Nokia yeni telefonu N8-01'de qHD ekran kullanabilir

Microsoft ile işbirliğine giden ve gelecekte çıkaracağı telefonları Windows Phone platformu üzerinde şekillendirmeye hazırlanan Nokia, Windows Phone 7 işletim sistemine sahip ilk modelini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlıyor. Her ne kadar bunun 2012 öncesinde gerçekleşmeyeceği yönünde bir takım dedikodular olsa bile Nokia'nın bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor. Tabi Windows Phone 7'li ilk model için yine de yarım yıla yakın bir süre var ve artan rekabet koşulları çerçevesinde Nokia'nın bu süreyi boş geçirmesi beklenemez. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Nokia'nın Symbian tabanlı yeni nesil telefonlar üzerinde çalıştığı belirtmiştik. Bu modellerinde, yaz aylarında çıkması beklenen büyük Symbian güncellenmesine yer verecek olan Nokia, rakipleri karşısında en zayıf yönlerinden birisi olarak gösterilen donanıma da daha fazla yatırım yapacak.

Yeni nesil Symbian telefonlarında 1GHz+ seviyesinde işlemciye ve daha yüksek bellek kapasitesine yer vermesi beklenen Nokia ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Nokia'nın, yüksek satış başarısı elde eden N8 (N8-00) modelinin devamı niteliğindeki N8-01 modelinde yüksek çözünürlüklü ekrana yer verebilir. Bilindiği üzere N8-00 modelinde nHD çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanılırken, N8-01 modelinde ise qHD (540 x 960) ekran olacağı bildiriliyor. Yılın kalan kısmı için 12'si akıllı telefon olmak üzere 40 yeni model planlayan Nokia cephesinde, N8-01 yeni amiral gemisi olmaya aday görünürken firma ayrıca T7-00 ve X7-00 modellerini de hazırlıyor.

http://mynokiablog.com/2011/04/03/rumours-nokia-n8-01-may-have-960x540-qhd-display-vga-nokia-702t-and-nhd-nokia-601t602t/