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    Pil canavarı Samsung Galaxy M15 5G sessiz sedasız tanıtıldı

    Samsung, giriş seviyesinde uzun pil ömrü ile dikkat çeken Galaxy M15 5G modelini tanıttı. İşte 6.000 mAh batarya ve 6.5 inç dev ekranıyla ön plana çıkan Samsung Galaxy M15 5G özellikleri:
    Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bütçe telefonu Galaxy M14 5G'nin halefi olan Galaxy M15 5G'yi sessiz sedasız bazı bölgelerde resmen duyurdu. Telefon, resmi Irak Samsung web sitesinde ve bazı Levant bölgelerinde görülürken cihaza dair tüm özellik detayları da paylaşıldı. İşte Samsung Galaxy M15 5G özellikleri ve merak edilenler:

    Galaxy M15 5G, dev bir batarya ile geliyor

    Samsung, Galaxy M15 5G modeli ile giriş seviyesini hedefliyor olsa da bazı üst seviye cihazlarda olan özellikleri de telefonuna ekliyor. Bu bağlamda cihazda bulunan 6,5 inç’lik Super AMOLED Full HD+ ekranda 90Hz yenileme hızı sunuluyor. Bu ekrana ise Mediatek imzalı Dimensity 6100+ yongası güç veriyor. Galaxy M15 5G, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahipken aynı zamanda kapasite microSD ile 1TB’a kadar artırılabiliyor.

    Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafına geçtiğimizde ise bizleri 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera karşılıyor. Cihazın ön tarafında ise 13 MP’lik bir özçekim kamerası yer alıyor. Ön ve arka kamera ile 1080p 30FPS ve 720p 120FPS video kaydı yapılabiliyor. Galaxy M15 5G’nin asıl alametifarikası ise 6.000 mAh büyüklüğündeki bataryası. Bu pil aynı zamanda 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Bağlantı tarafında ise çift SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı dahil olmak üzere diğer orta sınıf Samsung telefonlarına benzer seçeneklerin olduğu görülüyor. Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında bulunurken kullanıcılara Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçenekleri sunuluyor. Telefonun Android sürümü açıklanmadı ancak muhtemelen Android 14 ile kutudan çıkacak. Samsung ek olarak 4 nesil Android güncelleme ve 5 yıl güvenlik güncellemeleri sözü veriyor.

    Galaxy M15 5G fiyatı ve çıkış tarihi belirsiz

    Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung ne Galaxy M15 5G'nin fiyatını açıkladı ne de cihazın ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir bilgi verdi. Bununla birlikte Galaxy M15 5G'nin Galaxy A15 5G'den biraz daha ucuza mal olması ve önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa sunulması bekleniyor. Serinin önceki modellerinde olduğu gibi bu modelin de Türkiye pazarına giriş yapması oldukça muhtemel.
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m15_quietly_revealed_in_some_regions_now_sports_an_oled_display-news-61943.php https://www.samsung.com/levant/smartphones/galaxy-m/galaxy-m15-5g-dark-blue-128gb-sm-m156bdbumid/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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