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Nokia'nın HERE haritalar servisi için bir talip daha çıktı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'nın HERE haritalar servisi için bir talip daha çıktı
 
3.2 milyar dolara satmayı düşündüğü popüler harita servisi HERE için Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu, Sirius XM ve dün ortaya çıkan bilgilere göre BMW, Audi ve Mercedes ortaklığıyla görüşme içerisinde olduğu söylenen Nokia, gelen yeni dedikodulara göreyse son dönemin öne çıkan girişimlerinden araç paylaşma ve kiralama şirketi Uber'le de görüşmeler içerisinde bulunuyor.
The New York Times'ın haberine göre Uber, Nokia'nın HERE haritalar servisi için 3 milyar doları gözden çıkartmış durumda. Şimdiye kadar araç bulma noktasında ağırlıklı olarak Google Maps'i kullanan Uber, Nokia HERE haritalar ile Google Maps'e olan bağlılığını ortadan kaldırabilir ve kararlı / ayrıntılı yapısıyla beğeni toplayan servisi kendisi için çok daha özelleştirilmiş bir forma sokabilir.
Bu tarz harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olduğu belirten analistler, bu nedenle HERE Haritalar servisinin çok değerli olduğunu sözlerine ekliyor. Nokia'nın bu kadar talep karşısında vereceği karar ise büyük bir merakla bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2015/05/07/uber-nokia-here-bid/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 4 yıl
7 milyara alıp 3 e mi satacaklar
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ECB 4 yıl
İsim hakkını vermeli bence topyekün satması uzun vadede Nokia için zarar demektir.
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VYC Majoris 4 yıl
3 milyar dolara giderse yazık olur.
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nightsoldier 4 yıl
Apple alırsa sadece kendi platformu için entegre eder, android marketten uygulamayı çeker, here kullanmak isteyen gitsin iphone, ipad alsın der, adamı hasta eder
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Guest-5E274E432 4 yıl nightsoldier
here kiralık satılık değil
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0quz28 4 yıl
here şuan kullandıgım 1320 telefonda olduğu gibi çok iyi bir harita ve yol bulucu daha öncede google maps de kullandım ama here gerçekten başkta çok stabil ve çok güzel çalışan bir uygulama şahsen çok iyi bir firmanın almasını isterim kendimce cünkü heba edilemicek kadar iyi bir servis ve dahada geliştirilebilir örneğin apple alsa iyi olur ilk harita uygulaması çıkarttıklarında berbattı apple ın harita uygulamaları şuan bilmiyorum nasıl bir durumda ama apple alsa kanaatimce iyi olur ve gelişebişir veya başka bir büyük firma
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mcrew 4 yıl
microsoft u sevmem

babama nokia lumia nın 350 liralık bir telefonunu almıştım ucuz çok özellikli diye

here uygulaması gerçekten süper
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TeufeL-07 4 yıl
Here androidde çok sevdiğim ve kullandığım bir servis. Umarım satın alan kişi bu desteği çekmez.
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Guest-5E274E432 4 yıl
Elsa
Nokianın yaptığı her şey çok yenilikçiydi, eğer Microsoft Windows Mobileı adam ederse yine canlanır. Şu an mobil tarafta tek eksik olan işletim sistemi, onu da hallettiler mi Nokia (Microsoft) şaha kalkar. Nokiayı MS öncesi dönemde bu kadar yenilikçi kılan sürekli taze kan olarak yeni çalışanlar almasıydı, Microsoft da bunun farkında olmalı ki sürdürüyor. HERE da ilk çıktığı zaman kötüydü, şu an eline su dökebilen yok. İnşallah devam ürünler de böyle olur.

nokia ruhunun yarısı yansıtmayan çöp telefonlar neyse 2016 bağımsız nokia geliyor
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SkyTech74 4 yıl Guest-5E274E432
Yalanlanmamışdıydı o olay.
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Guest-5E274E432 4 yıl
nokia saglam geliyor sene sonu cihaz üretmeye 1 sene içinde samsung gibi olacak nokia
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Guest-5E274E432 4 yıl
satma falan yok here kiralık
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meego 4 yıl
Here çok iyi bir servis bence hakettiği fiyata gitmiyor..
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BekirTemel 4 yıl
Kim alır bilmem de kesinlikle kapışılması gereken bir servis HERE
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