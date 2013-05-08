Nokia yatırımcıları Windows Phone tercihinden endişeli





Büyük yatırımcılara sahip olan teknoloji devlerinde önemli değişiklikler yaşandığı zaman yatırımcıları ikna etmek kolay olmayabiliyor. Microsoft ile el sıkışarak Windows Phone ekosisteminde yola devam etme kararı alan Nokia da yatırımcılarını oldukça kızdırmıştı.





Tepe yöneticisi Stephen Elop'un zaman istediği yatırımcılar başarılı Lumia satışlarına rağmen artık seslerini yükseltmeye başladı. Dün Helsinki'de yıllık yatırımcı toplantısına katılan Elop, eleştirilere yanıt vermeye çalıştı.





Toplantıda hissedarlar Elop'un 2011 yılında firmayı yeniden akıllı telefon pazarındaki yarışa ortak etmek için yaptığı Microsoft hamlesini gözden geçirmesini istedi. Hannu Virtanen, Elop'un çok iyi bir lider olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, cehenneme giden yolun iyi niyetler ile döşendiğini ve firmanın yolunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti.





Juha Varis Elop'un Windows Phone haricinde kapıyı kapattığını ve tüm umutlarını bu ekosisteme bağladığını, ayrıca ortaya yeni fikirler koyamadıklarını dile getirdi.





Magnues Rehle ise,Elop'un maliyetleri düşürmek adına önemli işler yaptığını ancak pazar payını artıramadığını belirtti. Rehle, çok acı olsa bile Google'ın kapısına gidip Android ile çalışmak istediklerini belirtmelerini çünkü Microsoft'un WP ile çıkış yapmayı başaramadığını sözlerine ekledi.





Elop ise süreç işledikçe yeni düzenlemeler yapacaklarını ve bugünün ekosistemler savaşında Samsung ve Google gibi rakiplere karşı mücadele etmek için Windows Phone işletim sistemini seçmekle en doğru kararı verdiklerini belirtti.





Analiz uzmanları Nokia'nın Lumia satışları ile ayakta kalabilecek kadar desteğe sahip olamadığını ve bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyor. Amiral gemi seviyesi ve giriş seviyesi akıllı telefon pazarlarında şansı olmayan Nokia'nın orta seviyeye yönelik ürünleri ile başarılı olabileceği yorumları yapılıyor.





Bununla birlikte firmaya destek kesilmiş değil. Sovyet Rusya'sı sonrasında Finlandiya'daki değişimin sembol şirketi olarak kabul edilen Nokia'ya halen pek çok kesimden destek gelmeye devam ediyor.

http://www.reuters.com/article/2013/05/07/us-nokia-agm-idUSBRE9460LV20130507