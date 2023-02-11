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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı

    Samsung, Galaxy A serisine yakında taze kanlar kazandıracak. Bu bağlamda yaklaşmakta olan Galaxy A34 ve Galaxy A54’ün Avrupa fiyatlarının ortaya çıktığı iddia ediliyor.
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    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir süre önce merakla beklenen Galaxy S23 serisini tanıtmış ve piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda orta seviyeye yönelik yeni ürünler de hazırlıyor. Bu bağlamda çoğu detayı sızdırılan Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G’nin fiyatlandırmaları da ortaya çıktı.

    Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı

    Avrupa bölgesi için iddia edilen Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G fiyatları beklenenden biraz daha yüksek gibi görünüyor, o yüzden duruma biraz şüpheci yaklaşmakta yarar var. Bununla birlikte iddialara göre Samsung, Galaxy A serisinin ticari konumunu değiştirme niyetinde. Samsung bu seriyi biraz daha üst seviyeye yaklaştırmayı planlıyor olabilir. Daha önceki haberlerimizde firmanın Galaxy A serisinde daha az model tanıtacağı iddialarını da sizlere sunmuştuk.

    Öte yandan, Galaxy A34 5G'nin 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama kapasitesi içeren iki varyant ile satışa sunulacak. Galaxy A54 5G için ise aynı depolama kapasitesi korunuyorken 8 GB RAM standart hale getirilmiş. İddia edilen fiyatlandırma aralıkları ise şöyle:

    • Galaxy A34 5G (6GB+128GB): 410 € ~ 430 €
    • Galaxy A34 5G (8GB+256GB): 470 € ~ 490 €
    • Galaxy A54 5G (8GB+128GB): 530 € ~ 550 €
    • Galaxy A54 5G (8GB+256GB): 590 € ~ 610 €

    Samsung henüz bu telefonları duyurmadı veya resmi bir çıkış tarihine dair bir ipucu paylaşmadı ancak Mobil Dünya Kongresi bu ayın sonlarında Barselona'da başlayacak ve şirket, etkinlikte yeni Galaxy A serisi telefonlarını burada tanıtabilir.

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    Normandia_06 2 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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