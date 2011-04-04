Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia yeni telefonu N8-01'de qHD ekran kullanabilir

8 yıl
26,9b
1
17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft ile işbirliğine giden ve gelecekte çıkaracağı telefonları Windows Phone platformu üzerinde şekillendirmeye hazırlanan Nokia, Windows Phone 7 işletim sistemine sahip ilk modelini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlıyor. Her ne kadar bunun 2012 öncesinde gerçekleşmeyeceği yönünde bir takım dedikodular olsa bile Nokia'nın bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor. Tabi Windows Phone 7'li ilk model için yine de yarım yıla yakın bir süre var ve artan rekabet koşulları çerçevesinde Nokia'nın bu süreyi boş geçirmesi beklenemez. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Nokia'nın Symbian tabanlı yeni nesil telefonlar üzerinde çalıştığı belirtmiştik. Bu modellerinde, yaz aylarında çıkması beklenen büyük Symbian güncellenmesine yer verecek olan Nokia, rakipleri karşısında en zayıf yönlerinden birisi olarak gösterilen donanıma da daha fazla yatırım yapacak.

Yeni nesil Symbian telefonlarında 1GHz+ seviyesinde işlemciye ve daha yüksek bellek kapasitesine yer vermesi beklenen Nokia ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Nokia'nın, yüksek satış başarısı elde eden N8 (N8-00) modelinin devamı niteliğindeki N8-01 modelinde yüksek çözünürlüklü ekrana yer verebilir. Bilindiği üzere N8-00 modelinde nHD çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanılırken, N8-01 modelinde ise qHD (540 x 960) ekran olacağı bildiriliyor. Yılın kalan kısmı için 12'si akıllı telefon olmak üzere 40 yeni model planlayan Nokia cephesinde, N8-01 yeni amiral gemisi olmaya aday görünürken firma ayrıca  T7-00 ve X7-00 modellerini de hazırlıyor.


http://mynokiablog.com/2011/04/03/rumours-nokia-n8-01-may-have-960x540-qhd-display-vga-nokia-702t-and-nhd-nokia-601t602t/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HaypurTiryading 8 yıl en beğenilen
Valla kalınlık olarak kamyonlara takoz niyetine kullanılabilen N8'in isterse ekranı 720P olsun, 2Ghz işlemcisi olsun alınmaz yinede alınmaz. Nokia öncelikle software'ini bi iOS bi Android karşısına çıkarmaya yetecek şekilde bi geliştirsin. App'ları oyunları hiç olmazsa Android kadar ve Android kalitesinde olsun. Belki o takozluğa rağmen tercih listesine girmeye ancak o zaman hak kazanır. Ama şuda var bi IPhone bi Galaxy S çıt kırıldım aletler. Bu telefonun üstünden dozer geçse banamısın demez


Gerçi bunlar çıksada ne olursa olsun forumda 5800XM alın diyenler çıkacaktır.
Valla kalınlık olarak kamyonlara takoz niyetine kullanılabilen N8'in isterse ekranı 720P olsun, 2Ghz işlemcisi olsun alınmaz yinede alınmaz. Nokia öncelikle so...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HASAN4 7 yıl
VALLA İLK ÇIKTIĞINDA BURSADAN İLK ALAN BENİM LANET OLSUN DİYORUM BEN ÖMRÜM BOYUNCA NOKİA KULLANDIM (2TANE HARİÇ) BU SEFER OLDU DEDIM N8 SORUNLAR ÜST ÜSTE KİTLENMESI YAVASLIGI ARTIK YETER 3DLİ LG BİR TELEFON CIKARMIS BELKI ONU ALICAM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aѕℓαη66™ 7 yıl
belkide wp7 ile gelcek n8-02. ama meego olsada tadından yenmez. ulan napcamı sasırdım n9 cok begendım. alsak kesın n8-02 bundan ıyı olur
hayır o degılde n8 neyımıze yetmıyo oda tartısılır gel obur taraftan gonulde ferman dınlemıyo amma velakın ceptede5 kurus para yok borç g.tumuzden akıyo

