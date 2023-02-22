Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi

    Samsung'un yeni nesil amiral gemisinin ekranı DxOMark uzmanları tarafından test edildi. Yapılan değerlendirmeye göre Galaxy S23 Ultra'dan daha iyi ekrana sahip yalnızca iki akıllı telefon var.
    Oy Ver
    Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi Tam Boyutta Gör
    DxOMark uzmanları Galaxy S23 Ultra üzerindeki incelemelerini sürdürüyor. Daha önce akıllı telefonun kamerası test edilmişti. Şimdi de ekranı mercek altına alındı. Yapılan değerlendirme amiral gemisinde kullanılan panelin piyasadaki en iyilerden biri olduğunu gösteriyor.

    DxOMark yetkilileri renk doğruluğu, PWM performansı ve parlaklığı değerlendirdikten sonra akıllı telefonun ekran açısından ilk üç model arasına girmesine karar verdi. Listenin birinci ve ikinci sırasında çok az farkla iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri yer alıyor.

    Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi Tam Boyutta Gör

    Bazı açılardan selefinin gerisinde

    Samsung Galaxy S23 Ultra, 3.088 x 1.440 piksel (500 ppi) çözünürlükte 6.8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Cihazda kullanılan panel 19.3:9 en boy oranı ve 1 ila 120 Hz arasında değişen yenileme hızı sunuyor. Gerçekleştirilen ilk test ekran okunabilirlik testiydi.

    Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon, Galaxy S22 Ultra düzeyinde bir performans sergiledi ancak bazı açılardan selefinin gerisinde kaldı. Örneğin iç mekan koşullarında panelin kontrastı ve detayı bir önceki modele göre daha düşüktü.

    Video izleme deneyimi muazzam

    Renk üretimi uzmanlar tarafından genel olarak doğru olarak değerlendirildi ancak bazen özellikle açık cilt tonlarında yeşil ton sıkıntısı gözlendi. Belirli bir açıdan bakıldığında görüntüler yüksek kontrast, parlaklık ve diğer parametreleri korudu.

    Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi Tam Boyutta Gör

    Ekran video izleme deneyiminde rakiplerinden daha iyi performans göstererek bu alanda ilk sırada yer aldı. Uzmanlara göre renk oluşturma, doygunluk ve parlaklık yüksek seviyedeydi ve mükemmel görüntü kalitesi sağladı. Samsung Galaxy S23 Ultra, 148 puan alarak sıralamada iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in bir puan gerisinde üçüncü oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 8 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yumurta mideye dokunurmu gazi matematik (uzaktan eğitim yorumları) cruze code 79 bmw paket sıralaması motor bloğundan yağ kaçağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız