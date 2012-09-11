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Nokia, tartışmalı Lumia 920 reklam videosu için etik inceleme başlattı

6 yıl
5,8b
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40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Merakla beklenen New York lasmanı esnasında, Lumia 920'nin optik görüntü sabitleme teknolojisinin - OIS tanıtıldığı videonun profesyonel bir kamera ile çekildiğinin ortaya çıkması, Nokia'ya sıkıntılı anlar yaşatmıştı. Yeni tanıtım videolarıyla durumu düzeltmeye çalışan Nokia, bahse konu video için de etik inceleme başlattı.

Bir Nokia sözcüsü, söz konusu olayda neler yaşandğını anlamak için bağımsız bir rapor hazırlanması konusunda çalışma yapıldığını açıkladı. Nokia, yanlış anlaşılmaya yönelik bir niyet olmadığını düşündüğü olayı, çabuk, adil ve özel bir şekilde araştıracak.

Nokia, ilk tepkiler gelmeye başlayınca konunun OIS teknolojisinin neler başarabileceğini anlatmak olduğu şeklinde bir yorumda bulunmuştu. 

Pazar payı giderek daralan ve akıllı telefon segmentinde yeniden iddialı konuma gelmeyi hedeflediği yeni Lumia serisi için herşeyin mükemmel olmasını isteyen Nokia'nın, tanıtım videosu olayından oldukça rahatsız olduğu görülüyor. Yine de olayın yeni Lumia satışlarını etkilemeyeceği düşünülüyor. 

http://www.businessweek.com/news/2012-09-10/nokia-to-conduct-ethics-review-about-misleading-ads Yorum Yaz
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a.f.y. 6 yıl en beğenilen
kusura bakmayın ama doanım haber forumundan soğuttunuz adamı.
nedir arkadaş bunlar.
çıkıp adam gibi açıklama yapanda yok.
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osmanefeozkan 6 yıl
Anlık bir hata oluştu.
Microsoft SQL Server Native Client 10.0 (0x80004005)
SQL Server Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF].
/tm.asp, line 1727
Browser Type:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1
Page:
GET /pgdrewrite.asp
Time:
Tuesday, September 11, 2012, 1:12:01 PM
Anlık bir hata oluştu.Microsoft SQL Server Native Client 10.0 (0x80004005)SQL Server Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFF...
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Al PaC 6 yıl FRAPS
FRAPS


darkaura

neyin incelemesini yapiyorlar. gecen nokia aciklama yapti ois in henuz hazir olmadigini bu yuzden reklaminda ois in kapasitesini gostermek icin ornek olarak hazirlandigini belirtti. ama ois telefonun piyasaya surulusune hazir olacagininda alti cizildi.

dikkat ederseniz urunun ne zaman piyasaya surulecegine ve fiyatinin ne kadar olacagina dair ne nokiadan nede microsoftdan en ufak aciklama yok. acik bir sekilde urunlerinin 12 eylulde cikacak iphone5 in golgesinde kalmasini istemedikleri icin tanitimi one cekmisler asikar.

simdi hal boyleyken ortada calisan bir ois yokken, ois in ornek kullanimi olan bir reklam nasil ust duzey yoneticilerin kontrolu ve bilgisi disinda gerceklesebilir. kim kime inceleme aciyor. yemesinler bizi

Bu arada hangi mağarada ikamet ediyorsun ?


5 eylülde ki tanıtımda herkesin elinde lumia 920 vardı, insanlar cihazı denediler geri iade ettiler. Bu cihazlar heralde 2013 yılından gelmedi...




Tanıtımda, cihazların yazılımının henüz hazır olmadığı çoğu yerde dile getirildi.
FRAPSdarkauraneyin incelemesini yapiyorlar. gecen nokia aciklama yapti ois in henuz hazir olmadigini bu...
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DH Misafiri 6 yıl
Oğlum bak git.
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DH Misafiri 6 yıl
asaltek
Huawei geliyor, nokia kendi kendine gelin güvey olmaya devam etsin bakalım nereye kadar? Huawei tarafından satın alındığında 3 tane dev kalacak sahnede ki bu da zaten adam gibi rekabet oluşması için yeterli sayılabilir. Nokia 3ncü dev olmaya yakışmıyor, bu ağırlığı karşılayabilecek mantaliteye sahip değil. Nokianın ilk hedefi büyük ihtimal bir an önce liderlik koltuğuna oturup pazarı domine etmek ve hemen sonrasında eski güzel günlerindeki gibi müşteriyi mal yerine koyup, diğer firmaların da kendisini en az üç beş adım geriden takip etmesiyle paraları çuvalla kazanmak. Tamamen uçuk bir hayal. Birincisi orada artık 3 adet koltuk var, ikisi dolu, kalan 1 tane boş koltuğa da seni oturtmazlar aga. Liderken uyguladığın, müşteri hıyar yerine koyulacak, koy! politikasını, yerlerde sürünürken de yapmaya çalışıyorsun, günümüz ilk okul çocuğu bile yemez artık bunları. NOKIA macerası, Huawei tarafından satın alınmasının akabinde, microsoftun en büyük dağıtıcısı olduktan sonra, markayı yok edip yanlızca kendi ismini kullanmak istemesinden sonra bitmiş olacak... upss!

