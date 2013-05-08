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Nokia yatırımcıları Windows Phone tercihinden endişeli

6 yıl
2,7b
1
110
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia yatırımcıları Windows Phone tercihinden endişeli

Büyük yatırımcılara sahip olan teknoloji devlerinde önemli değişiklikler yaşandığı zaman yatırımcıları ikna etmek kolay olmayabiliyor. Microsoft ile el sıkışarak Windows Phone ekosisteminde yola devam etme kararı alan Nokia da yatırımcılarını oldukça kızdırmıştı.

Tepe yöneticisi Stephen Elop'un zaman istediği yatırımcılar başarılı Lumia satışlarına rağmen artık seslerini yükseltmeye başladı. Dün Helsinki'de yıllık yatırımcı toplantısına katılan Elop, eleştirilere yanıt vermeye çalıştı.

Toplantıda hissedarlar Elop'un 2011 yılında firmayı yeniden akıllı telefon pazarındaki yarışa ortak etmek için yaptığı Microsoft hamlesini gözden geçirmesini istedi. Hannu Virtanen, Elop'un çok iyi bir lider olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, cehenneme giden yolun iyi niyetler ile döşendiğini ve firmanın yolunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Juha Varis Elop'un Windows Phone haricinde kapıyı kapattığını ve tüm umutlarını bu ekosisteme bağladığını, ayrıca ortaya yeni fikirler koyamadıklarını dile getirdi. 

Magnues Rehle ise,Elop'un maliyetleri düşürmek adına önemli işler yaptığını ancak pazar payını artıramadığını belirtti. Rehle, çok acı olsa bile Google'ın kapısına gidip Android ile çalışmak istediklerini belirtmelerini çünkü Microsoft'un WP ile çıkış yapmayı başaramadığını sözlerine ekledi.

Elop ise süreç işledikçe yeni düzenlemeler yapacaklarını ve bugünün ekosistemler savaşında Samsung ve Google gibi rakiplere karşı mücadele etmek için Windows Phone işletim sistemini seçmekle en doğru kararı verdiklerini belirtti.

Analiz uzmanları Nokia'nın Lumia satışları ile ayakta kalabilecek kadar desteğe sahip olamadığını ve bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyor. Amiral gemi seviyesi ve giriş seviyesi akıllı telefon pazarlarında şansı olmayan Nokia'nın orta seviyeye yönelik ürünleri ile başarılı olabileceği yorumları yapılıyor.

Bununla birlikte firmaya destek kesilmiş değil. Sovyet Rusya'sı sonrasında Finlandiya'daki değişimin sembol şirketi olarak kabul edilen Nokia'ya halen pek çok kesimden destek gelmeye devam ediyor. 

http://www.reuters.com/article/2013/05/07/us-nokia-agm-idUSBRE9460LV20130507 Yorum Yaz
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Kadir Kaan 6 yıl en beğenilen
Nokia'nın tek eksiği DonanımHaber okuru Bir Türk CEO.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Lumia ile guzel isler cikariyor nokia ama tek bir eko sisteme bagli kalmak niye ? Yine windowsphone destekli lumia cihazlarini cikar ama ayni sekilde android cihazda sur piyasaya 1 2 tane.

Agirligin yine windows olsun ama kullanicilara anroid tercihide sunulmali diye dusunuyorum.

Lumia 920 kullandim , harika bir alet ama bazi kisitlamalari ve market zayifligi sebebiyle sattim. Lumia 920 android tabanli olsaydi o cihazi asla satmazdim zira kasa kalitesi ve kamerasi harika.
Lumia ile guzel isler cikariyor nokia ama tek bir eko sisteme bagli kalmak niye ? Yine windowsphone destekli lumia cihazlarini cikar ama ayni sekilde android c...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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General. 6 yıl
50 tane firma Androidli telefon çıkarıyor zaten Nokia en iyisini yaptı Wp8 harika bir sistem
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DH Misafiri 5 yıl
bencede Nokia android cikarsa bu kaliteyle samsung u yerle bir eder ama ben nokia ya tek kelime ile helal olsun diyorum batma riskini bile göze alıp taklitciliktense özgün kendi başına bir seyler yapmayi planladilar tutar tutmaz orasını bilemem. aplle kan kaybetmeye basladi samsung bu kafayla giderse oda dusecek note2 kullanıyorum 3 ayda sıkıldım google playde binlerce uygulama var ama kalite yok daha 3 4 ayda telefon yavaslamaya başladı android surekli hala sisme yapiyor en basitinden Lumia920 de ki harita ve navigasyon androidde veya ios takilerle kiyaslanamayacak kadar mükemmel.
iphone lari tartismiyorum bile wifiyi mobili yi açıp kapatmak bile iskence resmen yıllardır ayni widget bile yok..
lumia 928 i bekliyorum telefonumu satıp almak için. ben wp8 den cok umutluyum 1 2 sene icerisinde paylarını iyice arttiracaklardir
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Mr. Jingles 6 yıl
Şu cümle her şeyi özetliyor: "Cehenneme giden yolun iyi niyetler ile döşendiğini ve firmanın yolunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti." Hâlâ da söylerim, Nokia'nın kurtuluşunun garantisi MeeGo idi.
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vozer 6 yıl
@W7K2D,

Sonuç olarak tabiki hızla gelişiyor ama söylemek istediğim var olan programlarda çok eksiklikler var.

Whatsapp'da telefonda bulunan önceden çektiğiniz videolar yollanmıyor. Aynı şekilde ses dosyaları da yollanmıyor. Hemen o anda kaydettiklerinizi yollayabiliyorsunuz ancak.

İşcep'de çoğu şey yapılamıyor. Sanal kartıma para transferi bile yapamıyorum. Zaten işcep diye önümüze koydukları program işbankası wap şubesinin ta kendisi.

Skype'ye gelince dosya bile yollanmıyor. Başka bir versiyonda yollanıyor mu bilemem ama ben bulamadım bir yolunu.

Ben bu işletim sistemine geçmeden önce symbian belle kullanıyordum ve çoğu programda inanılmaz esnek ayar imkanları vardı. İnanın kendimi dalları budanmış ağaç gibi hissediyorum şuan. Daha önce yapmaya alıştığım çoğu şeyi yapamıyorum. Kiminle kaç dakika konuştuğumu bile göremiyorum. Bir yerlere gizlemedilerse böyle bir sayaç bile yok telefonda.

mesajlarda iletim raporu sms olarak geliyor ve tel numarası ile bilgi veriyor. "falanca numaraya yolladığınız mesaj ulaşmıştır" şeklinde. Mesaj birkaç saat geç ulaşırsa o numaranın kime ait olduğunu bulmak eziyet çünkü rehberde numaralar görünmüyor. Tek tek tıklamak gerekiyor kişilere.

Ne bileyim, 1 aydır alışamadım işte. Çok kısıtlanmış, elim ayağım bağlanmış hissediyorum kendimi.
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darkaura 6 yıl vozer
vozer

@W7K2D,

Sonuç olarak tabiki hızla gelişiyor ama söylemek istediğim var olan programlarda çok eksiklikler var.

Whatsapp'da telefonda bulunan önceden çektiğiniz videolar yollanmıyor. Aynı şekilde ses dosyaları da yollanmıyor. Hemen o anda kaydettiklerinizi yollayabiliyorsunuz ancak.

İşcep'de çoğu şey yapılamıyor. Sanal kartıma para transferi bile yapamıyorum. Zaten işcep diye önümüze koydukları program işbankası wap şubesinin ta kendisi.

Skype'ye gelince dosya bile yollanmıyor. Başka bir versiyonda yollanıyor mu bilemem ama ben bulamadım bir yolunu.

Ben bu işletim sistemine geçmeden önce symbian belle kullanıyordum ve çoğu programda inanılmaz esnek ayar imkanları vardı. İnanın kendimi dalları budanmış ağaç gibi hissediyorum şuan. Daha önce yapmaya alıştığım çoğu şeyi yapamıyorum. Kiminle kaç dakika konuştuğumu bile göremiyorum. Bir yerlere gizlemedilerse böyle bir sayaç bile yok telefonda.

mesajlarda iletim raporu sms olarak geliyor ve tel numarası ile bilgi veriyor. "falanca numaraya yolladığınız mesaj ulaşmıştır" şeklinde. Mesaj birkaç saat geç ulaşırsa o numaranın kime ait olduğunu bulmak eziyet çünkü rehberde numaralar görünmüyor. Tek tek tıklamak gerekiyor kişilere.

