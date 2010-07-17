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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia: İyi antenler yapıyoruz!, Motorola: Droid X'i istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!

iPhone 4'teki sinyal sorunu Nokia ve Motorola'yı harekete geçirdi. İşte firmaların "anten" yorumları.
8 yıl
13,6b
1
195
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düzenlediği basın toplantısında, sinyal sorununa çözüm için iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple'a karşı Nokia ve Motorola'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Mobil iletişim dünyasının zirvesindeki isim olan Finlandiya merkezli Nokia, Apple'ın mevcut durumunu fırsat bilerek "iyi antenler yapıyoruz" açıklamasında bulundu ve rakibine yüklendi. Oldukça karmaşık bir konu olan anten tasarımının kendisi için on yıllardır, yüzlerce modelde temel beceri olduğuna dikkat çeken Nokia, 1998 yılında pazara sunduğu 8810 modelinin dahili anten tasarımına sahip ilk telefon olduğunu dolayısıyla bu konuda sektöre öncülük ettiğini belirtiyor. Telefonu nasıl tuttukları da dahil olmak üzere insan davranışları üzerine binlerce çalışma saati harcadıklarını belirten Nokia, insanlar arasında bağlantı kuran firma olarak eğer bir sorun, bir uyuşmazlık var ise anten performansını tasarımın önünde tuttuklarını, önceliği ona verdiklerini belirtiyor.

Nokia: İyi antenler yapıyoruz!, Motorola: Droid X'i istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!
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Nokia: 1998 yılında piyasaya sürdüğümüz dahili antene sahip 8810 modeliyle sektöre öncülük ettik.

Cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda, nasıl tutulduğuna bağlı olarak anten performansının kolayca etkilenebildiğini belirten Nokia, telefonlarını gerçek dünya şartlarında örneğin hangi elle tutulursa tutulsun kabul edilebilir performans sunacak şekilde tasarladığını belirtiyor. İnsanların telefonlarını nasıl kullanıldığıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve uzun süren çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nokia, hem üstte hem de altta anten kullanımına müsade edecek tasarımlar yaptıklarını, mekanik tasarımda özenle seçilmiş materyal kullandıklarına dikkat çekiyor.

Nokia: İyi antenler yapıyoruz!, Motorola: Droid X'i istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!
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Motorola: Droid X'te çifte anten var, dilediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!

Nokia'nın yanı sıra Apple'a gönderme yapan bir diğer telefon üreticisi de Motorola oldu. Apple, iPhone'u piyasaya sürmeden önce Amerika'nın en popüler telefon üreticisi olan Motorola, piyasaya sürdüğü yeni telefonu Droid X için için New York Times gazetesine verdiği ilanda hem Apple hem de şirketin tepe yöneticisi Steve Jobs'a yüklendi. Hatırlanacağı üzere Steve Jobs, "iPhone 4'te sorun yok, bu sadece telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." açıklamasında bulunarak yeni bir tartışmaya neden olmuştu. İşte bu noktadan hareket eden Motorola, verdiği Droid X ilanında "Çifte anten kullanıyoruz, telefonu istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz..." açıklamasında bulunarak rakibini hedef alan bir ifade kullanmış oldu.


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1 Avatar
DH Misafiri 8 yıl
sim kartını çıkartmadığınız müddetçe cep telefonlarınız dinlenebiliyor. iphone'un amerikan gizli servisinin desteğiye bu kadar popüler hale getirilmesini nedense hiçkimse anlayabilmiş değil. popüler amerikan polisiye dizilerinde bile tüm polisler iphone kullanıyor.
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VoodooRush 8 yıl

DH Misafiri

sim kartını çıkartmadığınız müddetçe cep telefonlarınız dinlenebiliyor. iphone'un amerikan gizli servisinin desteğiye bu kadar popüler hale getirilmesini nedense hiçkimse anlayabilmiş değil. popüler amerikan polisiye dizilerinde bile tüm polisler iphone kullanıyor.

Adam haklı beyler. Ticari sırlarınızı korumak için farklı iletişim yolları bulun.
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eralpt 8 yıl
Anten manten hikaye kardesim..

