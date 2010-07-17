Nokia: İyi antenler yapıyoruz!, Motorola: Droid X'i istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!

Düzenlediği basın toplantısında, sinyal sorununa çözüm için iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple'a karşı Nokia ve Motorola'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Mobil iletişim dünyasının zirvesindeki isim olan Finlandiya merkezli Nokia, Apple'ın mevcut durumunu fırsat bilerek "iyi antenler yapıyoruz" açıklamasında bulundu ve rakibine yüklendi. Oldukça karmaşık bir konu olan anten tasarımının kendisi için on yıllardır, yüzlerce modelde temel beceri olduğuna dikkat çeken Nokia, 1998 yılında pazara sunduğu 8810 modelinin dahili anten tasarımına sahip ilk telefon olduğunu dolayısıyla bu konuda sektöre öncülük ettiğini belirtiyor. Telefonu nasıl tuttukları da dahil olmak üzere insan davranışları üzerine binlerce çalışma saati harcadıklarını belirten Nokia, insanlar arasında bağlantı kuran firma olarak eğer bir sorun, bir uyuşmazlık var ise anten performansını tasarımın önünde tuttuklarını, önceliği ona verdiklerini belirtiyor.
Nokia: 1998 yılında piyasaya sürdüğümüz dahili antene sahip 8810 modeliyle sektöre öncülük ettik.
Cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda, nasıl tutulduğuna bağlı olarak anten performansının kolayca etkilenebildiğini belirten Nokia, telefonlarını gerçek dünya şartlarında örneğin hangi elle tutulursa tutulsun kabul edilebilir performans sunacak şekilde tasarladığını belirtiyor. İnsanların telefonlarını nasıl kullanıldığıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve uzun süren çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nokia, hem üstte hem de altta anten kullanımına müsade edecek tasarımlar yaptıklarını, mekanik tasarımda özenle seçilmiş materyal kullandıklarına dikkat çekiyor.
Motorola: Droid X'te çifte anten var, dilediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!
Nokia'nın yanı sıra Apple'a gönderme yapan bir diğer telefon üreticisi de Motorola oldu. Apple, iPhone'u piyasaya sürmeden önce Amerika'nın en popüler telefon üreticisi olan Motorola, piyasaya sürdüğü yeni telefonu Droid X için için New York Times gazetesine verdiği ilanda hem Apple hem de şirketin tepe yöneticisi Steve Jobs'a yüklendi. Hatırlanacağı üzere Steve Jobs, "iPhone 4'te sorun yok, bu sadece telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." açıklamasında bulunarak yeni bir tartışmaya neden olmuştu. İşte bu noktadan hareket eden Motorola, verdiği Droid X ilanında "Çifte anten kullanıyoruz, telefonu istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz..." açıklamasında bulunarak rakibini hedef alan bir ifade kullanmış oldu.
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Adam haklı beyler. Ticari sırlarınızı korumak için farklı iletişim yolları bulun.
Fiyatı 3 asgari ücret olan cihazdan kaç tane satıldı kac kisi almak İcin sira bekliyor önemli olan bu :)
İphone 4 e donecek olursak, kabul edin veya etmeyin iphone 4 de donanimsal anten problemi vardir.Bunuda yok ben soyle tutuyorum, boyle tutarsan fizik kanunlarina aykiridir.En mantikli tutus soyledir vb sekilde izah edilerek ortbas edilemez.Kisa sureliginede olsa sinyal kaybi yasanmasi,bunun bazilarini rahatsiz etmemesi kendi tasarruflari ve egolari ile alakali bir durumdur.iphone 4 deki problemi ben yasadim, yukarida ekledigim fotograflardaki tutus sekillerinde sinyal kaybi ve veri alisverislerinde kesinti dusus yasandigini gordum ve siparisimi iptal ettim diye yazdim.Bu nasil bir fizik kanunu ki ne hikmetse ayni ortamda denedigim iphone 3G VE samsung Galaxy S in sinyali full ken bir tek iphone 4 u etkiliyor bu fiziik kanunlari.Varmi bunu daha otesi.Tabiki var gozleri ve mantigi korlestirmis,Apple hayranligi.
Ama o kadar ayyuka cikti ki, apple artik itibar kaybetmeye basladi nokia,motorola vs vs coluk cocugun diline dusmeye basladi, adamlar sadece " sorun yok" deyip gecistiremezlerdi yani bir icraat yapmalari gerekiyordu.
Siz asıl apple' ın neden iade hakkı veya kılıf verdiğini değil de, aynı problemin yasandığı diger telefon markalarinin neden birsey yapmadigini sorun.
O sunumun linkini koyan arkadas dikkat ettiysen orada birkac farkli telefonda da ayni problemin oldugu gösteriliyor. Sadece isimize gelen taraflari, yukarida yazdigim gibi malzeme toplamak icin okumayalim; bir seyi anlamak icin okursak bu kadar uzamaz konu. Bir de şu 100 m. dolar ve 18 muhendis olayina ne kadar takilmissin ya 6 sayfa sonra cevap yazmissin bravo :) ben gırgırına yazmistim.
