Realme Ultra değiştirilebilir lensler ile geliyor

Realme Ultra neler sunacak?
Realme Ultra modelinin profesyonel kameralar kadar yetenekli olduğu ifade ediliyor. Sony tarafından özelleştirilmiş 1 inçlik LYT-900 CMOS sensörü barındıran telefonda 10x optik yakınlaştırma yapan değiştirilebilir bir lens de yer alıyor. Bu lens 73-234mm odak uzunluğu ve f/1.4-1.5 aralığa sahip.
Hyperimage+ adında gelişmiş bir yapay zekâ algoritması ile desteklenen telefonun RAW 10-bit gibi özellikler sunacağı ifade ediliyor. Realme, telefon ile ilgili diğer teknik detayları fuarda resmiyete kavuşturacak.
Xiaomi de geçtiğimiz yıllarda Xiaomi 12S Ultra ile benzer bir hamle yapmıştı ancak bu hamle konsept olarak kalmıştı. Realme Ultra modeli piyasaya çıkacak bir halde mi yoksa firma yaptığı çalışmaları tanıtmak amacıyla konsept mi hazırladı, fuarda belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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