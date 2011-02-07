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Nokia yeni iş telefonu E7'nin satışına başladı

8 yıl
12,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia çeşitli nedenlerle çıkışı ertelemek zorunda kaldığı yeni iş telefonu E7'nin satışına başladı Tasarım olarak, iddialı N8 modelinin klavyeli versiyonu gibi görünen E7, öncelikli olarak kurumsal müşterileri hedef alıyor. Symbian^3 işletim sistemini kullanan E7, 4-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.

Çoklu dokunmatik desteği sunan ekranına ek olarak QWERTY klavyesi ile üretkenliği arttıran telefon, Alüminyum kasası ile uzun süreli kullanımlar için güçlü ve dayanıklı bir yapı sergiliyor. Entegre VPN özelliği ile profesyonel kullanıcılara göz kırpan E7, 256MB RAM ve 16GB yerleşik depolama kapasitesiyle sunuluyor.

N8 modelinden farklı olarak 12MP yerine 8MP çözünürlüğünde kamera ile gelen Nokia E7, çift LED'li kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine destek sunan telefon, aynı zamanda beraberinde gelen GPS desteği ile konum belirleme ve lokasyon tabanlı servisleri mümkün kılıyor.

Farklı renk seçeneklerine sahip olan Nokia E7, Avrupa'da 530 Avro civarındaki fıyatıyla listelere girmiş durumda.


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Batuist 8 yıl
bu iş telefonu ne iş yapar?? mail alıp gönderiyorsunuz.. hadi borsadaki son durumları vesaire kontrol ediyorsunuz?? başka!!!!????? onları diğer android yada ios platformlarıda yapıyor... yani demek istediğim farklı olan birşey olmalıki adı da farklı olsun??? ne iş yapar bu telefon ki adı iş telefonu???
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DH Misafiri 8 yıl
İşyerimdeki arkadaş kamera çözünürlüğüne kanarak N8 aldı, sonra çok pişman oldu. Şimdi telefonu satmaya çalışıyor. Yerine kat kat daha iyi olan Samsun Wave 2 8530 alın çok daha iyi. Nokia akıllı telefonları hiç tavsiye etmiyorum.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
N8'in kamerasından değil yazılımından pişman olduğuna eminim.


Samsung Wave, n8 gibi fotoğraf,video çekemez.
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aboxzux 8 yıl
Meegolu veya maemolu bir şey çıkarsalar daha çok iş yapar bence.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
n97 faciasından sonra gelen adam gibi bir cihaz olur umarım.
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ugacomtr 8 yıl
meego lu n9 isterük...
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janparey 8 yıl
n8 i kızağa bindirip kakmışlar piyasaya.bundanda öte nokia hala symbian diye diretiyor o daha feci
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Mr. Jingles 8 yıl
VGA çözünürlüğü E6'da kullanacağına E7'de kullanmalıydı. Fiyat bana göre yüksek. Ülkemize 1300-1400 arası bir fiyatla geleceğini düşünüyorum. İş dünyasına hitap ediyor ve gelir olarak yüksek bir kesim olduğu için bu fiyattan çıktığını düşünüyorum. Başka açıklaması olamaz.
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kesbi 8 yıl
N8'in kırpılmış versiyonu ve daha pahalı. Allah Nokia'ya bela ve musibet, bana para versin
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thompson 8 yıl

kesbi

N8'in kırpılmış versiyonu ve daha pahalı. Allah Nokia'ya bela ve musibet, bana para versin



bence de.
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