Fiyatı 3 asgari ücret olan cihazdan kaç tane satıldı kac kisi almak İcin sira bekliyor önemli olan bu :)
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kirmizibulten 8 yıl
bu saatten sonra anteninle ovunsen ne yazar.
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kronikdonguselloser 8 yıl
nokia'nın n8 ine göre daha iyi bir cihaz gibi duruyor acaba ne zaman çıkacak türkiye de bilen var mı?
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kesbi 8 yıl
Ben onu bunu bilmem de en sağlam çekim gücü kullandığım telefonlar içinde sagem'deydi. 2 farklı modelini kullandım. Biri ilk telefonum olan sagem 922 idi. Diğeri ise 939 idi. O zamanlar nokia 3210 yeni çıkmıştı ve çekmiyordu doğru düzgün. Millet titreşim taktırıyordu ama bende zaten titreşim ve handsfree vardı. Neyse ben harici anteni söktüm ve oraya bir kalem kapağından plastik geçirip antensiz kullanıyordum. 1 kademe ya düşüyor ya düşmüyordu. Düşünün anteni söktüğüm halde. Bırakın elle kapatmak neymiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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EfeAYDIN 8 yıl
Ewt htc desire se xperia x10 samsung galaxy alabilen adamin iphone alabilcek parasi olamaz cok dogru
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MaSSive 8 yıl
Kac kere uctugunu bilmiyorum ama ben yilda enaz 4 sefer amsterdam izmir arasi ucuyorum ve herseferinde de hava bosluklarina yani turbulansa yakalanir ucak.Bu mesaji yazdigima gorede suana kadar bir problem yasamadigimizin bir gostergesidir.
İphone 4 e donecek olursak, kabul edin veya etmeyin iphone 4 de donanimsal anten problemi vardir.Bunuda yok ben soyle tutuyorum, boyle tutarsan fizik kanunlarina aykiridir.En mantikli tutus soyledir vb sekilde izah edilerek ortbas edilemez.Kisa sureliginede olsa sinyal kaybi yasanmasi,bunun bazilarini rahatsiz etmemesi kendi tasarruflari ve egolari ile alakali bir durumdur.iphone 4 deki problemi ben yasadim, yukarida ekledigim fotograflardaki tutus sekillerinde sinyal kaybi ve veri alisverislerinde kesinti dusus yasandigini gordum ve siparisimi iptal ettim diye yazdim.Bu nasil bir fizik kanunu ki ne hikmetse ayni ortamda denedigim iphone 3G VE samsung Galaxy S in sinyali full ken bir tek iphone 4 u etkiliyor bu fiziik kanunlari.Varmi bunu daha otesi.Tabiki var gozleri ve mantigi korlestirmis,Apple hayranligi.
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DH Misafiri 8 yıl
"Telefonlarinizin cekmemesi bizi balamaz telefonlarinizi iki parmak ile tutun kulaniza tam dayamadan konusma yapin. Yuzu buyuk olanlar bizi balamaz agiz kismi cok asaida bunu dahga yapamadik." Gibi acilamalar sacma teelfon yapiorsan her sekle uyucak.
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metcat 8 yıl
Çekim gücü konusunda Nokia telefonların en üst seviyede olduğu aşikar.Eskiden Ericsson ile Sony yeni birleştikten sonraki modellerden beridir hep bir çekim gücü sıkıntısı var.Hele ki benim gibi hattınız da avea ise iyicene çekmemeye başlıyor :) Demek istediğim şudur ki Nokia popülerliğine çok ufak değişikliklerle birsürü model sunarak zarar verdiyse Apple'da benim gözümde "belli bir kitleye hitap edip onlara elit ürünler sunan" imajını İphone furyasıyla gerekli gereksiz herkesin elinde bir adet olmasıyla yitirmiştir.Keşke bu cihaz sadece bir İpod Touch olarak kalsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünmeden edemiyorum.Bakalım bu cihazın pabucunu kim ve hangi ürünle atacak ama bunun için uzun bir zaman gerekecek orası aşikar.
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Hala bazıları niye geri topluyor, niye kılıf dagıtıyor diye soruyor. Yazdıklarımı malzeme toplamak icin degil de anlamak icin okusaydiniz bu sorulari sormazdiniz. Ben sorun kökten yok demedim ki. Evet bu sorun var ama ortaya cıkması icin insan ustu caba sarf etmeniz lazım. Normal sekilde kullanan kisiler ister sağlak, ister solak olsun bu durumu yasamazlar.
Ama o kadar ayyuka cikti ki, apple artik itibar kaybetmeye basladi nokia,motorola vs vs coluk cocugun diline dusmeye basladi, adamlar sadece " sorun yok" deyip gecistiremezlerdi yani bir icraat yapmalari gerekiyordu.
Siz asıl apple' ın neden iade hakkı veya kılıf verdiğini değil de, aynı problemin yasandığı diger telefon markalarinin neden birsey yapmadigini sorun.
O sunumun linkini koyan arkadas dikkat ettiysen orada birkac farkli telefonda da ayni problemin oldugu gösteriliyor. Sadece isimize gelen taraflari, yukarida yazdigim gibi malzeme toplamak icin okumayalim; bir seyi anlamak icin okursak bu kadar uzamaz konu. Bir de şu 100 m. dolar ve 18 muhendis olayina ne kadar takilmissin ya 6 sayfa sonra cevap yazmissin bravo :) ben gırgırına yazmistim.
Hepsi bir yana ben telefonu kullandim, canli canli inceledim buradakiler gibi bol keseden atmiyorum. Simdi her zamanki gibi rahatsiz olanlar fan man diyecekler biliyorum. Bu tiplere once imzama bakmalarini sonra da, su an HTC Desire kullandigimi soylesem yeterli olur sanirim.
Hadi yine benim yorumlarim tarafsiz gelmedi forumda nanaka rumuzlu arkadas aldi iphone4 buyrun kendisine sorun bir de acı gercekleri ondan dinleyin bakalım ;)
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danGerfuLL 8 yıl
_KadirşinaS_

