Galaxy S23 Ultra ekranı piyasadaki en iyi üçüncü ekran seçildi

DxOMark yetkilileri renk doğruluğu, PWM performansı ve parlaklığı değerlendirdikten sonra akıllı telefonun ekran açısından ilk üç model arasına girmesine karar verdi. Listenin birinci ve ikinci sırasında çok az farkla iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri yer alıyor.
Bazı açılardan selefinin gerisinde
Samsung Galaxy S23 Ultra, 3.088 x 1.440 piksel (500 ppi) çözünürlükte 6.8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Cihazda kullanılan panel 19.3:9 en boy oranı ve 1 ila 120 Hz arasında değişen yenileme hızı sunuyor. Gerçekleştirilen ilk test ekran okunabilirlik testiydi.
Akıllı telefon, Galaxy S22 Ultra düzeyinde bir performans sergiledi ancak bazı açılardan selefinin gerisinde kaldı. Örneğin iç mekan koşullarında panelin kontrastı ve detayı bir önceki modele göre daha düşüktü.
Video izleme deneyimi muazzam
Renk üretimi uzmanlar tarafından genel olarak doğru olarak değerlendirildi ancak bazen özellikle açık cilt tonlarında yeşil ton sıkıntısı gözlendi. Belirli bir açıdan bakıldığında görüntüler yüksek kontrast, parlaklık ve diğer parametreleri korudu.
Ekran video izleme deneyiminde rakiplerinden daha iyi performans göstererek bu alanda ilk sırada yer aldı. Uzmanlara göre renk oluşturma, doygunluk ve parlaklık yüksek seviyedeydi ve mükemmel görüntü kalitesi sağladı. Samsung Galaxy S23 Ultra, 148 puan alarak sıralamada iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in bir puan gerisinde üçüncü oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.