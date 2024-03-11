Pil canavarı Samsung Galaxy M15 5G sessiz sedasız tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung, bütçe telefonu Galaxy M14 5G'nin halefi olan Galaxy M15 5G'yi sessiz sedasız bazı bölgelerde resmen duyurdu. Telefon, resmi Irak Samsung web sitesinde ve bazı Levant bölgelerinde görülürken cihaza dair tüm özellik detayları da paylaşıldı. İşte Samsung Galaxy M15 5G özellikleri ve merak edilenler:

Galaxy M15 5G, dev bir batarya ile geliyor

Samsung, Galaxy M15 5G modeli ile giriş seviyesini hedefliyor olsa da bazı üst seviye cihazlarda olan özellikleri de telefonuna ekliyor. Bu bağlamda cihazda bulunan 6,5 inç’lik Super AMOLED Full HD+ ekranda 90Hz yenileme hızı sunuluyor. Bu ekrana ise Mediatek imzalı Dimensity 6100+ yongası güç veriyor. Galaxy M15 5G, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahipken aynı zamanda kapasite microSD ile 1TB’a kadar artırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafına geçtiğimizde ise bizleri 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera karşılıyor. Cihazın ön tarafında ise 13 MP’lik bir özçekim kamerası yer alıyor. Ön ve arka kamera ile 1080p 30FPS ve 720p 120FPS video kaydı yapılabiliyor. Galaxy M15 5G’nin asıl alametifarikası ise 6.000 mAh büyüklüğündeki bataryası. Bu pil aynı zamanda 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Bağlantı tarafında ise çift SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı dahil olmak üzere diğer orta sınıf Samsung telefonlarına benzer seçeneklerin olduğu görülüyor. Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında bulunurken kullanıcılara Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçenekleri sunuluyor. Telefonun Android sürümü açıklanmadı ancak muhtemelen Android 14 ile kutudan çıkacak. Samsung ek olarak 4 nesil Android güncelleme ve 5 yıl güvenlik güncellemeleri sözü veriyor.

Galaxy M15 5G fiyatı ve çıkış tarihi belirsiz

Tam Boyutta Gör Samsung ne Galaxy M15 5G'nin fiyatını açıkladı ne de cihazın ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir bilgi verdi. Bununla birlikte Galaxy M15 5G'nin Galaxy A15 5G'den biraz daha ucuza mal olması ve önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa sunulması bekleniyor. Serinin önceki modellerinde olduğu gibi bu modelin de Türkiye pazarına giriş yapması oldukça muhtemel.

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Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı