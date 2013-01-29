Nokia'nın MWC 2013 basın toplantısı 25 Şubat'ta düzenlenecek





CES 2013 fuarında herhangi bir etkinlik düzenlemeyen ve önemli duyuruları MWC 2013 etkinliğine saklayan Nokia'nın basın duyurusu tarihi de kesinleşti.





Firma fuarın ilk günü yani 25 Şubat tarihinde ülkemiz saati ile sabah 8.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Geçen yıl ki basın toplantısında Nokia, 808 PureView ve Lumia 610 modelini kamuoyuna tanıtmıştı.





Bu yıl ki fuarda ise gerçek PureView kameralı bir Lumia modeli, alüminyum kasalı yeni Lumia modelleri ve muhtemel bir Windows RT tabletinin tanıtılması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/nokia_announces_mwc_press_event_for_february_25-news-5435.php