Nokia'nın HERE haritalar servisi için bir talip daha çıktı

3.2 milyar dolara satmayı düşündüğü popüler harita servisi HERE için Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu, Sirius XM ve dün ortaya çıkan bilgilere göre BMW, Audi ve Mercedes ortaklığıyla görüşme içerisinde olduğu söylenen Nokia, gelen yeni dedikodulara göreyse son dönemin öne çıkan girişimlerinden araç paylaşma ve kiralama şirketi Uber'le de görüşmeler içerisinde bulunuyor.

The New York Times'ın haberine göre Uber, Nokia'nın HERE haritalar servisi için 3 milyar doları gözden çıkartmış durumda. Şimdiye kadar araç bulma noktasında ağırlıklı olarak Google Maps'i kullanan Uber, Nokia HERE haritalar ile Google Maps'e olan bağlılığını ortadan kaldırabilir ve kararlı / ayrıntılı yapısıyla beğeni toplayan servisi kendisi için çok daha özelleştirilmiş bir forma sokabilir.

Bu tarz harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olduğu belirten analistler, bu nedenle HERE Haritalar servisinin çok değerli olduğunu sözlerine ekliyor. Nokia'nın bu kadar talep karşısında vereceği karar ise büyük bir merakla bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/05/07/uber-nokia-here-bid/