Ne bileyim, 1 aydır alışamadım işte. Çok kısıtlanmış, elim ayağım bağlanmış hissediyorum kendimi.

android en basarili buldugum yonlerinden biride bu saydiginiz muhtemel problemlerin hepsini bir iki basit uygulama ile giderebilmeniz. arayuzde yada dugmelerin yapilisinda sizi kisitlayan bir sey varsa komple arayuzun kendini bile degistirmek mumkun. ozgur sistem derken bunu kasdediyoruz. ureticinin tercihlerine hapsolmuyorsunuz.
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W7K2D 6 yıl
Android magazada olupda WP de olmayan seyler nelerdir ?
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vozer 6 yıl W7K2D
W7K2D
Android magazada olupda WP de olmayan seyler nelerdir ?

WP'de olan pekçok şey aslında yok ki, sadece adı var. Örneğin whatsapp. Telimdeki bir videoyu ya da ses dosyasını yollayamadıktan sonra sırf yazışacaksam sms de işimi görür zaten. Nasıl olduysa bir resim yollamayı koymuşlar.

Yine işbankası uygulamasını hiç koymasalardı bence daha iyi olurdu. En azından kendimizle dalga geçiliyor hissine kapılmazdık. Neredeyse hiçbir işlem yapılamıyor. Ne hazine bonosu satılıyor ne de sanal kart işlemleri...
1 Yanıt Yanıtla +1
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MIKROP DOGAN 5 yıl W7K2D
mesela pvstar+

benim çok işime yarayacak bir program

youtube programı ve arkaplanda çalışmaya devam edebiliyor

youtubedan müzik çalarken mail de okuyup yazabilmeyim yada navigasyonumu kullanabilmeliyim

dersen müzik playerler var fizy vs.
tamam onlar arkaplanda çalıyor ama hepsini bulamıyorsun
4 tane müzik programı kurulu birinde olmayan birinde var
mecbur muyum tek tek aramaya

varsa windows markette o tarz bir uygulama hemen söyleyin indireyim ücretliyse de ödeyim parasını
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danhao 6 yıl
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carter 6 yıl
Telefon sektöründe bir numarayken oldukça geriye düşmüşsün, wp ile atılım yapmaya çalıştın istediğini alamadın ve gelmiş endişeliyiz diyorsun. Hala android'e geçmemek için neden inat ediyorsun?
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W7K2D 6 yıl
Instagram kullanan hence gereksiz insandir , saygilar deyip bombayi kurup kaciyormm , yeyin birbirinizi simdi bir app yuzunden :))
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inexo 6 yıl
1tane sağlam android cihaz yapsa toparlar kendini
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sertacarslan 6 yıl
Kadir Kaan
Nokianın tek eksiği DonanımHaber okuru Bir Türk CEO.

Yabancı forumları takip edersen orada da aynı eleştirileri görürsün.
Bu haber altındaki yorumlardan WP kullanıcısı istatistiği yaparsan üç aşağı, beş yukarı, WP'nin mobil işletim sistemleri arasındaki pazar payına ulaşırsın.
...
Son zamanlarda çok moda olan "TÜRK MİLLETİ"ni küçümseme gafletinden vazgeçin.
Ayrıca Türk'ler dünyanın en zeki insanlarıdır. Bunu 15 yıldır envai çeşit yabancı milletle birebir çalışmış biri olarak söylüyorum...
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sertacarslan 6 yıl
web101
50 tane firma Androidli telefon çıkarıyor zaten Nokia en iyisini yaptı Wp8 harika bir sistem

Akıllı telefon kullanıcılarının sadece ve sadece %4'ü senin gibi düşünüyor. Üstelik "Nokia" gibi sağlam bir markaya rağmen %4...
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