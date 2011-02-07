Nokia yeni iş telefonu E7'nin satışına başladı

Nokia çeşitli nedenlerle çıkışı ertelemek zorunda kaldığı yeni iş telefonu E7'nin satışına başladı Tasarım olarak, iddialı N8 modelinin klavyeli versiyonu gibi görünen E7, öncelikli olarak kurumsal müşterileri hedef alıyor. Symbian^3 işletim sistemini kullanan E7, 4-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.

Çoklu dokunmatik desteği sunan ekranına ek olarak QWERTY klavyesi ile üretkenliği arttıran telefon, Alüminyum kasası ile uzun süreli kullanımlar için güçlü ve dayanıklı bir yapı sergiliyor. Entegre VPN özelliği ile profesyonel kullanıcılara göz kırpan E7, 256MB RAM ve 16GB yerleşik depolama kapasitesiyle sunuluyor.

N8 modelinden farklı olarak 12MP yerine 8MP çözünürlüğünde kamera ile gelen Nokia E7, çift LED'li kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine destek sunan telefon, aynı zamanda beraberinde gelen GPS desteği ile konum belirleme ve lokasyon tabanlı servisleri mümkün kılıyor.

Farklı renk seçeneklerine sahip olan Nokia E7, Avrupa'da 530 Avro civarındaki fıyatıyla listelere girmiş durumda.