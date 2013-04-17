Nokia'dan Windows Phone dünyasına süper telefon; Snapdragon 800'lü yeni Lumia yolda

Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia serisi akıllı telefonlarıyla satışlarını arttıran Nokia, yeni model hazırlıklarına da devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere PureView teknolojisine sahip yeni nesil bir Lumia cihazı çok uzun süredir Nokia'nın gündeminde. Lumia 920'nin üzerine konumlandırılacak olan bu cihazın, Lumia 950, Lumia 1008 ya da benzeri bir isimle lanse edileceği de sık sık dile getirilmekte.

Symbian işletim sistemli PureView 808 modeindeki kamera teknolojilerini, Lumia 920'den daha ince ve hafif bir gövde tasarımında sunacağı belirtilen yeni telefon, düşünülenin aksine sadece kamera özellikleriyle iddialı olmayacak gibi görünüyor. Lumia 920'nin optik görüntü sabitleme teknolojisi ve PureView 808'in yüksek çözünürlük desteği gibi güçlü özellikleri bir cihazda sunacak telefon, aynı zamanda dünyanın en güçlü akıllı telefonlarından biri olacak görünüyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, yeni telefonda Nokia'nın Snapdragon 800 işletim sistemini kullanacağı da konuşulmaya başlanmış durumda.

4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı bildirilen yeni telefon, piyasaya Windows Phone 8 işletim sisteminin GDR3 güncellemesi ile çıkış yapacak. Bu güncelleme sayesinde Windows Phone 8 hem dört çekirdekli işlemci hem de Full HD ekranlara destek kazanıyor. Yani Nokia'nın yeni Lumia modeli için sahip olduğu özelliklerden yola çıkarak aynı zamanda Full HD ekrana sahip olacağı şeklinde bir yorumda da bulunabiliriz. Lumia 920, 820 ve 720 gibi telefonlarla hem tasarım hem de kamera konusunda önemli işlere imza atan Nokia, uzun bir aradan sonra donanım yarışında da zirve yarışına dahil olacak gibi görünüyor.