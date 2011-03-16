Nokia tasarımıyla dikkat çeken X7 modelini 21 Mart'ta tanıtabilir

Microsoft ile işbirliğine giden ve 2012 ile birlikte ürün gamını Windows Phone platformu ekseninde şekillendirmesi beklenen Nokia, 22 Mart'ta başlayacak CTIA Wireless etkinliğinde yeni telefonlarını sergilemeye hazırlanıyor. Tahminlerin aksine Mobil Dünya Kongresi'ni rakiplerinden sessiz geçiren Nokia, tasarımıyla merak uyandıran X7 modelini CTIA Wireless etkinliğinden bir gün önce, 21 Mart'ta yapacağı özel etkinlikte tanıtabilir.

Davetiyeden de anlaşılabileceği üzere Symbian tabanlı telefon(lar) tanıtacak olan Nokia, Amerikalı kullanıcılar için T-Mobile üzerinden sunacağı C7 modelini de tanıtabilir. 4-inç büyüklüğündeki ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde AMOLED kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan X7, Nokia'nın gözde modeli N8 ile benzer şekilde Symbian^3 işletim sistemini kullanıyor ve donanım tarafında 680MHz hızındaki ARM11 işlemcisine ek olarak Broadcom üretimi BCM2727 GPU'su ile gelişmiş oyun grafikleri vaad ediyor. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken X7'nin fiyatı hakkındaysa henüz resmi olarak açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.