Hala bazıları niye geri topluyor, niye kılıf dagıtıyor diye soruyor. Yazdıklarımı malzeme toplamak icin degil de anlamak icin okusaydiniz bu sorulari sormazdiniz. Ben sorun kökten yok demedim ki. Evet bu sorun var ama ortaya cıkması icin insan ustu caba sarf etmeniz lazım. Normal sekilde kullanan kisiler ister sağlak, ister solak olsun bu durumu yasamazlar.
Ama o kadar ayyuka cikti ki, apple artik itibar kaybetmeye basladi nokia,motorola vs vs coluk cocugun diline dusmeye basladi, adamlar sadece " sorun yok" deyip gecistiremezlerdi yani bir icraat yapmalari gerekiyordu.
Siz asıl apple' ın neden iade hakkı veya kılıf verdiğini değil de, aynı problemin yasandığı diger telefon markalarinin neden birsey yapmadigini sorun.
O sunumun linkini koyan arkadas dikkat ettiysen orada birkac farkli telefonda da ayni problemin oldugu gösteriliyor. Sadece isimize gelen taraflari, yukarida yazdigim gibi malzeme toplamak icin okumayalim; bir seyi anlamak icin okursak bu kadar uzamaz konu. Bir de şu 100 m. dolar ve 18 muhendis olayina ne kadar takilmissin ya 6 sayfa sonra cevap yazmissin bravo :) ben gırgırına yazmistim.
Hepsi bir yana ben telefonu kullandim, canli canli inceledim buradakiler gibi bol keseden atmiyorum. Simdi her zamanki gibi rahatsiz olanlar fan man diyecekler biliyorum. Bu tiplere once imzama bakmalarini sonra da, su an HTC Desire kullandigimi soylesem yeterli olur sanirim.
Hadi yine benim yorumlarim tarafsiz gelmedi forumda nanaka rumuzlu arkadas aldi iphone4 buyrun kendisine sorun bir de acı gercekleri ondan dinleyin bakalım ;)


Sorun yok deyip geçiştiremezlerdi; ancak bak Blackberry'de de mevcut, bak HTC'de de mevcut bu olay açıklaması yeterli geldi demek senin için. Apple kısıtlamalarına teli nasıl tutmak gerektiğini de ekledi. iPhone aldıysanız böyle tutacaksınız.


Kafan mı iyi ? Ne 6 sayfası, yazdığın mesaj son sayfada ?!!

_KadirşinaS_


realcem
Kimse şimdi bu iki firmaya karalama yapmasın adamlar doğru söylüyor apple hatasını kabul edip ciddi şekilde gerekeni yapmalı kılıfla olacak iş değil bu.
18 mühendis ve bilimadamı tarafından işletilen 100 milyon dolarlık anten test merkezine sahipsin ama hala çekim konusunda hatalı bir ürün üretiyorsan işini ciddi yapmıyorsun demektir.

Hocam sen apple da calisiyorsun herhalde, 18 muhendis, 100m dolarlik tesis falan :))



SJ babasının hayrına bumper dağıtıyor.
SJ niye bedavaya bumper dağıtsın; çünkü müşterilerin memnuniyeti herşeyden önemli.


Valla sen cihazı eline alıp boşa incelemişsin, SJ'yi haksız çıkarıyorsun. Adam çıkıp basın açıklaması yapıyor sen diyorsun ki yok öyle birşey ve ben de bol keseden atıyorum temel bazda SJ'nin açıklamasına dayanarak yazdığım mesajlarda.
Yani neyin doğru neyin palavra olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek.
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oup59 8 yıl
hala neyi tartışıyorsunuz ya..
youtube.com/...
izleyin bunu, sonuna kadar

Bu videoyu görmemiştim. Çok keyifli. Paylaşım için teşekkürler.
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Ilk kez bu gün uzun uzun inceleme şansım oldu iphone4'ü ve buradaki yorumları görünce YUH dedim. Ne kadar abartmışsınız şu olayı, kaldı ki burada atıp tutanları %99'u daha canlı olarak görmemişlerdir bile. Herkes ezbere konuşuyor. Iphone 3gs çıktığında da bir ton hikaye yazıldı, resimler koyuldu yok efendim ısınmaktan renk değiştiriyormuş, yok efendim çatlıyormuş. Ne oldu hepsi fos cıktı yine catır catır satti, herkes de büyük zevkle kullandı.
Neyse gelelim soruna. Ey " lphone'da bir eksik oldugunu DUYSAM DA(canli sahit olmalari gerekmez) bir sekilde mok atsam, bir sekilde uzanamadigim ya da uzanmadigim cigere mundar desem" diye dort gozle bekleyen arkadaslar, o cihazin sebeke sinyalini kaybetmesi icin oyle bir tutmaniz, tutarken oyle bir sıkmanız, sıkarken 15-20 saniye beklemeniz lazim ki ancak oyle hat kaybolsun. Şimdi soruyorum hangi insan evladı bu kadar rahatsiz bir pozisyonda bu telefonu tutup bir de kullanabilir??? Bu sekilde tutmanin(kasmanin) tek bir amaci olabilir telefonun cekmesini engellemek. Hatta bu gun telefonunu inceledigim arkadasim solak ozellikle sordum bu problemi yasadin mi diye, gulerek hayir dedi.
Lutfen artik uzatmayin, nokia,motorola vs anladilar tabi bu seneki amiral gemileri daha suya inemeden batacak, iphone ortaligi kasip kavuracak bu yuzden ne kadar zarar verirsek kârdir diye cirpiniyorlar. Bir de bunlar buyuk marka buyuk sirket olacaklar. Adam gibi cihazlar yapip apple'ı susturacaklari yerde mahalle kavgasina ceviriyorlar isi.
Fazla soze gerek yok, bir hafta olmadan, 1,5 milyondan fazla sattı. E bu basari birilerine batacak elbet....
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oner7 8 yıl
peki neden geri alıyor telefonları, neden bedava kılıf veriyor, amerikada tavsiye edilmez raporu çıktı, onlar da mı ciğersiz kediler yoksa?

