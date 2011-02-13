Nokia: İlk önceliğimiz Android'i vurmak!

Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, devam etmekte olan etkinlik kapsamında şirketin gelecek stratejisine ilişkin açıklamalar da yapıyor. Çalışanlarına yazdığı mektupta, "...ilk iPhone 2007 yılında satışa sunuldu ancak bizim hala o deneyime yaklaşan bir ürünümüz yok. Android kısa sürede ekosistem yaratmayı başardı ve ilk olarak üst seviyeye gelmesine rağmen şimdi artık orta segmentte de yaygınlaşıyor..." gibi samimi itiraflarda bulunan Elop, Windows Phone 7 odaklı planlarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu.

"İlk önceliğimiz Android'i vurmak" olacak diyen Stephen Elop, Microsoft ile yapılan işbirliğinin göründüğünden daha derin olduğunu da sözlerine ekled.