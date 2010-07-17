Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, hissedarlar tarafından istifaya davet edildi

Nokia hissedarları, firmanın tepe yöneticisi (CEO) Olli-Pekka Kallasvuo'yu ikinci defa istifaya çağırdılar. Yatırım grubu Pictet Asset Management, Argus Research analistleri ve diğerleri, iPhone'un çıktığı 2007 yılından bu yana Amerikan borsasında 77 milyar dolardan fazla değer kaybeden Nokia'da, faturayı tepe yöneticisi Kallasvuo'yu keserek koltuğu bırakmasını istiyorlar. Kallasvuo tepe yöneticisi olduktan bir sene sonra piyasaya giren iPhone'a karşı Nokia'nın sergilediği performanstan memnun olmayan hissedarlar, son dönemde sürekli pazar payı kaybeden, mevcut durumda global ölçekteki pazar payı %40'ın altına düşen Nokia'nın, reformist bir yöneticiye ihtiyaç duyduğuna inanıyorlar.
Akıllı telefon pazarındaki gelişmelere rağmen Nokia'nın, modern anlamındaki ilk dokunmatik telefonunu 2008 sonunda çıkarması ve bugün hâlâ çoklu dokunmatik telefona sahip olmaması (ilk defa N8 ile yaz sonunda) firmanın rekabet gücünü zayıflatan nedenler olarak gösteriliyor. Yönetim kurulundaki mevcut kadronun yarısından fazlasının Finlandiyalı olduğu şirkette daha fazla sayıda yabancı profesyonele ihtiyaç duyulduğu düşünülürken, Palm'in satın alınmaması da büyük bir kayıp olarak gösteriliyor. Bazı analistlere göre Palm'in yenilikçi webOS platformu, çoklu dokunmatik yeteneği ve internet odaklı özellikleriyle, Symbian'a göre çok daha modern bir yapı sunuyor.
Nokia tepe yöneticisi (CEO) Olli-Pekka Kallasvuo
HP'nin webOS platformu için satın aldığı Palm için önemli bir fırsatın kaçtığı, eğer satın alsaydı Nokia'ya ciddi katkılar sağlayabileceği düşünülürken, Nokia ise mevcut platformlarının yeterli olduğuna inanıyor. Intel ile birlikte MeeGo platformunu geliştiren Nokia, tüm telefon pazarı dikkate alındığında tepedeki pozisyonunu korurken, akıllı telefon pazarı söz konusu olduğunda ise aynı başarıyı tekrarlamaktan bir hayli uzak. Kimi uzmanlarca, N900 ile başlayan ve N8 ile devam edecek olan değişim Nokia adına önemli bir kilometretaşı olarak değerlendirilirken, firmanın gerek yazılım gerekse de donanım anlamında daha radikal girişimlerde bulunması gerektiğine inananların sayısı da az değil.
Akıllı telefon pazarı çok hızlı büyüyor ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni nesil tüm telefonların "smartphone" formunda olacağı düşünülüyor. İşte bu noktada Nokia'nın, başta Apple olmak üzere HTC, Samsung ve Motorola gibi Android platformuyla güçlenen rakiplerine karşı ne gibi yenilikler sunacağını ise zaman gösterecek.
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1- Oldukça yüksek bir minimum konfigürasyon. (gerekli olandan 2-3 kat daha güçlü olmalı ki; o işletim sisteminin 3-4 nesil sonraki fw si bile 3-4 nesil önceki cihazlarda akıcı bir şekilde çalışabilmeli, kullanıcı mağdur edilmemeli)
2- Kesinlikle özel arayüzlere kapalı olmalı. Özel arayüzler fw updatelerinin çok geç gelmesine neden oluyor, kullanıcı yine mağdur oluyor.
Android'in şu anki en büyük sıkıntısı bu iki sorunun düzeltilmemesi. Gerçi Android 3.0 ile birlikte yüksek minimum konfigürasyona ve sabit arayüze geçilecek deniyor ama kesin bir şey yok sanırım. Dolayısıyla Nokia, MeeGo ile başarılı olmak istiyorsa kesinkez bu iki şartı yerine getirmelidir. Aksi takdirde MeeGo ile gelen bir cihazı, yeni bir fw çıkar çıkmaz (sabir arayüz olmadığından) update edemezsenzi veya minimum konfigürasyon yeni FW ye yetmediğinde bu update'i yapamazsanız isyan edersiniz. En azından ben isyan ederim. Herhalde çoğu kişi de isyan eder.
Bkz: Samsung i7500 neredeyse 4 aydır Android 2.1 Update'i bekliyor. Samsung hala çıkaracak. Hadi Samsung bu fw olaylarında sabıkalı diyelim. HTC ye ne demeli? Desire, Wildfire ve Touch 3G 2 için taa noeli gösteriyor. Bu kadar aceleye ne gerek vardı değil mi?
