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Nokia'dan kamera teknolojilerini anlatan iki yeni video

5 yıl
1,7b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan kamera teknolojilerini anlatan iki yeni video
Nokia önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştireceği 41MP kamera Lumia EOS modeli öncesinde, kamera teknolojilerini anlatan iki yeni video yayınladı. Bu videoların ilkinde, henüz ülkemizde satışa sunulmayan Lumia 925 modelinin 6 katmanlı lens teknolojisine ve diğer kamera yeniliklerine değinilirken, diğer videoda ise şirketin neden Carl Zeiss optik kullandığına dair çeşitli açıklamalar yapılıyor ve 2005’den bu yana süregelen birlikteliğin nedenleri detaylandırılıyor.
Önümüzdeki hafta lansmanı gerçekleştirilecek Nokia EOS  kod adını taşıyan yeni telefonun, Lumia 909 veya Lumia 1020 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Windows Phone ekosistemini ultra yüksek çözünürlüklü kamera ile tanıştıracak telefon, hem ışıklı hem de düşük ışıklı ortamlarda en yüksek kamera performansı iddiasıyla geliyor. Kamera konusunda gelişmiş özelliklere sahip olan Nokia EOS, Lumia 920’nin çıktığı dönemden farklı olarak bu defa çok ciddi rakipler ile karşı karşıya gelecek. Samsung Galaxy S4 yüksek fotoğraf başarımı, HTC One gelişmiş düşük ışık ve video performansı ile yakında lanse edilecek Sony Honami ise 4K gibi video yetenekleriyle ön plana çıkıyor. İşte tüm bu gelişmeler karşısında Nokia EOS’nin ne derece performanslı olacağını çıktığında göreceğiz. 

 
 

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Dogu-E 5 yıl en beğenilen
Dslr makineleri olanlar her dakika yanında taşıyorlar ya
bu tanıtımı samsung yada iphone yapsaydı o zaman tebrikler övgüler havada uçuşurdu ama Nokia yaptığı zaman eee kaka oluyor
Dslr makineleri olanlar her dakika yanında taşıyorlar yabu tanıtımı samsung yada iphone yapsaydı o zaman tebrikler övgüler havada uçuşurdu ama Noki...
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3 Yanıt Yanıtla +42
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mehmetoguzderin 5 yıl
Bu ne tepki ya,
Apple Retina ile yüksek çözünürlüğe önderlik etti şimdi telefonlarda 1080p var.
Nokia belki de 41 MP ile çoğu kameranın daha iyi kamera koymasına vesile olacak.
Yeniliğe bu kadar kapalı olmayın [Pureview 808 diyeceksiniz o akıllı değildi] Mobil GPU'lar sıçrama yapmasa XCOM'u iPad'lerde görebilir miydik? Daha geçen sene mobil cihazlarda Modern Combat 3 gibi gereksiz, amaçsız oyunlar vardı. Artık PC oyunları var.
Bu ne tepki ya,Apple Retina ile yüksek çözünürlüğe önderlik etti şimdi telefonlarda 1080p var.Nokia belki de 41 MP ile çoğu kameranın daha iyi kamera k...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 5 yıl
wolf silver
NOKIA hala kamera ıle bırseyler yapacagını zannedıyor.. yazılıma onem versın donanım devrı bıttı..

Arkadaşım siz de donanım devri bitti diyorsunuz ondan sonra telefonda ram yok, işlemci niye çift çekirdek diye nokia'ya çemkiriyorsunuz. Adamlar ne yapacağını şaşırdı senin bu söylediklerinden sonra çıkartacakları 16 çekirdekli, 3 gb ramli android katili lumia telefonu yapmaktan vazgeçtiler...
wolf silverNOKIA hala kamera ıle bırseyler yapacagını zannedıyor.. yazılıma onem versın donanım devrı bıttı..Arkadaşım siz de dona...
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Yanıtla +14
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denizci535 5 yıl
Su sonyciler yokmu kamera deyince gelirler vıdıvıdı...
stabilite deyince de androidcilerin her türlüsünü bulursun.
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Raven 5 yıl
Yıl olmuş 2013 hala 808'de ki olayın interpolasyonla 5MP'nin 41MP'ye çıkarılması olduğunu sanıyorlar. Amaç 41MP fotoğraf çekmek değil ki 5'ten 41'e yükseltilsin.
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Raven 5 yıl
Asıl amaç 38MP fotoğraf çekmek değil değil değil!! Bunu hala kavrayamadılar. Ki zaten siz kamera uygulamasını açtığınızda default olarak otomatik modda açılıyor ve fotoğraf standart olarak 5MP'de yani pureview modunda çekiliyor. Telefon da 41MP sensörde bulunduğundan dolayı yüksek MP'de fotoğraf çekmek isteyenler için tam çözünürlük modunuda koymuşlar ama kamera menüsünün en ücra köşesine. 38MP fotoğraf çekmek için yaratıcı modunu açıp oradan seçmeniz gerekiyor ki o mod bile default olarak pureview modunda açılıyor. Yani amaç hiçbir şekilde 38MP fotoğraf çekmek değil.
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Srcn81 5 yıl
41 Megapixel.
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flexii_87 5 yıl
Bunlardmı yalan ??

