One UI 7 güncellemesi ne durumda: Diğer Samsung modellerine ne zaman gelecek?

Samsung, Galaxy cihazları için One UI 7 beta sürecini başlatmış olsa da bu süreç önceki yıllara kıyasla daha yavaş ilerliyor. Şirket, genellikle yeni Android güncellemelerini önce amiral gemisi Galaxy S serisi cihazlarında beta olarak başlatır ve ardından diğer modellere yayarak tüm cihazlarda kararlı sürümleri yayınlar. Ancak bu yıl, One UI 7'nin yaygınlaştırılması konusunda bu alışılmış düzenin dışına çıkılmış gibi görünüyor.

Normal şartlarda One UI 7 beta sürümünün ekim ayında başlaması bekleniyordu. Ancak süreç çeşitli sebeplerle ertelendi ve sonunda 5 Aralık'ta Galaxy S24 serisi için yayınlandı. Ardından 16 Aralık'ta ikinci bir beta güncellemesi geldi. Fakat beta programı şu ana kadar sadece Galaxy S24 serisiyle sınırlı kaldı ve diğer modellere genişletilmedi. Bu durum, Samsung'un geçmişteki güncelleme stratejisine alışık olan kullanıcılar için bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir.

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Samsung'un gecikmesinin nedenlerinden biri olarak tatil dönemi gösterilebilir. Aralık ayında birçok çalışanın izinli olması, geliştirme ve test süreçlerini yavaşlatmış olabilir. Ancak beta sürecinin diğer cihazlara genişletileceğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, One UI 7’nin kararlı sürümünün Galaxy S25 serisiyle birlikte Şubat ayında piyasaya çıkacağı şirket tarafından doğrulandı. Bu da güncellemenin öncelikli olarak yeni amiral gemisi cihazlara odaklanacağını gösteriyor.

Bazı duyumlara göre, Samsung’un bu yıl beta sürecini Galaxy S24 serisiyle sınırlı tutabileceği öne sürülüyor. Bu iddialar tam olarak doğrulanmış olmasa da, şirketin yaklaşan Galaxy S25 serisi lansmanına ağırlık verebilmek adına beta sürecini genişletmeme ihtimali bulunuyor. Ancak bu durum, One UI 7'nin nihai sürümünün diğer Galaxy cihazlarına ulaşmayacağı anlamına gelmiyor.

Özetle, One UI 7'nin beta süreci bu yıl daha sınırlı bir şekilde ilerliyor ve Samsung’un bu stratejik değişikliği, hem zamanlama hem de kaynak yönetimi gibi faktörlere dayanıyor olabilir. Yakın zamanda beta programının diğer cihazlara açılıp açılmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Fakat kullanıcıların, Galaxy S25 serisinin çıkışıyla birlikte yeni Android güncellemesini daha geniş bir cihaz yelpazesinde görebileceği düşünülüyor.

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