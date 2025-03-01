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    Realme Ultra değiştirilebilir lensler ile geliyor

    Realme Ultra adıyla MWC 2025 fuarında sahneye çıkacak olan amiral gemisi telefon, 1 inçlik özel Sony sensör ve değiştirilebilir lensler ile dikkat çekmeyi amaçlıyor.  
    Realme Ultra Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı telefon pazarında kendisini gösteren Ultra kategorisine bir hamle de Realme markasından geliyor. MWC 2025 fuarında sahneye çıkacak olan Realma Ultra iddialı bir kamera sensörü ile geliyor. 

    Realme Ultra neler sunacak?

    Realme Ultra modelinin profesyonel kameralar kadar yetenekli olduğu ifade ediliyor. Sony tarafından özelleştirilmiş 1 inçlik LYT-900 CMOS sensörü barındıran telefonda 10x optik yakınlaştırma yapan değiştirilebilir bir lens de yer alıyor. Bu lens 73-234mm odak uzunluğu ve f/1.4-1.5 aralığa sahip. 

    Hyperimage+ adında gelişmiş bir yapay zekâ algoritması ile desteklenen telefonun RAW 10-bit gibi özellikler sunacağı ifade ediliyor. Realme, telefon ile ilgili diğer teknik detayları fuarda resmiyete kavuşturacak. 

    Xiaomi de geçtiğimiz yıllarda Xiaomi 12S Ultra ile benzer bir hamle yapmıştı ancak bu hamle konsept olarak kalmıştı. Realme Ultra modeli piyasaya çıkacak bir halde mi yoksa firma yaptığı çalışmaları tanıtmak amacıyla konsept mi hazırladı, fuarda belli olacak. 

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