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Nokia, uygulama geliştiriciler için reklam değişim platformunu başlatıyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modellerini pazara sunmaya hazırlanan Nokia, uygulama geliştiricileri çekebilmek için farklı stratejiler üretiyor. Firma son olarak reklam değişim platformunu hizmete soktuğunu açıkladı.

Nokia Ad Exchange adlı program dünyadaki en iyi reklam ağlarına erişebileceğiniz bir mobil reklam değişim platformu. Tek bir API ve tek bir ortak ile dünyada 200'den fazla ülkede 120 reklam ajansı ve ağına ulaşabiliyorsunuz.

Çapraz platform desteği olan program Windows Phone, Series 40, Symbian, iOS, Blackberry, ve Android işletim sistemlerini destekliyor. 

Reklam yerleştirmeleri için tek satırlık kodlar halinde çok basit yapılar sunulurken, reklam kampanyalarının yönetimi de yine aynı panelden sağlanıyor. Programın SDK'sı ile çok kolay ödeme yöntemleri oluşturulabiliyor. Hem uygulamalara reklam alma hem de diğer uygulamalara reklam verme mümkün olabiliyor. 

Programa kayıtlar başlamış durumda.

http://www.developer.nokia.com/Distribute/NAX/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 6 yıl
Wintake Y
Bukalemun
Wintake Y
Bukalemun uygulama - oyun ve UCUZ ürün + aksesuar var mı? yok ! o zaman 180gr üstü cihazlar üretmesine gerek yok !!! KABLOSUZ ŞARJ olan cihazı gereksiz yere ağır ve bir çok kişi NFC gibi bunu kullanmayacaktır.
Yok öyle mi? Biraz daha detaylı araştırmanızı tafsiye ediyorum.
win 8 li cihaz TR da var mı? kaç TL ve kablosuz şarj için gerekli aksesuar ne kadar ? 180 gr lık cihaz için ALTERNATİF var mı? Günümüz çekirdek / 1gb ram ve yüksek donanımlı cihazları KAÇ gr ? NFC nin özellikle TR ve sonra DÜNYA üzerinde kullanı mı ne durumda ? Teknoloji kolaylaştırmalı ama biz hem kazıklanıp hemde NOKİA ya el açıyoruz ! Nokia 500 / 600 / 700 serisini ne yaptı ? N8 - N9 a ne oldu ? halen win 8 ile yeni baştan oyun oynamak derdiniz varsa , sağolun ben almayayım. bakın 41mp pure 808 in adı bile anılmıyor. hatta 2ci elde 900TL ye gördüm. N8 de 400 / 450TL alan bile yok. Şuanda İP5 16 GB ydışı - kayıtsız ilanım var her gün 10 larca kişi arıyor 2000 / 2100 TL den peşin ve toplu alımlar var ( 1.900 / .1950 toplu cihaz fiyatı ) kimsenin şuanda win 8 eko sistemine parası / güveni yok. NOKİA ve TR fiyatı ile bu tarz cihazlar keyfi alınacak ZENGİN insan işi.
Şimdi şöyle bir açıklama getireyim; öncelikle cihazın ağırlığına, ki lumia 920den bahsediyoruz sanırım, ben ve birçok kullanıcı hiç takılmıyor. yani 50 -60 gr daha ağır diye telefonu takip eden arkadaşlar almaktan kesinlikle vazgeçmez. Öyle ki gerçekten kendini belli eden çok güzel bir telefon kendisi. Bunun dışında win8li cihaz henüz trde yok doğrudur ancak bu durum uygulama, oyun vd. konusunda işletim sisteminin yetersiz olduğunu göstermez. Zira hali hazırda 100.000in üzerinde app olduğu söyleniyor ve Microsoftunda bu konuda 3 dev için sağladığı desteğin birkaç ay içinde tatmin edici düzeye geleceği konuşuluyor. ha birde c++ bilen sadece benim çevremde bile 10 larca kişi var, yani yazılım işi kolay. Zaten en çok kullanılan 50 uygulamadan 46sıydı sanırım appstoreda yerini almış bile. Nokia ağırlığına ve ebatına çok takılanlar için yine aynı modelin daha hafifini bazı özellikleri kısarak çıkarıcak; buyrun size alternatif Lumia820. Bu kategoride çıkan ürünlerin fiyatlarından ben açıkça şikayetçi değilim. Lumia 920nin 1699Tl den satışa sunulması beklenirken alternatifi olan 820lerin 1200-1400 Tl fiyat aralığında olması bekleniyor. Pahalı mı? kesinlikle değil, hele ki muadili telefonlara 3000 TL veren bir sucker kitle göz önüne alındığında fiyatı çok çok uygun bile NFCnin kullanım sıklığı kişiden kişiye değişir tabi, benimde çok aradığım bir özellik değil ama neden olmasın artık birçok cihazda bu özellik var. Son olarak nokia konusunda ve şirket politikaları hakkında yazacak çok şey var lakin benim vaktimde kısıtlı ancak şunu söyleyebilirim, hali hazırda mevcut bulunan nokia serileriyle bu telefonu karşılaştırmak çok doğru olmayacaktır bence çünkü nokia bu sefer yola htc,samsung ve özellikle microsoft ile birlikte çıktı ve beklentileri karşılayacağını ümit ediyorum, bekleyip görecez, sonuçta babamın şirketi değil, ilk kullanıcı yorumlarını takiben 2-3 ay içerisinde daha iyi bir alternatif olmadığı takdirde almayı düşündüğüm telefondur kendisi. Bu arada 808 demişsinde bana sorarsan o telefon yerine yarı fiyatına bir fotoğraf makinası alınsa daha verimli sonuçlar çıkar ortaya. Zevk meselesi işte, kişinin telefondan ne beklediği ile ilgili daha çok... Bu arada ben telefonu geri satmak üzere almam genelde hali hazırda 4s kullanıyorum ve ilk defa 2 yılı doldurmadan bir telefondan lumia920 için vazgeçiyorum(tabi kullanıcı incelemeler sonrası net kararımı vericem).

Bu konuşmaya verilebilecek en iyi cevap olmuş, tebrik ederim.
Bu arada bende 27 Kasım'ı dört gözle bekliyorum.
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Mr. Jingles 6 yıl
MeeGo'ya yapsaydı bu desteği gerekli olan yazılım sayısı şimdiye olmuştu.
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SystemApps 6 yıl
Nokia ciddi ciddi yazılım firması oldu sanırım :)


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Bukalemun 6 yıl
uygulama - oyun ve UCUZ ürün + aksesuar var mı? yok ! o zaman 180gr üstü cihazlar üretmesine gerek yok !!! KABLOSUZ ŞARJ olan cihazı " gereksiz " yere ağır ve bir çok kişi NFC gibi bunu kullanmayacaktır.
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Bu çalışmaları Symbian için yapsaydı zamanında.
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Wintake Y 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

uygulama - oyun ve UCUZ ürün + aksesuar var mı? yok ! o zaman 180gr üstü cihazlar üretmesine gerek yok !!! KABLOSUZ ŞARJ olan cihazı " gereksiz " yere ağır ve bir çok kişi NFC gibi bunu kullanmayacaktır.

Yok öyle mi? Biraz daha detaylı araştırmanızı tafsiye ediyorum.
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chiniith 6 yıl
Nokia ve her InnerActive hasılat paylaşımı% 25 olsun, ve geliştiricilerin% 75 verecektir. ------ Bu cümle biraz garip değil mi? ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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danGerfuLL 6 yıl
İlk defa bir Nokia haberinde, Android ve destek ifadeleri aynı cümle içerisinde geçiyor.
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