Nokia, tartışmalı Lumia 920 reklam videosu için etik inceleme başlattı

Merakla beklenen New York lasmanı esnasında, Lumia 920'nin optik görüntü sabitleme teknolojisinin - OIS tanıtıldığı videonun profesyonel bir kamera ile çekildiğinin ortaya çıkması, Nokia'ya sıkıntılı anlar yaşatmıştı. Yeni tanıtım videolarıyla durumu düzeltmeye çalışan Nokia, bahse konu video için de etik inceleme başlattı.





Bir Nokia sözcüsü, söz konusu olayda neler yaşandğını anlamak için bağımsız bir rapor hazırlanması konusunda çalışma yapıldığını açıkladı. Nokia, yanlış anlaşılmaya yönelik bir niyet olmadığını düşündüğü olayı, çabuk, adil ve özel bir şekilde araştıracak.





Nokia, ilk tepkiler gelmeye başlayınca konunun OIS teknolojisinin neler başarabileceğini anlatmak olduğu şeklinde bir yorumda bulunmuştu.





Pazar payı giderek daralan ve akıllı telefon segmentinde yeniden iddialı konuma gelmeyi hedeflediği yeni Lumia serisi için herşeyin mükemmel olmasını isteyen Nokia'nın, tanıtım videosu olayından oldukça rahatsız olduğu görülüyor. Yine de olayın yeni Lumia satışlarını etkilemeyeceği düşünülüyor.