_KadirşinaS_

Ilk kez bu gün uzun uzun inceleme şansım oldu iphone4'ü ve buradaki yorumları görünce YUH dedim. Ne kadar abartmışsınız şu olayı, kaldı ki burada atıp tutanları %99'u daha canlı olarak görmemişlerdir bile. Herkes ezbere konuşuyor. Iphone 3gs çıktığında da bir ton hikaye yazıldı, resimler koyuldu yok efendim ısınmaktan renk değiştiriyormuş, yok efendim çatlıyormuş. Ne oldu hepsi fos cıktı yine catır catır satti, herkes de büyük zevkle kullandı.
Neyse gelelim soruna. Ey " lphone'da bir eksik oldugunu DUYSAM DA(canli sahit olmalari gerekmez) bir sekilde mok atsam, bir sekilde uzanamadigim ya da uzanmadigim cigere mundar desem" diye dort gozle bekleyen arkadaslar, o cihazin sebeke sinyalini kaybetmesi icin oyle bir tutmaniz, tutarken oyle bir sıkmanız, sıkarken 15-20 saniye beklemeniz lazim ki ancak oyle hat kaybolsun. Şimdi soruyorum hangi insan evladı bu kadar rahatsiz bir pozisyonda bu telefonu tutup bir de kullanabilir??? Bu sekilde tutmanin(kasmanin) tek bir amaci olabilir telefonun cekmesini engellemek. Hatta bu gun telefonunu inceledigim arkadasim solak ozellikle sordum bu problemi yasadin mi diye, gulerek hayir dedi.
Lutfen artik uzatmayin, nokia,motorola vs anladilar tabi bu seneki amiral gemileri daha suya inemeden batacak, iphone ortaligi kasip kavuracak bu yuzden ne kadar zarar verirsek kârdir diye cirpiniyorlar. Bir de bunlar buyuk marka buyuk sirket olacaklar. Adam gibi cihazlar yapip apple'ı susturacaklari yerde mahalle kavgasina ceviriyorlar isi.
Fazla soze gerek yok, bir hafta olmadan, 1,5 milyondan fazla sattı. E bu basari birilerine batacak elbet....
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danGerfuLL 8 yıl
_KadirşinaS_

Ilk kez bu gün uzun uzun inceleme şansım oldu iphone4'ü ve buradaki yorumları görünce YUH dedim. Ne kadar abartmışsınız şu olayı, kaldı ki burada atıp tutanları %99'u daha canlı olarak görmemişlerdir bile. Herkes ezbere konuşuyor. Iphone 3gs çıktığında da bir ton hikaye yazıldı, resimler koyuldu yok efendim ısınmaktan renk değiştiriyormuş, yok efendim çatlıyormuş. Ne oldu hepsi fos cıktı yine catır catır satti, herkes de büyük zevkle kullandı.
Neyse gelelim soruna. Ey " lphone'da bir eksik oldugunu DUYSAM DA(canli sahit olmalari gerekmez) bir sekilde mok atsam, bir sekilde uzanamadigim ya da uzanmadigim cigere mundar desem" diye dort gozle bekleyen arkadaslar, o cihazin sebeke sinyalini kaybetmesi icin oyle bir tutmaniz, tutarken oyle bir sıkmanız, sıkarken 15-20 saniye beklemeniz lazim ki ancak oyle hat kaybolsun. Şimdi soruyorum hangi insan evladı bu kadar rahatsiz bir pozisyonda bu telefonu tutup bir de kullanabilir??? Bu sekilde tutmanin(kasmanin) tek bir amaci olabilir telefonun cekmesini engellemek. Hatta bu gun telefonunu inceledigim arkadasim solak ozellikle sordum bu problemi yasadin mi diye, gulerek hayir dedi.
Lutfen artik uzatmayin, nokia,motorola vs anladilar tabi bu seneki amiral gemileri daha suya inemeden batacak, iphone ortaligi kasip kavuracak bu yuzden ne kadar zarar verirsek kârdir diye cirpiniyorlar. Bir de bunlar buyuk marka buyuk sirket olacaklar. Adam gibi cihazlar yapip apple'ı susturacaklari yerde mahalle kavgasina ceviriyorlar isi.
Fazla soze gerek yok, bir hafta olmadan, 1,5 milyondan fazla sattı. E bu basari birilerine batacak elbet....


