Redmi Note 12 Pro 4G duyuruldu: 120 Hz ekran, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note 12 serisini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket Redmi Note 12 Turbo'nun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Redmi Note 12 Pro 4G modelini duyurdu. İlginç olan şey Note 12 Pro 5G ile arasında çok sayıda fark olması.

Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor 8 sa. önce eklendi

Akıllı telefon bu ailedeki diğer modeller gibi Full HD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmında 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var.

Redmi Note 12 Pro 4G'nin arka panelinde 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihazda 4K video kaydı desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör

5.000 mah pil + 67W şarj

Markanın yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 732G yonga setini temel alıyor. Buna 8 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilir 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi Note 12 Pro 4G'nin kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktığını belirtelim.

Xiaomi cihazda 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile yer vermiş. Diğer özelliklerini kızılötesi sensörü, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Pro 4G, Mayıs ayında Endonezya'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak 300 dolar civarında olacağı söyleniyor. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Redmi Note 12 Pro 4G Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz

6.67 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)

5.000 mAh (67W hızlı şarj) Arka Kamera: 108 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 5 MP (makro) 2 MP (derinlik)

108 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 5 MP (makro) 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 12 Pro 4G duyuruldu: İşte özellikleri