Nasıl anladın ya adımı bile yazmadım? Banlı olmamın sebebi mesajlarımdan birinde hakaret olmasıydı. Neyse bugün cezam bitiyor zaten.
Çünkü yeni bir platform olması ve mobil dünyanın en büyük üreticisi tarafından kullanılacak olması geliştiricilerin ilgisini fazlasıyla çekecektir. Ayrıca Linux tabanlı olması da bunda önemli bir etken olacaktır.
GeceBekcisi burada olsaydı çok daha doyurucu bir cevap verebilirdi. Umarım cezası bitince tekrar foruma döner.
Veri Erişimi
Yeni nesil Symbian'da veri erişimi konusunda ciddi değişiklikler yer almıyor. Ancak işlevsel iki yeni özellik mevcut. Bunlardan ilki, cihazın şebeke üzerinden sağlanan veri bağlantıları ile Wi-Fi bağlantıları için tasarlanan yeni IP ağı desteği. Buna göre üçüncü şahıs yazılım geliştiricileri, güvenlik duvarı arkasından sağlanan yahut HotSpot noktalardan elde edilen erişimlerde, daha fazla performans ve daha fazla güvenlik gibi önemli ayrıntıları programlarına taşıyabilecek. Bir diğeri ise bağlantının kolayca sağlanması için oluşturulmuş yeni teknik. Symbian^3 ile tek bir tıklamayla istenilen erişim noktasına saniyeler içinde bağlanılabiliyor.
Aygıt Bağlantıları
Symbian^3 ile gelen en önemli yenilik USB OTG desteği. Bu özellik sayesinde Symbian^3 yüklü cihazlar, USB üzerinden bağlanan, USB bellek gibi yığın depolama birimlerini, anında tanıyabiliyor. Çokluortam deneyimini zenginleştirmek amacıyla yenilenen MTP geliştirmeleri de sistemde dikkat çeken ayrıntılardan. Windows 7, Bluetooth destekli MTP, Ethernet RNDIS gibi destekler, yenilik olarak göze çarpıyor.Bir diğer önemli konu ise AVRCP 1.4 desteği. Bu sayede cihazlar, şarkı isimlerini AVRCP 1.4 destekli Bluetooth cihazlarına gönderebiliyor ve şarkı listesi kontrolü uzak aygıtlar üzerinden sağlanabiliyor.
Symbian^3 Ne Vadediyor? 18 Temmuz 2010 10:40 Mobil işletim sistemlerinin duayeni Symbian^3, çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuş durumda. Peki Symbian^3 kullanıcılarına ne vaat ediyor?
Aygıt Bağlantıları
Symbian^3 ile gelen en önemli yenilik USB OTG desteği. Bu özellik sayesinde Symbian^3 yüklü cihazlar, USB üzerinden bağlanan, USB bellek gibi yığın depolama birimlerini, anında tanıyabiliyor. Çokluortam deneyimini zenginleştirmek amacıyla yenilenen MTP geliştirmeleri de sistemde dikkat çeken ayrıntılardan. Windows 7, Bluetooth destekli MTP, Ethernet RNDIS gibi destekler, yenilik olarak göze çarpıyor.Bir diğer önemli konu ise AVRCP 1.4 desteği. Bu sayede cihazlar, şarkı isimlerini AVRCP 1.4 destekli Bluetooth cihazlarına gönderebiliyor ve şarkı listesi kontrolü uzak aygıtlar üzerinden sağlanabiliyor.
Symbian^3'ün Ovi Maps ile daha fazla etkileşim içinde olması sağlanmış.
Konumlama
Konumlama ve navigasyon konusuna ciddi yatırımlar yapan Nokia, önemli bir bilgi birikiminin de sahibi aynı zamanda. Akıllı telefonlarında GPS'i sıklıkla kullanana firmanın, patentli teknolojilerinin tamamını Symbian^3'te de görmek mümkün. Konumlama konusunda en gelişmiş kütüphaneleri üzerinde taşıyan Symbian^3, aynı zamanda önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Yer verilerini etkin bir şekilde kullanan ve web entegrasyonunu bir adım öteye t aşıya yazılım, üçüncü şahıs uygulama geliştiricilerine de çok esnek alternatifler sunuyor. Bu sayede Symbian^3 için geliştirilen yazılımlar, hayallerin sınırlarını da bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. CPosLandmarkParser ile Ovi Maps destekli daha gelişmiş URL desteği, SUPL sunucusu için çift erişim noktası kullanabilme, PSY ile baz istasyonlarından alınan verilerin GPS sunucusu gibi görülenebilmesi gibi özellikler, Symbian^3'lü cihazlarda GPS konusunda fonksiyonellik, hız ve stabilite gibi artılar sağlıyor.