Dağılın, yetkiliden açıklama geldi. Steve Jobs boşa uğraşmış bu kadar açıklama yapmaya. Arkadaş geliştirici mühendis.

Ya kardeşim şu çok bilmiş tavırlarını kendine saklasan ?!!

O cihazı eline alıp inceleme imkanı olabilecek kaç kişi var Türkiye'de şu an ? Hadi sen eline aldın, inceledin cihazı madalya mı takalım ?

Steve Jobs kabul ediyor sen ise gelmiş burada ahkam kesiyorsun. Hayır sana mı inanalım Steve Jobs isimli CEO'ya mı anlamadım.


iphoneturkey.biz/...

Ha sen şimdi açıklamanın Türkçe ya da İngilizce halinde illa bir nane bulup hemen bak burada böyle yazıyor tarzı mesajlarını eksik etmezsin. Pek de umurumda olmadığını da belirteyim.

SJ'nin açıklaması da ne derece tatmin edici o da ayrı bir mevzu zaten.

Düzenleme:

Yukarıda 18 mühendis 100 milyon dolarlık mevzuyu da sormuşsun. Verdiğim linkte cvbı mevcut.
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..Knight.. 8 yıl
_KadirşinaS_

Ilk kez bu gün uzun uzun inceleme şansım oldu iphone4'ü ve buradaki yorumları görünce YUH dedim. Ne kadar abartmışsınız şu olayı, kaldı ki burada atıp tutanları %99'u daha canlı olarak görmemişlerdir bile. Herkes ezbere konuşuyor. Iphone 3gs çıktığında da bir ton hikaye yazıldı, resimler koyuldu yok efendim ısınmaktan renk değiştiriyormuş, yok efendim çatlıyormuş. Ne oldu hepsi fos cıktı yine catır catır satti, herkes de büyük zevkle kullandı.
Neyse gelelim soruna. Ey " lphone'da bir eksik oldugunu DUYSAM DA(canli sahit olmalari gerekmez) bir sekilde mok atsam, bir sekilde uzanamadigim ya da uzanmadigim cigere mundar desem" diye dort gozle bekleyen arkadaslar, o cihazin sebeke sinyalini kaybetmesi icin oyle bir tutmaniz, tutarken oyle bir sıkmanız, sıkarken 15-20 saniye beklemeniz lazim ki ancak oyle hat kaybolsun. Şimdi soruyorum hangi insan evladı bu kadar rahatsiz bir pozisyonda bu telefonu tutup bir de kullanabilir??? Bu sekilde tutmanin(kasmanin) tek bir amaci olabilir telefonun cekmesini engellemek. Hatta bu gun telefonunu inceledigim arkadasim solak ozellikle sordum bu problemi yasadin mi diye, gulerek hayir dedi.
Lutfen artik uzatmayin, nokia,motorola vs anladilar tabi bu seneki amiral gemileri daha suya inemeden batacak, iphone ortaligi kasip kavuracak bu yuzden ne kadar zarar verirsek kârdir diye cirpiniyorlar. Bir de bunlar buyuk marka buyuk sirket olacaklar. Adam gibi cihazlar yapip apple'ı susturacaklari yerde mahalle kavgasina ceviriyorlar isi.
Fazla soze gerek yok, bir hafta olmadan, 1,5 milyondan fazla sattı. E bu basari birilerine batacak elbet....


Yalnız bu bilgiler doğru. Önceleri beyaz renkli iPhone 3GS'lerin aşırı ısınmadan dolayı renk değiştirdiği öne sürülüyordu, sonradan renk değişiminin ana sebebinin koruyucu kılıflar olduğu ortaya çıktı. Çözümü ise kolonya gibi alkollü maddeler kullanmak kadar basitti. Çatlak konusuna gelince... Telefonumu aldıktan sonra 2 hafta geçmeden şarj girişinde kılcal çatlaklara rastladım. Bir kaç ay sonra da ses tuşlarının bulunduğu tarafta kılcal çatlaklar belirdi. Bu süre içinde telefon ne aşırı sıcaklığa maruz kaldı ne de herhangi bir darbeye. Gerek yurtdışında gerek ülkemizde çatlak problemi yaşayanlar söz konusu.
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