sol üst : noki 808(38mp)
sol alt : nikon D800 (36mp)
sağ üst : nokia 808 (8mp)
sağ alt : galaxy camera (16mp)

pureview amacı 8mp de prof.makina kalitesinde piksellerde ayrıntı kaybı olmadan keskin doygun görüntüler vermek ve cokta güzel veriyo

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Bunlarda ISO1600 testleri

galaxy cameranın ne bok olduğu ortada


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senin o üstte verdiği fotografta, kart arkalarda bi yerde kaldıgı için bulanık cıkmış, cünkü 808 de sabit f2.4 sabit diyafram var

tek bi foto karesine bakıp, aldanım, burdaki insanlarıda yalan yanlış bilgi verme

ayrıca, verdiğin videodai OİS teknolojisinin nasıl calışıtgı göstermek için cekilen bi reklam videosu

Ve Lumia 920 dede mevcut cokta güzel calışıyoo, kullananlar bilir, sana 2 tane de video veriyorum izle gör nasıl calıştıgını, 2500 tl lik sony kameraya nasıl kafa tuttugunuda görürsün


youtube.com/...

youtube.com/...
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SystemApps 5 yıl
madmax50
denizci535
madmax50 @denizci535 dünyanın en büyük test sitesi sonuçlarını dikkate almayıp Nokia fanatikleriniz dinlemeliydik özür dilerim. Kaynak: dpreview.com/...
Bu fanatiklik değil gerçek. Nokia nın lenslerinde cok iyi hep öyleydi öyle kalacak.
Arkadaşım kimse Nokia lenslerine laf söylemiyor. Mobil telefonlarda yıllardır en kaliteli fotoğrafı Nokia modelleri verdi. Bizim kızdığımız konu 38 mp, 40mp çözünürlükte sensör ile tüketiciyi aldatmaya çalışıyorlar. Nokianın en iyi fotoğraf çeken modeli bile 250 liralık kompakt makinanın kalitesinin yanına bile ulaşamaz. Diyorum ki Full frame sensöre bile üreticiler 25mp sonrası için temkinli davranırken Nokia 15 kat küçük sensöre 38mp koyuyor. Nokia 808 1/1.2 boyutunda sensörüyle yukarıdaki gibi sonuçlar üretiyor.
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önce 41mp ile pureview teknolojisini ve ilişkisini araştır sonra bişeyler yaz...biz söylemekten bıktık siz anlamamaktan bıkmadınız...
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madmax50 5 yıl SystemApps
SystemApps

önce 41mp ile pureview teknolojisini ve ilişkisini araştır sonra bişeyler yaz...biz söylemekten bıktık siz anlamamaktan bıkmadınız...

Eğer saygılı bir şekilde tartışacaksak devam edelim. Bana 41mp çözünürlüğünde fotoğrafın kullanıcıya olan faydasını anlatırmısın? APSC boyutunda sensörlerde 16MP çözünürlükte görüntü alabiliyoruz bu çözünürlük 100 MP olsa ne olurdu? Bu kadar yüksek çözünürlükte fotoğrafta detay alınmadıktan sonra yüksek dosya boyutu ve gereksiz yere bu fotoğrafların işlenmesi sırasında bilgisayara yük binmesi ne kadar mantıklı?

Pureview teknolojisi, Türkçesiyle Nokia yalanlarını fotoğraf konusunda teknik bilgiye sahip herkes bilir. Pixel overlay dediğimiz ve yıllardır photoshop ile birçok kişinin yaptığı işlemin yeni bir teknolojiymiş gibi sunulması fiyasko. Tabi 41 MP göze hoş görünen bir teknik özellik ama test fotoğraflarında görüldüğü gibi hiçbir işe yaramayan artıdan çok eksiyi beraberinde getiren bir saçmalık.
3 Yanıt Yanıtla
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FreeRun 5 yıl
nokia android telefon çıkarsa ne olacak, sony samsung lg huawei htc bunlar zaten androidin kralını yapmış ayrıca herşeyi birbirine benziyor bunların, tek fark yaratmaya çalışan arada nokia var, android telefon yapmıyor diye eleştirmek yerine bu yüzden nokia yı yüceltmelisiniz.
Yanıtla +2
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The Witcher 5 yıl
Valla kamera Nokia,malzeme-tasarım HTC,destek-stabilite Apple,donanım da Samsung'dan sorulur,keşke bunların hepsi bir arada olan bir telefon çıksa ama daha çok var gibi
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modifci 5 yıl
Androboylar çıkmış yine mantar gibi


Tamam abicim sen subway surfers oynamaya devam et ben bu arada kollarımda kızlarla fotoğraf çekileyim
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Biyturs_OnSr 5 yıl
madmax50

MedalOfMode Bu ne tepki ya, Apple Retina ile yüksek çözünürlüğe önderlik etti şimdi telefonlarda 1080p var. Nokia belki de 41 MP ile çoğu kameranın daha iyi kamera koymasına vesile olacak. Yeniliğe bu kadar kapalı olmayın [Pureview 808 diyeceksiniz o akıllı değildi] Mobil GPUlar sıçrama yapmasa XCOMu iPadlerde görebilir miydik? Daha geçen sene mobil cihazlarda Modern Combat 3 gibi gereksiz, amaçsız oyunlar vardı. Artık PC oyunları var.
Tepkiliyiz hocam teknik olarak isterse 100 Mp kamera yaptık desinler ben kaliteye bakarım. O sensör boyutlarında yüksek çözünürlüğün artıdan çok eksisi var. Beş para etmeyen bir fotoğraf için 13-14 mb boyutla uğraşmak çok saçma. Aşağıda Galaxy camera , 250 liralık Canon sx150 makina ve Nokia 808 ile çekilen aynı kareden kesitler var. 38 MP nasıl bir etki göstermiş çok açık ve net.
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Görün artık şu farkı..

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Fear Dot Com 5 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

madmax50

MedalOfMode Bu ne tepki ya, Apple Retina ile yüksek çözünürlüğe önderlik etti şimdi telefonlarda 1080p var. Nokia belki de 41 MP ile çoğu kameranın daha iyi kamera koymasına vesile olacak. Yeniliğe bu kadar kapalı olmayın [Pureview 808 diyeceksiniz o akıllı değildi] Mobil GPUlar sıçrama yapmasa XCOMu iPadlerde görebilir miydik? Daha geçen sene mobil cihazlarda Modern Combat 3 gibi gereksiz, amaçsız oyunlar vardı. Artık PC oyunları var.
Tepkiliyiz hocam teknik olarak isterse 100 Mp kamera yaptık desinler ben kaliteye bakarım. O sensör boyutlarında yüksek çözünürlüğün artıdan çok eksisi var. Beş para etmeyen bir fotoğraf için 13-14 mb boyutla uğraşmak çok saçma. Aşağıda Galaxy camera , 250 liralık Canon sx150 makina ve Nokia 808 ile çekilen aynı kareden kesitler var. 38 MP nasıl bir etki göstermiş çok açık ve net.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görün artık şu farkı..

http://img.webme.com/pic/o/onsrcom/pureview808.jpg


Git Youtubedan izle Glaxy sacmalıgıyla Nokia Purewiev Htc Apple kameralarının kıyaslaması var gıt bak bos bos muahbbet yapma kullanmadan test edmeden konusuyorsun
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia kamera teknolojileri bakımından sektörde en yenilikçi firma.Kamera ile öne çıkmaya çalışıyor ki bence gayet mantıklı bir hamle.Belirli bir süre sonra telefonların hızı ortalama olarak benzer seviyelerde olacak.Kimisi yazılımda kurtaracak ios ve wp gibi,kimisi de donanımdan kurtaracak android gibi.Farklı olmak için en iyi hamle olarak görüyorum.Tek hatası Nokia için, piyasa bu denli rekabet içeriyor iken neden elinde ki bütün teknolojileri koy (s800 ve fullhd ekran vb...).Artık satış politikası mı yada microsoft tarafından kısıtlama mı tam olarak bişey diyemem ama büyük fark açar rakipleri karşısında.Bunun en büyük örneği Apple zaten zamanında.
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himmet_dal 5 yıl
Lumia 920i gozuyle gormeyen kamerasini bilmeyen kaliteyi s3un plastik kasasi sanan kek yerine konulan insanimiz iste sasirmiyorum lan 8 cekirdek varda bf 3 mu oynuyoz dandik android sistemine 1000 cekirdek 100ram koysn gene ayni essek. Kalite arayan 3yillik telefon alacak olanlarin tercihi nokiadir.
1 Yanıt Yanıtla +8
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FaLCoN^ 5 yıl himmet_dal
himmet_dal

Lumia 920i gozuyle gormeyen kamerasini bilmeyen kaliteyi s3un plastik kasasi sanan kek yerine konulan insanimiz iste sasirmiyorum lan 8 cekirdek varda bf 3 mu oynuyoz dandik android sistemine 1000 cekirdek 100ram koysn gene ayni essek. Kalite arayan 3yillik telefon alacak olanlarin tercihi nokiadir.

Kesinlikle katılıyorum.Plastik samsung tan iyidir..
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