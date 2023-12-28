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    Pil canavarı: Samsung Galaxy M15 özellikleri belli oldu

    Samsung'un merakla beklenen bütçe telefonu Galaxy M15'in kilit özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, pil performansına odaklanacak. İşte detaylar...          
    Pil canavarı: Samsung Galaxy M15 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A ve M serisi portföyünü genişletmeye devam ediyor. Kaçıranlar için bu ayın başlarında Galaxy A15 modeli tanıtıldı ve şimdi de Galaxy M15'in yolda olduğu söyleniyor. Bu yeni model, Galaxy A15'in yeniden markalanmış bir sürümü olacak. Ancak heyecan verici bir değişiklikle geliyor.

    Samsung Galaxy M15 özellikleri netleşti

    Kaçıranlar için Galaxy A15, 4G (Mediatek Helio G99) ve 5G (Dimensity 6100+) olmak üzere iki farklı sürümle tanıtıldı. Akıllı telefon ön yüzünde, 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekrana sahip. Kamera tarafında ise, 13MP selfie, 50 MP birincil, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.

    Galaxy A15'in 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB konfigürasyonuna sahip. Bu kuruluma ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 işletim sistemi eşlik ediyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu özelliklerin çoğu Galaxy M15'te de aynı kalacak. Ancak son raporlar, cihazın 6.000mAh boyutlarında çok daha büyük bir pilden destek alacağını söylüyor.

    Bu kapasitenin selefinden yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca akıllı telefon, Galaxy A15'e benzer şekilde dört Android sürümü güncellemesi alacak.

    Samsung Galaxy M15 beklenen özellikler

    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 6.000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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