Hepsi bir yana ben telefonu kullandim, canli canli inceledim buradakiler gibi bol keseden atmiyorum. Simdi her zamanki gibi rahatsiz olanlar fan man diyecekler biliyorum. Bu tiplere once imzama bakmalarini sonra da, su an HTC Desire kullandigimi soylesem yeterli olur sanirim.
Hadi yine benim yorumlarim tarafsiz gelmedi forumda nanaka rumuzlu arkadas aldi iphone4 buyrun kendisine sorun bir de acı gercekleri ondan dinleyin bakalım ;)
Sorun yok deyip geçiştiremezlerdi; ancak bak Blackberry'de de mevcut, bak HTC'de de mevcut bu olay açıklaması yeterli geldi demek senin için. Apple kısıtlamalarına teli nasıl tutmak gerektiğini de ekledi. iPhone aldıysanız böyle tutacaksınız.
Kafan mı iyi ? Ne 6 sayfası, yazdığın mesaj son sayfada ?!!
SJ babasının hayrına bumper dağıtıyor. SJ niye bedavaya bumper dağıtsın; çünkü müşterilerin memnuniyeti herşeyden önemli.
Valla sen cihazı eline alıp boşa incelemişsin, SJ'yi haksız çıkarıyorsun. Adam çıkıp basın açıklaması yapıyor sen diyorsun ki yok öyle birşey ve ben de bol keseden atıyorum temel bazda SJ'nin açıklamasına dayanarak yazdığım mesajlarda. Yani neyin doğru neyin palavra olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek.
Bu videoyu görmemiştim. Çok keyifli. Paylaşım için teşekkürler.
Neyse gelelim soruna. Ey " lphone'da bir eksik oldugunu DUYSAM DA(canli sahit olmalari gerekmez) bir sekilde mok atsam, bir sekilde uzanamadigim ya da uzanmadigim cigere mundar desem" diye dort gozle bekleyen arkadaslar, o cihazin sebeke sinyalini kaybetmesi icin oyle bir tutmaniz, tutarken oyle bir sıkmanız, sıkarken 15-20 saniye beklemeniz lazim ki ancak oyle hat kaybolsun. Şimdi soruyorum hangi insan evladı bu kadar rahatsiz bir pozisyonda bu telefonu tutup bir de kullanabilir??? Bu sekilde tutmanin(kasmanin) tek bir amaci olabilir telefonun cekmesini engellemek. Hatta bu gun telefonunu inceledigim arkadasim solak ozellikle sordum bu problemi yasadin mi diye, gulerek hayir dedi.
Lutfen artik uzatmayin, nokia,motorola vs anladilar tabi bu seneki amiral gemileri daha suya inemeden batacak, iphone ortaligi kasip kavuracak bu yuzden ne kadar zarar verirsek kârdir diye cirpiniyorlar. Bir de bunlar buyuk marka buyuk sirket olacaklar. Adam gibi cihazlar yapip apple'ı susturacaklari yerde mahalle kavgasina ceviriyorlar isi.
Fazla soze gerek yok, bir hafta olmadan, 1,5 milyondan fazla sattı. E bu basari birilerine batacak elbet....
Dağılın, yetkiliden açıklama geldi. Steve Jobs boşa uğraşmış bu kadar açıklama yapmaya. Arkadaş geliştirici mühendis.
Ya kardeşim şu çok bilmiş tavırlarını kendine saklasan ?!!
O cihazı eline alıp inceleme imkanı olabilecek kaç kişi var Türkiye'de şu an ? Hadi sen eline aldın, inceledin cihazı madalya mı takalım ?
Steve Jobs kabul ediyor sen ise gelmiş burada ahkam kesiyorsun. Hayır sana mı inanalım Steve Jobs isimli CEO'ya mı anlamadım.
iphoneturkey.biz/...
Ha sen şimdi açıklamanın Türkçe ya da İngilizce halinde illa bir nane bulup hemen bak burada böyle yazıyor tarzı mesajlarını eksik etmezsin. Pek de umurumda olmadığını da belirteyim.
SJ'nin açıklaması da ne derece tatmin edici o da ayrı bir mevzu zaten.
Düzenleme:
Yukarıda 18 mühendis 100 milyon dolarlık mevzuyu da sormuşsun. Verdiğim linkte cvbı mevcut.
Yalnız bu bilgiler doğru. Önceleri beyaz renkli iPhone 3GS'lerin aşırı ısınmadan dolayı renk değiştirdiği öne sürülüyordu, sonradan renk değişiminin ana sebebinin koruyucu kılıflar olduğu ortaya çıktı. Çözümü ise kolonya gibi alkollü maddeler kullanmak kadar basitti. Çatlak konusuna gelince... Telefonumu aldıktan sonra 2 hafta geçmeden şarj girişinde kılcal çatlaklara rastladım. Bir kaç ay sonra da ses tuşlarının bulunduğu tarafta kılcal çatlaklar belirdi. Bu süre içinde telefon ne aşırı sıcaklığa maruz kaldı ne de herhangi bir darbeye. Gerek yurtdışında gerek ülkemizde çatlak problemi yaşayanlar söz konusu.