zamanında bir n95 alabilseydin bu kadar kinin olmayacaktı nokia'ya. yazık ya bilinçaltın kanalizasyon gibi.
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der_Kaiser 6 yıl
SystemApps
forumu merak etmeyin yarın 12eylül olduğundan dolayı çalışmaları hızlandırmışlardır.5 eylülde kimsenin umrunda değildi.
Doğru söze ne denir +1923
Ekrem Çukurca bu gece zor uyur muahahahahaha
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Mobile Prof. 6 yıl
Demek sahtekarlığa da başladılar..
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shimoda 6 yıl
Reklam ve hatun güzeldi ama.
Şöyle iyi çözünürlükte örneği kalmamış ortalıkta. Herifler uyanmadan kaydetseymişim bilgisayara yahu şu videoyu :(
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draconist 6 yıl
Nokia bu olayla karizmayı fena çizdirdi, zaten karizma da kalmamıştı artık ya neyse.
Bu arada, eskiden siteye girince her konunun altındaki yorumlar ''ilk yorumlar üstte'' şeklinde sıralanıyordu, şimdi tam tersi, siteye her girişimde bunu düzeltmekten bıktım, sanırım site ile ilgili genel bir problem var, bazılarının aldığı farklı problemler bende yok, bi ara yorumların hiçbirisi görünmüyordu ama o düzeldi, umarım yakında düzelir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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SystemApps 6 yıl draconist
draconist

Nokia bu olayla karizmayı fena çizdirdi, zaten karizma da kalmamıştı artık ya neyse.

Bu arada, eskiden siteye girince her konunun altındaki yorumlar ''ilk yorumlar üstte'' şeklinde sıralanıyordu, şimdi tam tersi, siteye her girişimde bunu düzeltmekten bıktım, sanırım site ile ilgili genel bir problem var, bazılarının aldığı farklı problemler bende yok, bi ara yorumların hiçbirisi görünmüyordu ama o düzeldi, umarım yakında düzelir.

forumu merak etmeyin yarın 12eylül olduğundan dolayı çalışmaları hızlandırmışlardır.5 eylülde kimsenin umrunda değildi.
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senatorlines 6 yıl
Zaten daha Microsoft'ta tam olarak WP8'zi bitirmedi ki işletim sistemi bitmiş olsa Nokia, Samsung, HTC telefonlarını piyasaya sürerlerdi hemen, bu reklamlar o kadar sorun değil, belli ki Nokia bir çok yenilik yapmış cihaz da piyasaya çıkıp diğerleriyle karşılaştırma yapılınca her şey ortaya çıkacak, ama ben Nokia'nın var olmayan şeyin varmış gibi yapacağına hiç ihtimal vermiyorum sonuşta hem rakipleri tarafından hemde bu günün güncel teknolojisiyle her şey ortaya çıkar neden Nokia kendini mahçup etsin ki? Neyse konu bence biraz fazlasıyla biraz da rakiplerin kurcalamasıyla da şişiriliyor ama bişey olmaz "YİĞİDİN ESERİ ORTADA+GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ" neticede, zamanında samsung ta çok tehtid etti İphone 4S'i yasaklatacam diye ne oldu, boş hava gazı hiç bişey, atrakyon ve kafa karıştırma, psikolojik karıştırma, bunlar PİYASADA TEKEL olmak isteyen bazı saldırgan firmların belden aşağı TAKTİKLERİ!
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AAT.BH 6 yıl
Microsoft neye burnunu soksa bi mavi ekran çıkıyor.
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publicenemies48 6 yıl
Eğer ois yazılımı hazır değilse reklamın dslr ile çekilmesi neden bu kadar yankı uyandırdı. Telefonda hazır olmayan bir yazılımla bu video yu çektik deselerdi saçma olmaz mıydı ? Sadece belirtmemiş olmaları hataydı.
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Sunstorms 6 yıl
Nokia nın açıklamasına 5 yaşında çocuk bile inanmaz cihazda bahsedilen özellikte beş para etmez aksi halde Dslr ile çekilmezdi bu kadar basit.
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jovanovic 6 yıl


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xconnect 6 yıl
Şimdi ben Nokia'nın rezilliğine mi yoksa DH'nın eziyetine mi yorum yazayım!?
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Offret 6 yıl
nokia'nın yeni cihazları çok güzel özellik,görünüm vs. ama bu nasıl bir pazarlama stratejisidir ? millet anlamaz diye mi düşünmüşler ne yapmışlarsa elmas deyip cam tanıtmış nokia
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