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Donanım olarak ciddi değişiklikler var. Umarım yazılımı stabil olur yoksa iddia edilen ozelliklerdeki cihaza yazık olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiveltro 8 yıl
Nokia daha ucuz çözümler sunarak yazılım ve donanımı piyasa koşullarında tutarak ancak rakiplerine yetişebilir.Bu telefon söylenen fiyat etmez donanım iyi ama ya yazılım ? kasa malzemesi ve takozluktan bahsetmiyorum bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
full hd süper deli acayip manyak amoled +++++ ekran, 8 çekirdekli işlemci,
4 gb ramli, 1 mm kalınlığında, 50 Mpx kamera koysa yine almam artık. iphone'a bile para veririm ama Nokia alacak kadar zengin değilim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
bence yine tutunamaz rakipleri karşısında bunlar 1ghz cıkarana kadar rakipler 1.2 , 1.5 ghz de işlemcileri cıkarır öçift cekirdekler piyasada yaygınlaşır , anlayacagınız nokia dan yine cacık olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL-D 8 yıl
nokia sürekli deeğer kaybediyor yeni adlandırmayıda hiç beğenmedim c5-01 yok c6-02 saçma saçma sei no ver bari nokia c8-a5gkcmwj.4582152
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezar 8 yıl
win 7 li olursa bu telefon alınabilesi çok iyi olur ve satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 8 yıl
Bir zamanlar donanımı ve yazılımı aynı, kasası farklı telefonları farklı adlarla satan Nokia, artık donanım olarak ileri seviyede ilerletilmiş ve muhtemelen yazılımıyla da oynanmış modelini neredeyse aynı adla satmaya başlayacak demektir.
Yakın zamanda C5 için bambaşka iki kasa çıkarmışlardı.
.oO°Oo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HaypurTiryading 8 yıl en beğenilen
Valla kalınlık olarak kamyonlara takoz niyetine kullanılabilen N8'in isterse ekranı 720P olsun, 2Ghz işlemcisi olsun alınmaz yinede alınmaz. Nokia öncelikle software'ini bi iOS bi Android karşısına çıkarmaya yetecek şekilde bi geliştirsin. App'ları oyunları hiç olmazsa Android kadar ve Android kalitesinde olsun. Belki o takozluğa rağmen tercih listesine girmeye ancak o zaman hak kazanır. Ama şuda var bi IPhone bi Galaxy S çıt kırıldım aletler. Bu telefonun üstünden dozer geçse banamısın demez


Gerçi bunlar çıksada ne olursa olsun forumda 5800XM alın diyenler çıkacaktır.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl
yeni çıktı diye otofokussuz e7 bile gold gibi yerlerde 2000 lira civarı satılırken bu çıksa donanımı da yüksek diye ne kadar satarlar acaba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl

HaypurTiryading

Valla kalınlık olarak kamyonlara takoz niyetine kullanılabilen N8'in isterse ekranı 720P olsun, 2Ghz işlemcisi olsun alınmaz yinede alınmaz. Nokia öncelikle software'ini bi iOS bi Android karşısına çıkarmaya yetecek şekilde bi geliştirsin. App'ları oyunları hiç olmazsa Android kadar ve Android kalitesinde olsun. Belki o takozluğa rağmen tercih listesine girmeye ancak o zaman hak kazanır. Ama şuda var bi IPhone bi Galaxy S çıt kırıldım aletler. Bu telefonun üstünden dozer geçse banamısın demez


Gerçi bunlar çıksada ne olursa olsun forumda 5800XM alın diyenler çıkacaktır.



Gül gül öldürdün beni :D ALLAH rağzı olsun





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
C7 mi yeni sattım 750 tl ye. ekran çözünürlüğü qhd olursa işlemci de 1 ghz veya üzeri olursa symbian arayüzüde yenilenirse karşılaştırma listeme alabilirim bu telefonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26925 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, symbian ve
3 etiket daha nokia ekran güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Motorola Defy video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim