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Nokia imzalı Meizu MX Supreme gündemde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,8b
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia imzalı Meizu MX Supreme gündemde

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra yeni bir akıllı telefon için Meizu'yla işbirliği yaptığı ve cihaza Meizu logosunu koyarak pazarlayacağı bir süredir gündemde. Her iki firma da konuyu yalanalamasına rağmen iddialar giderek güçleniyor.
Dün internete sızdırılan görseller Meizu MX Supreme adında yeni bir modele işaret ediyor. Nokia ve Meizu'nun ortaklık yaptığı düşünülen cihazda PureView destekli 60MP çözünürlüğünde bir kamera olacağı beliriliyor. Supreme adının da buradan geldiği sanılıyor. Bununla birlikte PureView teknolojisi Microsoft'un elinde olduğu için bu denli yüksek bir çözünürlük mümkün olup olmayacağı kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
Android işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonda büyük bir Home tuşu ve ince bir ekran çerçevesi olduğu görülüyor. Modelin donanım özellikleri sayesinde amiral gemisi seviyesinde rekabet edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik bu modelin piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.


Nokia imzalı Meizu MX Supreme gündemde

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX-Supreme-images-leak-revealing-a-home-button-and-a-razor-thin-bezel_id67570 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Captain_Ivy 4 yıl en beğenilen
60 mp
60 mp
60 mp
1 Yanıt Yanıtla +4
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0MG90 4 yıl
Wooooowww wooow woooow 60mp
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yokbeolumbe 4 yıl
n8 1020 wefad
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mc_ihanet 4 yıl
FreeRun -- Nokialarda olduğu gibi yazmışsın k.bakma. Bi an nokialarda olsa diye gördüm :)
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mc_ihanet 4 yıl
FreeRun ----- Çift tıkla uyanma var zaten
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FreeRun 4 yıl
nokia telefonlarda olduğu gibi glance screen,radio ve çift tıkla uyanma gibi özelliklerde olursa hakkaten müthiş olur.
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General. 4 yıl
Sünepe diye okudum
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Glorfindel1907 4 yıl
Yorumlar müthiş

Bu arada yav hehe diyen arkadaş Nokia 808 ilk duyulduğunda'da herkes böyle yazıp çizmişti
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sweet steal 4 yıl
bu nasıl bi şey
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Tasarım iphone htc samsung copy paste
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1BilimAdamı 4 yıl
yav he he derler adama
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talib kweli 4 yıl
Wowooww 60 mp
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beetle26 4 yıl
samsung a çok benzemiyor mu?
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