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Nokia tasarımıyla dikkat çeken X7 modelini 21 Mart'ta tanıtabilir

8 yıl
49b
1
157
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia tasarımıyla dikkat çeken X7 modelini 21 Mart'ta tanıtabilir
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Microsoft ile işbirliğine giden ve 2012 ile birlikte ürün gamını Windows Phone platformu ekseninde şekillendirmesi beklenen Nokia, 22 Mart'ta başlayacak CTIA Wireless etkinliğinde yeni telefonlarını sergilemeye hazırlanıyor. Tahminlerin aksine Mobil Dünya Kongresi'ni rakiplerinden sessiz geçiren Nokia, tasarımıyla merak uyandıran X7 modelini CTIA Wireless etkinliğinden bir gün önce, 21 Mart'ta yapacağı özel etkinlikte tanıtabilir.

Davetiyeden de anlaşılabileceği üzere Symbian tabanlı telefon(lar) tanıtacak olan Nokia, Amerikalı kullanıcılar için T-Mobile üzerinden sunacağı C7 modelini de tanıtabilir. 4-inç büyüklüğündeki ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde AMOLED kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan X7, Nokia'nın gözde modeli N8 ile benzer şekilde Symbian^3 işletim sistemini kullanıyor ve donanım tarafında 680MHz hızındaki ARM11 işlemcisine ek olarak Broadcom üretimi BCM2727 GPU'su ile gelişmiş oyun grafikleri vaad ediyor. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken X7'nin fiyatı hakkındaysa henüz resmi olarak açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Nokia tasarımıyla dikkat çeken X7 modelini 21 Mart'ta tanıtabilir
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cancanax 8 yıl en beğenilen

FRAPS

Olabilir artık size hitap etmeyebilir.Ama yerindede saymıyor , her geçen süre içinde sistem güncellenip yenilikler geliyor.Ayrıca symbian 3 ile sistemin altyapısı değişti.
5800 daki symbianı bende beğenmiyordum.

Geçenlerde birsüre n8 kullandım gayet memnun kaldım.Bana göre tek eksiği arayüzü 5800 a benzemesiydi.Ama yapılacak ilk güncelleme ile onuda değiştirecekler. Değiştirmeselerde sorun olmazdı çünkü benim önemli olan işlevsellik.

Saygıyı gözönünde bulunduğumuz sürece , bu konuları tartışabiliriz.

Artık her gelenin nokiaya ve symbiana laf atıp durması , kullanıcıları rahatsız ediyor. Ben fanatik olmadığım halde rahatsız oldum.
Bazı elemanlar gördüğü her nokia konusuna girip aynı şeyleri yazıyor.Okumaktan bıktık

Yukarıdaki arkadaş gitmiş nokiayı sadece babama alırım demiş.Arkadaşım eminim nokiada babana hitap edecek illaki bir model vardır.Her kesime hitap eden modeleri var

Ama Üst seviye modellerin konusuna girip bunu yazarsan , insanlar senin davranışını pek hoş karşılamaz.



n95 8gb?


n97 aldınmı 1400 verip çıkar çıkmaz...?

Alıp sinir oldunmu?

Senin beklentilerini karşılayabilir yavaş symbian ama o paraları haketmediği için her zaman her yerde fikrimi görüşümü bildirme hakkım var...Almayıveririm olur biter neticede ama savunanlara da bir iki yazabiliriz herhalde...

Adam kendi dedi yahu yanıyoruz diye avukatlık merakı nedir milletteki...
FRAPSOlabilir artık size hitap etmeyebilir.Ama yerindede saymıyor , her geçen süre içinde sistem güncellenip yenilikler geliyor.Ay...
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarımı hadi neyse de yıl 2011 nokia halen 680mhz işlemcide.aynen böyle devam et nokia.nasıl ki eskiden aynı özellikteki telefonları ismini değiştirip piyasa sürdüysen şimdi de akıllı telefonlarda aynı numarayla devam et nokia.zaten bu telefonlarını hindistan çin gibi ülkelerde çok satar.yani Türkiye'de bu nokia telefonlara halen para veren var mıdır acaba?
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yunuss.10 8 yıl
Bu mu tasarım telefonu :-D

Resmi görünce hayal kırıklığı yaşadım, donanımı saymıyom zaten
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e1ektronick 8 yıl
yazilimsal donmalar var. tavsiye etmiyorum.
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Technotronic 8 yıl
hala bu telefonu bekleyen varmi ya :))
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atroce 8 yıl
yeni çıkacak telefonlarında bile bu işlemciyi düşük seviyede tutmalarının ısrarını ve symbian da takılı kalmalarının anlamını bi türlü çözemedim
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Maximum_Carnage 8 yıl
Symbian mı? Kalsın.
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MaSSive 8 yıl
@FRAPS

Yukarida arkadas sana cevap vermis .
Buna ek olarak Stephen Elop un bir fotografi yazdiklarina yeterde artar bile.
Sanirim duyamiyor,sizi.


[image]http://img824.imageshack.us/i/m1fzx32a0iit.jpg/[/image]



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cancanax 8 yıl
10 u geçik nokia kullandım... 1-2 yıldır almıyorum....

Bundan sonra yine alırım....




Sadece BABAMA....
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DH Misafiri 8 yıl
bir tane daha 680Mhz işlemci, 8 Megapixel fixed foxus camera, nHD ekranlı symbian^3 işletim sistemli telefon haberi duymak istemiyorum. En azından insanda biraz heyecan uyandırabilecek bir yenilik ile gelseler ....
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DH Misafiri 8 yıl
Boş işler. Nokia dönemi bitti.
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia tokiayi yemesine az kaldi. Donanimi sari cizmeli memmet agada tayvandan siparis edip yeni bir model cepkon yapabilir. Nokia istedigin kadar güclü donanim koy fark etmez. Sistemin calismadiktan sonra neye yarar.
En kücük elektronik firmalari bile senden daha iyi cep üretiyor.
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MaSSive 8 yıl
"Asıl vazifesi "taşınabilir/mobil telefon" olan bir cihazdan beklentiler ne kadar yüksekmiş ve Symbianı yetersiz/hantal bulacak kadar çok ve acil işi olan ne kadar çok insan varmış."

Bu cumlelerde,
Kinayeli ve ukalaca ,Beklentiler nekadar yüksekmis derken,symbian i hantal bulanlari,kendi kullandigin telefonun bir Nokia oldugunu belli edecek kadar(ki sen yazana kadar N8 kullandigindan bile haberim yoktu) ,tarafli bu yorumu yaparken,sen hangi kisfeye burunmussun cok merak ediyorum.

Sen veya bir baskasi,N8 kullanmis kullanmamis ,niye kullanmis umrumda bile degil.

Ama senin hicbir sikayetin olmadigi N8 in nezlinde elestirilen symbian nin bukadar elestirilmesi ,umrundaki,durup dururken bu kinayeli,cok bilmislik kokan cumleleri yazma geregi duyabiliyorsun.

Bana ne anlatacaksin,HDMi,girisinimi,yoksa usb Otg ozelliginimi,baska torpil tasariminimi.

saygi gormek istiyorsan ilk once sen saygi duy.Memnun oldugun bir telefonun,isletim sisteminin bu denli elestirilmesi ,bu cumleleri yazmaya seni niye itti.

Bunlarin cevabini kendine ver yeter.Symbian ni hantal ve yetersiz bulanlarin,beklentileri daha yuksek olanlarin,ne kadar acil ve cok isi olmasini dile getirerek,bana hitap ettigin olumsuz davranislar icin de asil kendin olmuyormusun.

37 yasindan gun almis biri olarak,sanki herkesin beklentisi ,kendi beklentilerinden farkli olaazmis gibi,bu cumleleri yazma geregi duyan birinden, nasihat alacak biri oldugumuda sanmiyorum.
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MaSSive 8 yıl
@muRTah
Benim iphone u ornek vermemdeki nedenler ortada,Suan son bir senede sahip oldugum elimin altinda kullandigim cihazlar,sirasiyla N810,N900,Galaxy S,Desire Hd dir.



