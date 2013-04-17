Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Windows Phone dünyasına süper telefon; Snapdragon 800'lü yeni Lumia yolda

6 yıl
1,8b
1
80
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'dan Windows Phone dünyasına süper telefon; Snapdragon 800'lü yeni Lumia yolda
Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia serisi akıllı telefonlarıyla satışlarını arttıran Nokia, yeni model hazırlıklarına da devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere PureView teknolojisine sahip yeni nesil bir Lumia cihazı çok uzun süredir Nokia'nın gündeminde. Lumia 920'nin üzerine konumlandırılacak olan bu cihazın, Lumia 950, Lumia 1008 ya da benzeri bir isimle lanse edileceği de sık sık dile getirilmekte.
Symbian işletim sistemli PureView 808 modeindeki kamera teknolojilerini, Lumia 920'den daha ince ve hafif bir gövde tasarımında sunacağı belirtilen yeni telefon, düşünülenin aksine sadece kamera özellikleriyle iddialı olmayacak gibi görünüyor. Lumia 920'nin optik görüntü sabitleme teknolojisi ve PureView 808'in yüksek çözünürlük desteği gibi güçlü özellikleri bir cihazda sunacak telefon, aynı zamanda dünyanın en güçlü akıllı telefonlarından biri olacak görünüyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, yeni telefonda Nokia'nın Snapdragon 800 işletim sistemini kullanacağı da konuşulmaya başlanmış durumda.
4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı bildirilen yeni telefon, piyasaya Windows Phone 8 işletim sisteminin GDR3 güncellemesi ile çıkış yapacak. Bu güncelleme sayesinde Windows Phone 8 hem dört çekirdekli işlemci hem de Full HD ekranlara destek kazanıyor. Yani Nokia'nın yeni Lumia modeli için sahip olduğu özelliklerden yola çıkarak aynı zamanda Full HD ekrana sahip olacağı şeklinde bir yorumda da bulunabiliriz. Lumia 920, 820 ve 720 gibi telefonlarla hem tasarım hem de kamera konusunda önemli işlere imza atan Nokia, uzun bir aradan sonra donanım yarışında da zirve yarışına dahil olacak gibi görünüyor.
 
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zerocontrol 6 yıl en beğenilen
Eğer o görseldeki gibi bir telefon ortaya çıkarsa bırakın teknik özelliklerini,o telefon 3.7 mm olduğu için alınır :D
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZenithSoole 6 yıl wustti
wustti
angry birds de fps 2 katına çıkacak galiba nokia için harika haber.




Hala aynı espiri..O zamana kadar mağaza daha da gelişir.Ayeıca Modern Combat 4,Shark Dash,Little Acorns, Batman,Spiderman, Asphalt 7,Drees vs Zombies,Guns 4Hire, Twmple Run, iSun2 ,Gravity Guy 2, Doodle Jump, contre Jour, ve daha birçok popüler oyun var.Şuan önemli eksikliklerimiz var ama heni cihaz alacak insanları bu tur mesajlarla aklını karıştormayın
wusttiangry birds de fps 2 katına çıkacak galiba nokia için harika haber.Hala aynı espiri..O zamana kad...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 6 yıl fx57
808'in sensörünü koymadığı sürece ve tasarımdan feragat etmediği sürece kimse kalite beklemesin. L920 de güya PureView ama kalite olarak 808'in yanından geçemiyor. N9 ile başlayan ve diğer modellerde görmeye alıştığımız tasarımı kullanacaksa -ki tahminim öyle- bu iş olmaz.

Çözünürlük FHD olur da ekran AMOLED olur mu orası tartışılır. Samsung S4'e panel yetiştirmekle meşgul, başka firmalara panel sağlayacak kadar tedarik gücü olmayabilir.

fx57

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, yeni telefonda Nokia'nın Snapdragon 800 işletim sistemini kullanacağı da konuşulmaya başlanmış durumda.

Yanlışlığı düzeltin isterseniz. Parmak sürçmesi diyelim şuna.
808'in sensörünü koymadığı sürece ve tasarımdan feragat etmediği sürece kimse kalite beklemesin. L920 de güya PureView ama kalite olarak 808'in yanından geçemiy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kucuker34 6 yıl
Lumia wp8 candır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
isterse Snapdragon 1500 koysun aga Dacia ya HEMI koysan n yazar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 6 yıl
-technology4ever-
mlhkhy
zerocontrolEğer o görseldeki gibi bir telefon ortaya çıkarsa bırakın teknik özelliklerini,o telefon 3.7 mm olduğu için alınır :D
3,7 mm nedir arkadaş? bir yerde mi yazıyor? adamlar 2 mm ped yaptığı için geleceğin pedi diye reklam yapıp övünüyorlar :) 3.7 mm telefon olursa artık gerisini siz düşünün :D
Resimde üst taraftan bakınca 3.5 mmlik kulaklık girişi büyüklüğünde bir kalınlık gözüküyor. Hadi iki yandan 0.1 mmlik bir artış daha ekleneceğini düşünürsek 3.7 mm oluyor. Bir yerde yazmasına gerek yok. Beyin bedava.

Arada şu siteye kafası çalışan insanlar uğruyor ya gözlerim doluyor :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hypnotica 6 yıl
nokia bu gidişle eski telefon isimlendirme sistemine geçecek heralde. lumia 3210 lumia 3310 falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIKROP DOGAN 6 yıl
5mm incelik bekliyoruz en fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
9 mm'den ince olsun yok satar o telefon...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
4.5" ekrana full hd gelmez bence... 5" yaparlar buyuk ihtimal hem daha iyi olur açikçasi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaNGDuM 6 yıl
Snapdragon da ne öyle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
keşke android olsaydı o zaman çok iyi satış yapardı, şahsen android kullanmıyor dıye almıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinergy 6 yıl
özellikleri işlemcisi falan değil de tasarıma aşık oldum. lumia serisi zaten güzel bir tasarıma sahipken doruk noktası olmuş benim gözümde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve
2 etiket daha lumia 950 lumia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası... 6 yıl Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim