Nokia'dan kamera teknolojilerini anlatan iki yeni video

Nokia önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştireceği 41MP kamera Lumia EOS modeli öncesinde, kamera teknolojilerini anlatan iki yeni video yayınladı. Bu videoların ilkinde, henüz ülkemizde satışa sunulmayan Lumia 925 modelinin 6 katmanlı lens teknolojisine ve diğer kamera yeniliklerine değinilirken, diğer videoda ise şirketin neden Carl Zeiss optik kullandığına dair çeşitli açıklamalar yapılıyor ve 2005’den bu yana süregelen birlikteliğin nedenleri detaylandırılıyor.

Önümüzdeki hafta lansmanı gerçekleştirilecek Nokia EOS kod adını taşıyan yeni telefonun, Lumia 909 veya Lumia 1020 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Windows Phone ekosistemini ultra yüksek çözünürlüklü kamera ile tanıştıracak telefon, hem ışıklı hem de düşük ışıklı ortamlarda en yüksek kamera performansı iddiasıyla geliyor. Kamera konusunda gelişmiş özelliklere sahip olan Nokia EOS, Lumia 920’nin çıktığı dönemden farklı olarak bu defa çok ciddi rakipler ile karşı karşıya gelecek. Samsung Galaxy S4 yüksek fotoğraf başarımı, HTC One gelişmiş düşük ışık ve video performansı ile yakında lanse edilecek Sony Honami ise 4K gibi video yetenekleriyle ön plana çıkıyor. İşte tüm bu gelişmeler karşısında Nokia EOS’nin ne derece performanslı olacağını çıktığında göreceğiz.