Çoklu Ortam
Symbian çoklu ortam içeriklerinin işlenmesi ve görüntülenmesi konusunda bir hayli güçlü bir sistem. Bu gücün farkında olan Symbian Vakfı, Symbian^3'te çoğunlukla mevcut teknolojilerin geliştirilmesi ve açık kaynak kodlu kütüphanelerin, güncel sürümlerine yükseltme gibi adımlar uygulamayı tercih etmiş. Bir yenilik olarak göze çarpan ilk özelliklerden en önemlisi ise Mobile TV DVB-H HAI alıcısı desteğinin sağlanması olmuş. Nokia aslında 2004 yılında bu teknolojiyi cihazlarında kullanacağını duyurmuştu. Artık Symbian^3 içersine gömülen bu sistem, çok daha az enerji ve sistem kaynakları tüketerek, mobil ortamda dijital yayınların izlenebilmesine olanak tanıyor. Symbian Vakfı'nın açıkladığı verilere göre, 720p HD videoları Mobil TV üzerinden saniyede 30 kare hızda izleyebilmek için 12 Mbps'lik bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyormuş
Dikkatlerden kaçmayan bir başka ayrıntı ise videolar için alt yazı desteği. Symbian^3 artık alt yazıları otomatik olarak tanıyor ve görüntüleyebiliyor. Bilindiği üzere daha önce bu işlev üçüncü şahıs yazılımlar ile kısmen sağlanabiliyordu. Sistemin multimedya konusundaki diğer dikkat çekici başlıkları ise şu şekilde: kişiselleştirilebilir 6 farklı bekleme ekranı, pinch zoom, kinetic scrolling ve tek tıklama özellikleri, grafik hızlandırmanın tüm arayüzde etkin olarak kullanılması, video streaming özelliği, HDMI desteği, XML kontrollü müzik ve video yetenekleri, Fusion Player uygulaması.
Sistem İşleyişine Dair Yenilikler
Symbian^3 sistem işleyişi konusunda çağı yakalayan yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi WDP fonksiyonu adı verilen, uygulamaların paralel olarak çalışabilmesi mantığı. Bu sayede çok daha az RAM tüketimi sağlanabileceği gibi yazılımlar arasında geçiş yapılırken daha fazla performans elde edilmiş oluyor. Ayrıca bu sayede, sistem kaynaklarının tüketilmesi ve buna bağlı olarak da pil tüketimi konusunda ciddi bir avantaj sağlandığı belirtiliyor.
Symbian^3 artık Symmetric multiprocessor (SMP) özelliğine de sahip. Bu kütüphane ile çok çekirdekli işlemciye sahip sistemlerde (ARM Cortex A9 gibi) daha fazla performans daha fazla enerji tasarrufu gibi avantajlar sağlanabiliyor. Bir diğer önemli konu ise 64 bit dosya sunucusu desteği. Önceki Symbian sürümleri bilindiği üzere 32 bit dosya sunucusu kullanıyordu ve sistem üzerinde en fazla 2 GB boyutunda dosya oluşturabilmek olanaklıydı. Bu özellik ile bu sınır da aşılmış oluyor
http://shiftdelete.net/symbian-3-ne-vadediyor-64-bit-dosya-sunucusu-destegi_22249-s4.html
Katılıyorum işletim sisteminden önce şu İşlemcileri değiştirmeleri gerekli
Dostum Andorid'i Android yapan elbette bir çok cihazda çalışabilmesidir. Fakat bu Andorid'e özgü bir özellik değil. Android dışındaki işletim sistemleri de bunu yapabilir.(Symbian gibi) Tek sorun diğer firmaların kullanıp kullanmayacağı.
Fakat Andorid'i o zamanlar HTC dışında kimse kullanmıyordu ve HTC de bilinmeyen bir firma idi. Bu yüzden Android kendisini fazla tanıtamadı. Popüler olması uzun sürdü. Fakat MeeGo Android'deki sıkıntıları çekmeyecek. Çünkü dediğim gibi Android'i o zaman tanınmayan bir firma kullanıyordu ve bu yüzden kendini tanıtması uzun sürdü. MeeGo'yu ise sektörün lideri olan bir firma kullanacak ve bunun vermiş olduğu avantajla kendisini tanıtması çok kısa bir zaman alacak.
MeeGo'yu isteyen herkes kullanabilecek. Böyle bir kısıtlama yok. Firmaların insafına kalmış bir şey.
