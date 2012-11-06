Nokia, uygulama geliştiriciler için reklam değişim platformunu başlatıyor





Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modellerini pazara sunmaya hazırlanan Nokia, uygulama geliştiricileri çekebilmek için farklı stratejiler üretiyor. Firma son olarak reklam değişim platformunu hizmete soktuğunu açıkladı.





Nokia Ad Exchange adlı program dünyadaki en iyi reklam ağlarına erişebileceğiniz bir mobil reklam değişim platformu. Tek bir API ve tek bir ortak ile dünyada 200'den fazla ülkede 120 reklam ajansı ve ağına ulaşabiliyorsunuz.





Çapraz platform desteği olan program Windows Phone, Series 40, Symbian, iOS, Blackberry, ve Android işletim sistemlerini destekliyor.





Reklam yerleştirmeleri için tek satırlık kodlar halinde çok basit yapılar sunulurken, reklam kampanyalarının yönetimi de yine aynı panelden sağlanıyor. Programın SDK'sı ile çok kolay ödeme yöntemleri oluşturulabiliyor. Hem uygulamalara reklam alma hem de diğer uygulamalara reklam verme mümkün olabiliyor.





Programa kayıtlar başlamış durumda.

http://www.developer.nokia.com/Distribute/NAX/