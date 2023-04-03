Redmi Note 12 Pro 4G duyuruldu: 120 Hz ekran, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil

Akıllı telefon bu ailedeki diğer modeller gibi Full HD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmında 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var.
Redmi Note 12 Pro 4G'nin arka panelinde 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihazda 4K video kaydı desteği de mevcut.
5.000 mah pil + 67W şarj
Markanın yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 732G yonga setini temel alıyor. Buna 8 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilir 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi Note 12 Pro 4G'nin kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktığını belirtelim.
Xiaomi cihazda 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile yer vermiş. Diğer özelliklerini kızılötesi sensörü, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.
Redmi Note 12 Pro 4G Özellikleri:
- Ekran: 6.67 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)
- Arka Kamera: 108 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 5 MP (makro) 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC
- İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı