değil :D
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erci501 8 yıl
13 yıllık nokia kullanıcısıyım. Nokia nın 17-18 modelini kullandım.Su anda c7 kullanıyorum. elop denen adamı dinleyince artık galaxy s2 almayı düşünüyorum.Eğer o zamana kadar o standartlarda bi telefon çıkartmazsa tabi. böyle tepe yönetici mi olurmuş adam eziğin biri. başkasını vurayım diye kendini vuracak.
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firat667 8 yıl
nokıa yı hafife almayın busaatten sonra dünya devleri ile çalışıyor yazılımda microsoft donanımda intel yakın zamanda kendını toplayacağına inanıyorum ben...
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NomadCRY 8 yıl
Şimdi birşey derdim de banlanasım hiç yok şu anda.Sen Windows Mobile ile Android'i vuracağını mı sanıyorsun be Nokia.
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northernlights 8 yıl
Olmadı Nokia yine, her zaman ki gibi olmadı.
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ulwi 8 yıl
Microsoft un Bing hizmetine bir goz atin , ozellikle amerika sayfasi baya gelismis , yakinda google a yaklasir . Gorunus olarak google dan daha iyi
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