Pil canavarı Samsung Galaxy M15 5G sessiz sedasız tanıtıldı

Galaxy M15 5G, dev bir batarya ile geliyor
Samsung, Galaxy M15 5G modeli ile giriş seviyesini hedefliyor olsa da bazı üst seviye cihazlarda olan özellikleri de telefonuna ekliyor. Bu bağlamda cihazda bulunan 6,5 inç’lik Super AMOLED Full HD+ ekranda 90Hz yenileme hızı sunuluyor. Bu ekrana ise Mediatek imzalı Dimensity 6100+ yongası güç veriyor. Galaxy M15 5G, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahipken aynı zamanda kapasite microSD ile 1TB’a kadar artırılabiliyor.
Bağlantı tarafında ise çift SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı dahil olmak üzere diğer orta sınıf Samsung telefonlarına benzer seçeneklerin olduğu görülüyor. Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında bulunurken kullanıcılara Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçenekleri sunuluyor. Telefonun Android sürümü açıklanmadı ancak muhtemelen Android 14 ile kutudan çıkacak. Samsung ek olarak 4 nesil Android güncelleme ve 5 yıl güvenlik güncellemeleri sözü veriyor.
Galaxy M15 5G fiyatı ve çıkış tarihi belirsizKaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m15_quietly_revealed_in_some_regions_now_sports_an_oled_display-news-61943.php https://www.samsung.com/levant/smartphones/galaxy-m/galaxy-m15-5g-dark-blue-128gb-sm-m156bdbumid/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.