Iphone nun uzerine Bukadar ustune basa basa anlatmak istediklerim ne, sen ilk once bunu iyi idrak edememissin.Yeri geldimi iphone u da yerin dibine sokmusumdur.Iphone 4 icin tasarim hatali bir telefon diye cok defa yazmisimdir bu forumda.Ben bu forumda en tarafsiz mobile kullanicilarinin basinda geliyorum.
Benim bukadar uzun cevap yazmamdaki neden ,senin bir mobile cihazdan beklentilerin her ne olursa olsun,N8 in arayuzu,ekran performansi,hizi,tepki suresi sana yetiyor olmasi seni baglar.Ama baskasinin tercihini,kendinden yola cikarak, N8 in veya S60 arayuzlu herhangi bir Nokia modelinin ,temelde telefon ozelliginin disindaki ,ozelliklerinde ,diger cihazlara gore performansini yetersiz bulanlari,elestirenleri ,bir cumleyle surklase edebilecegini sanmak ,kendi nezlinde bile olsa N8 i kendine yettigini bu sekilde ima etmek,kendini avutmanin daniskasidir.

N8 ve dolayisi ile symbian senin senin icin gercekten yeterli geliyordur.Peki bana cevap verirmisin,alt tarafi asil amaci alo demek olan bir cihaz secerken,niye C7 degilde veya vivaz degilde, N8 ?

Kamerasin dan dolayi baska ne olacak.

Ne oldu ,hani alt tarafi telefondu bu,asil amaci alo demek olan bir cihazdan kamera olarak beklentin niye yuksek senin.
C7 de,vivaz da foto cekmiyormu,maksat ani yakalamak degilmi?

Yazdigin o bir cumle ile,aklinca bircok igneleme yapmissin ama,

igneyi once kendine cuvaldizi baskasina batir.

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muRTah 8 yıl

MaSSive

@muRTah
Benim iphone u ornek vermemdeki nedenler ortada,Suan son bir senede sahip oldugum elimin altinda kullandigim cihazlar,sirasiyla N810,N900,Galaxy S,Desire Hd dir.



Iphone nun uzerine Bukadar ustune basa basa anlatmak istediklerim ne, sen ilk once bunu iyi idrak edememissin.Yeri geldimi iphone u da yerin dibine sokmusumdur.Iphone 4 icin tasarim hatali bir telefon diye cok defa yazmisimdir bu forumda.Ben bu forumda en tarafsiz mobile kullanicilarinin basinda geliyorum.
Benim bukadar uzun cevap yazmamdaki neden ,senin bir mobile cihazdan beklentilerin her ne olursa olsun,N8 in arayuzu,ekran performansi,hizi,tepki suresi sana yetiyor olmasi seni baglar.Ama baskasinin tercihini,kendinden yola cikarak, N8 in veya S60 arayuzlu herhangi bir Nokia modelinin ,temelde telefon ozelliginin disindaki ,ozelliklerinde ,diger cihazlara gore performansini yetersiz bulanlari,elestirenleri ,bir cumleyle surklase edebilecegini sanmak ,kendi nezlinde bile olsa N8 i kendine yettigini bu sekilde ima etmek,kendini avutmanin daniskasidir.

N8 ve dolayisi ile symbian senin senin icin gercekten yeterli geliyordur.Peki bana cevap verirmisin,alt tarafi asil amaci alo demek olan bir cihaz secerken,niye C7 degilde veya vivaz degilde, N8 ?

Kamerasin dan dolayi baska ne olacak.

Ne oldu ,hani alt tarafi telefondu bu,asil amaci alo demek olan bir cihazdan kamera olarak beklentin niye yuksek senin.
C7 de,vivaz da foto cekmiyormu,maksat ani yakalamak degilmi?

Yazdigin o bir cumle ile,aklinca bircok igneleme yapmissin ama,

igneyi once kendine cuvaldizi baskasina batir.





@MaSSive

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak" klişesinin ete kemiğe bürünmüş halisin.

Mesajında; benim Neden N8 i tercih ettiğimi, sadece sorsa idin izah ederdim amma senin; "maksat ânı yakalamak değil mi?...tabii ki kamera yüzünden.... kamera olarak beklentin niye yüksek senin?..." cümlelerinin de gayet güzel ortaya koyduğu "ben bilirim" havanı görünce bunları sana açıklayasım gelmedi.

Neyse....
Başlığı daha fazla kirletmeyeyim.
"Aklınca" kendi kendine oynadığın soru cevap oyununda başarılar dilerim.

Bir de ağabey nasihati:
Elinde sıkı sıkıya tuttuğun "ben biliyorum işte! N8 alan kamerası yüzünden alıyor" etiketini herkese yapıştırmaya kalkma.


İyi forumlar...

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