Nokia: İyi antenler yapıyoruz!, Motorola: Droid X'i istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!

Düzenlediği basın toplantısında, sinyal sorununa çözüm için iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple'a karşı Nokia ve Motorola'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Mobil iletişim dünyasının zirvesindeki isim olan Finlandiya merkezli Nokia, Apple'ın mevcut durumunu fırsat bilerek "iyi antenler yapıyoruz" açıklamasında bulundu ve rakibine yüklendi. Oldukça karmaşık bir konu olan anten tasarımının kendisi için on yıllardır, yüzlerce modelde temel beceri olduğuna dikkat çeken Nokia, 1998 yılında pazara sunduğu 8810 modelinin dahili anten tasarımına sahip ilk telefon olduğunu dolayısıyla bu konuda sektöre öncülük ettiğini belirtiyor. Telefonu nasıl tuttukları da dahil olmak üzere insan davranışları üzerine binlerce çalışma saati harcadıklarını belirten Nokia, insanlar arasında bağlantı kuran firma olarak eğer bir sorun, bir uyuşmazlık var ise anten performansını tasarımın önünde tuttuklarını, önceliği ona verdiklerini belirtiyor.

Nokia: 1998 yılında piyasaya sürdüğümüz dahili antene sahip 8810 modeliyle sektöre öncülük ettik.

Cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda, nasıl tutulduğuna bağlı olarak anten performansının kolayca etkilenebildiğini belirten Nokia, telefonlarını gerçek dünya şartlarında örneğin hangi elle tutulursa tutulsun kabul edilebilir performans sunacak şekilde tasarladığını belirtiyor. İnsanların telefonlarını nasıl kullanıldığıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve uzun süren çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nokia, hem üstte hem de altta anten kullanımına müsade edecek tasarımlar yaptıklarını, mekanik tasarımda özenle seçilmiş materyal kullandıklarına dikkat çekiyor.

Motorola: Droid X'te çifte anten var, dilediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz!

Nokia'nın yanı sıra Apple'a gönderme yapan bir diğer telefon üreticisi de Motorola oldu. Apple, iPhone'u piyasaya sürmeden önce Amerika'nın en popüler telefon üreticisi olan Motorola, piyasaya sürdüğü yeni telefonu Droid X için için New York Times gazetesine verdiği ilanda hem Apple hem de şirketin tepe yöneticisi Steve Jobs'a yüklendi. Hatırlanacağı üzere Steve Jobs, "iPhone 4'te sorun yok, bu sadece telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." açıklamasında bulunarak yeni bir tartışmaya neden olmuştu. İşte bu noktadan hareket eden Motorola, verdiği Droid X ilanında "Çifte anten kullanıyoruz, telefonu istediğiniz gibi tutup kullanabilirsiniz..." açıklamasında bulunarak rakibini hedef alan bir ifade kullanmış oldu.