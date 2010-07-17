Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, hissedarlar tarafından istifaya davet edildi

Nokia hissedarları, firmanın tepe yöneticisi (CEO) Olli-Pekka Kallasvuo'yu ikinci defa istifaya çağırdılar. Yatırım grubu Pictet Asset Management, Argus Research analistleri ve diğerleri, iPhone'un çıktığı 2007 yılından bu yana Amerikan borsasında 77 milyar dolardan fazla değer kaybeden Nokia'da, faturayı tepe yöneticisi Kallasvuo'yu keserek koltuğu bırakmasını istiyorlar. Kallasvuo tepe yöneticisi olduktan bir sene sonra piyasaya giren iPhone'a karşı Nokia'nın sergilediği performanstan memnun olmayan hissedarlar, son dönemde sürekli pazar payı kaybeden, mevcut durumda global ölçekteki pazar payı %40'ın altına düşen Nokia'nın, reformist bir yöneticiye ihtiyaç duyduğuna inanıyorlar.

Akıllı telefon pazarındaki gelişmelere rağmen Nokia'nın, modern anlamındaki ilk dokunmatik telefonunu 2008 sonunda çıkarması ve bugün hâlâ çoklu dokunmatik telefona sahip olmaması (ilk defa N8 ile yaz sonunda) firmanın rekabet gücünü zayıflatan nedenler olarak gösteriliyor. Yönetim kurulundaki mevcut kadronun yarısından fazlasının Finlandiyalı olduğu şirkette daha fazla sayıda yabancı profesyonele ihtiyaç duyulduğu düşünülürken, Palm'in satın alınmaması da büyük bir kayıp olarak gösteriliyor. Bazı analistlere göre Palm'in yenilikçi webOS platformu, çoklu dokunmatik yeteneği ve internet odaklı özellikleriyle, Symbian'a göre çok daha modern bir yapı sunuyor.

Nokia tepe yöneticisi (CEO) Olli-Pekka Kallasvuo

HP'nin webOS platformu için satın aldığı Palm için önemli bir fırsatın kaçtığı, eğer satın alsaydı Nokia'ya ciddi katkılar sağlayabileceği düşünülürken, Nokia ise mevcut platformlarının yeterli olduğuna inanıyor. Intel ile birlikte MeeGo platformunu geliştiren Nokia, tüm telefon pazarı dikkate alındığında tepedeki pozisyonunu korurken, akıllı telefon pazarı söz konusu olduğunda ise aynı başarıyı tekrarlamaktan bir hayli uzak. Kimi uzmanlarca, N900 ile başlayan ve N8 ile devam edecek olan değişim Nokia adına önemli bir kilometretaşı olarak değerlendirilirken, firmanın gerek yazılım gerekse de donanım anlamında daha radikal girişimlerde bulunması gerektiğine inananların sayısı da az değil.

Akıllı telefon pazarı çok hızlı büyüyor ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni nesil tüm telefonların "smartphone" formunda olacağı düşünülüyor. İşte bu noktada Nokia'nın, başta Apple olmak üzere HTC, Samsung ve Motorola gibi Android platformuyla güçlenen rakiplerine karşı ne gibi yenilikler sunacağını ise zaman gösterecek.