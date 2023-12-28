Pil canavarı: Samsung Galaxy M15 özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy M15 özellikleri netleşti
Kaçıranlar için Galaxy A15, 4G (Mediatek Helio G99) ve 5G (Dimensity 6100+) olmak üzere iki farklı sürümle tanıtıldı. Akıllı telefon ön yüzünde, 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekrana sahip. Kamera tarafında ise, 13MP selfie, 50 MP birincil, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.
Galaxy A15'in 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB konfigürasyonuna sahip. Bu kuruluma ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 işletim sistemi eşlik ediyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu özelliklerin çoğu Galaxy M15'te de aynı kalacak. Ancak son raporlar, cihazın 6.000mAh boyutlarında çok daha büyük bir pilden destek alacağını söylüyor.
Bu kapasitenin selefinden yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca akıllı telefon, Galaxy A15'e benzer şekilde dört Android sürümü güncellemesi alacak.
Samsung Galaxy M15 beklenen özellikler
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 6.000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.