Not: Yukarıda misafir olarak bulunan 2 yorum da bana ait. Zira 4 gündür banlı bulunuyorum ve bu şekilde yorum yapabiliyorum.
sugar_klavyeci
ancak dediğim gibi android şu an akıllı tel piyasasının geleceği gözüküyor. Şu soruyu da sormalı, geliştiriciler neden android'i değil de meego'yu seçsin?
Bence siz bu konuda tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalacaksınız. Nokia hiç bir zaman Andorid'e geçmeyecek. Diğer firmalar gibi geleceğini başkasının eline vermektense kendi çözümlerini sunarak kendi yolunu çiziyor. 2010 Andorid yılı oldu fakat 2011 MeeGo'nun yılı olacak ve dengeler büyük oranda değişecektir.
Nokia'nın Palm'ı satın almaması yanlış gibi gözükse de olaya kısa vadeli bür süre içinde baktığımız için öyle görünüyor. Almamış olmasının verdiği avantajı uzun vadede göreceğiz. GeceBekcisi'nin bu konuda yazmış olduğu makaleleri okumanızı tavsiye ederim.
mobilbekcisi.uniturk.net/...
mobilbekcisi.uniturk.net/...
Paşa paşa Android işletim sistemi kullanan telefonları piyasaya sürecek.
Nokia'nın iPhone'dan korkmasına gerek yok, esas korkması gereken dev arkadan hızla geliyor.
Android'in yazılımlarıyla, popülerliğiyle hiçbirisi baş edemeyecek gözüküyor.
Samsung filan geçte olsa olaya uyandı. ;)
Bundan önce 3 yıl kadar e900 kullandım,onda titre+çaldır özelliği yoktu!Düşünebiliyor musunuz?2002 yılında kullandığım 5510da bile titre+çaldır bulunuyordu.Mp3 çalabiliyor ve fm radyodan direk kayıt yapabiliyordum.Ayrıca tam qwerty klavyesi ve wap bağlantısı da cabası.Ben o cihazı 4 yıl kullanmıştım.Elimden çıkarttığımda samsungu sattığımdan çok daha iyi durumdaydı.Bu nedenle tekrar nokiaya döndüm ve kullandığım cihazın işi bittiğinde kesinlikle yeniden nokia tercih edeceğim.Nokiada istediğim destek fazlasıyla var:Dayanıklılık,kullanışlılık,donanım özellikleri,yazılım desteği.Benim bir tüketici olarak en çok ihtiyacım olan bu gereksinimlerimi, ancak nokianın tam olarak sağladığı kanısındayım.
Telefon alınma amaçlarını kusursuzca yerine getirebilmeli.1.500 lira verip anten sorunu çekmek insanın içine oturur diye düşünüyorum.Yani en basit görüşme yapmak için icat edilmiş bir cihazın bu kadar para karşılığında bekleneniş verememesi oldukça düşündürücü.
Derdim Apple ile ilgili değil.Bu hata nokiadan da çoksa yine aynı şeyi söylerdim.
Kardeşim siz cihazı ''görüşme yapmak için'' üretmiyor musunuz?Ben sağlıklı görüşme yapamadıktan sonra bana ne çelik dizayndan bilmemne ekrandan,işlemciden
Ancak Nokia'nın başka planları da yok değil, muhtemelen burda dile getirilecktir, Motorola ile bir network* anlaşmasına gidileceğine dair bir haber okumuştum. Her ne kadar "son kullanıcı telefon çözümleri" konusunu içermese de, bir stratejik- çözüm ortaklığı konusu da, gündemde (imiş). Bununla ilgili fırsat bulursam, detaylı şeyleri de eklerim.
(*) anlaşmayı tam hatırlayamadım ama, sanıyorum daha çok alt yapı ile ilgiliydi.
Nokia'nın kan kaybettiği bir gerçek, ama bu pansuman yine Nokia'nın kendi ellerinde. 1986'dan beri telefon sektörüne yön veren Nokia, kabuğunu kırabilmek için herşeyi yapacak güce de sahip. Ayrıca sürekli apple-nokia kavgası sürüyor, aklıma geldi buraya da yazayım. Arkadaşlar Nokia sadece telefon üretmiyor, her türlü "gsm" alt yapısının üretimini de onlar yapıyor. Ericcson ile ciddi anlamda altyapı partnerliği, hatta Siemens ile benzer şekilde... Hatta ve hatta 1996 yılında, televizyon bile üreten bir firmadır Nokia. Benzer şekilde Apple'da bilgisayar üretiyor.
Yani iphone versus 3310 ve ya iphone versus N8 tamam ama, diğerleri gerçekten... Ev ile Bulaşık Makinası karşılaştırması gibi duruyor... (teşbih)
Neyse konu bölünmesin, haber paylaşımı için teşekkürler.