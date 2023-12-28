Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A ve M serisi portföyünü genişletmeye devam ediyor. Kaçıranlar için bu ayın başlarında Galaxy A15 modeli tanıtıldı ve şimdi de Galaxy M15'in yolda olduğu söyleniyor. Bu yeni model, Galaxy A15'in yeniden markalanmış bir sürümü olacak. Ancak heyecan verici bir değişiklikle geliyor.

Samsung Galaxy M15 özellikleri netleşti

Kaçıranlar için Galaxy A15, 4G (Mediatek Helio G99) ve 5G (Dimensity 6100+) olmak üzere iki farklı sürümle tanıtıldı. Akıllı telefon ön yüzünde, 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekrana sahip. Kamera tarafında ise, 13MP selfie, 50 MP birincil, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.

Galaxy A15'in 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB konfigürasyonuna sahip. Bu kuruluma ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 işletim sistemi eşlik ediyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu özelliklerin çoğu Galaxy M15'te de aynı kalacak. Ancak son raporlar, cihazın 6.000mAh boyutlarında çok daha büyük bir pilden destek alacağını söylüyor.

Samsung Galaxy A15, dört Android sürümü güncellemesi alacak 1 gün önce eklendi

Bu kapasitenin selefinden yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca akıllı telefon, Galaxy A15'e benzer şekilde dört Android sürümü güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy M15 beklenen özellikler

Ekran : 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)

: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Yazılım: Android 14, One UI 6.0

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Pil canavarı: Samsung Galaxy M15 özellikleri belli oldu