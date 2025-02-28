Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic V2 Flip’in ilk detayları ve muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Çinli teknoloji şirketi Honor, Magic V2 Flip için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

    Honor Magic V2 Flip’in ilk detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor, akıllı telefon dünyasında dikkat çeken yeni modellerle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle katlanabilir telefon segmentinde yenilikler sunan şirket, Magic V4 ve Magic V2 Flip modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu iki cihaz tasarım, donanım ve ekran teknolojisi açısından önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Magic V2 Flip, gelişmiş bir LTPO ekranla donatılmış ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Teknik detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, önceki modelin 6.8 inç LTPO OLED ekran ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geldiği düşünüldüğünde, yeni modelin daha güçlü bir deneyim sunması bekleniyor.

    Diğer yandan, Magic V4 modeli, yaklaşık 8 inçlik özelleştirilmiş LTPO ekranıyla daha geniş bir kullanım alanı sunacak. Güvenlik için yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusuyla gelen cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak. Rakiplerinden Oppo Find N5 ile kıyaslandığında, Honor'un cihazında tam 8 çekirdekli bir yonga seti kullanacağı belirtiliyor.

    Kamera konusunda da iddialı bir duruş sergileyen Magic V4, 50 MP ana kamera ve bir telefoto lense sahip olacak. Ancak periskop telefoto lensin, bu kez en üst segment kalitede olmayacağı söyleniyor. Bunun yanında, cihazın selefinden daha ince olması planlanıyor. Magic V3 modelinin 9.2 mm kalınlığında olduğu göz önüne alındığında, yeni modelin daha zarif bir yapıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

    Honor'un bu iki katlanabilir telefonunu haziran ayında tanıtması bekleniyor. Gelişmiş donanım, incelen tasarım ve iddialı kamera özellikleriyle bu modellerin, piyasada güçlü bir rekabet yaratması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombiden tak tak ses gelmesi vize final hesaplama üniversite okurken memur olmak paylaşılan gpu belleği nedir msü bilgisayar mühendisliği nasıl olunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum