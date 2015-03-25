Nokia imzalı Meizu MX Supreme gündemde

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra yeni bir akıllı telefon için Meizu'yla işbirliği yaptığı ve cihaza Meizu logosunu koyarak pazarlayacağı bir süredir gündemde. Her iki firma da konuyu yalanalamasına rağmen iddialar giderek güçleniyor.

Dün internete sızdırılan görseller Meizu MX Supreme adında yeni bir modele işaret ediyor. Nokia ve Meizu'nun ortaklık yaptığı düşünülen cihazda PureView destekli 60MP çözünürlüğünde bir kamera olacağı beliriliyor. Supreme adının da buradan geldiği sanılıyor. Bununla birlikte PureView teknolojisi Microsoft'un elinde olduğu için bu denli yüksek bir çözünürlük mümkün olup olmayacağı kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

Android işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonda büyük bir Home tuşu ve ince bir ekran çerçevesi olduğu görülüyor. Modelin donanım özellikleri sayesinde amiral gemisi seviyesinde rekabet edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik bu modelin piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.









http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX-Supreme-images-leak-revealing-a-home-button-and-a-razor-thin-bezel_id67570