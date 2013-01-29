Nokia'nın MWC 2013 basın toplantısı 25 Şubat'ta düzenlenecek

Haber Editörü
CES 2013 fuarında herhangi bir etkinlik düzenlemeyen ve önemli duyuruları MWC 2013 etkinliğine saklayan Nokia'nın basın duyurusu tarihi de kesinleşti.
Firma fuarın ilk günü yani 25 Şubat tarihinde ülkemiz saati ile sabah 8.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Geçen yıl ki basın toplantısında Nokia, 808 PureView ve Lumia 610 modelini kamuoyuna tanıtmıştı.
Bu yıl ki fuarda ise gerçek PureView kameralı bir Lumia modeli, alüminyum kasalı yeni Lumia modelleri ve muhtemel bir Windows RT tabletinin tanıtılması bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/nokia_announces_mwc_press_event_for_february_25-news-5435.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
not:kimse üstüne alınmasın :D
41mp gelsin evde 41 kere takla atarım :d
dostum fotograf makinesi alman lazım senın
Üst seviye kompakt sınıfı fotoğraf makinelerinden bile daha iyi fotoğraf çeken bir telefon varken neden alayım? Bu cihazlara 1500-2000 lira para veriyorsak aynı zamanda güzelde fotoğraf çekmesi lazım ki bunu 808 fazlasıyla yerine getiriyor. Fotoğraf makinesi alacak olsam 100 kere alırım. Önemli olan internet, fotoğraf, müzik gibi temel şeylerin tek bir cihazda hakkının verilmesidir ve bu cihazın symbian gibi ölmüş bir işletim sisteminde değilde önü açık bir platformda olması gerekir. Yoksa telefona ayrı para fotoğraf makinesine ayrı para mp3 çalara ayrı para vereceksek onca teknolojinin ne anlamı kalır? İşte nokia benim gibi düşünenlerin hayalini gerçekleştiriyor. Kimisi xperia z'yi kral ilan ediyor kimisi de s4'ü görmeden paçayı sıvamayın diyor. Yani herkesin istekleri ve tercihleri farklı.
ozaman telefon 2 kilo olur desene
8 megapixeldeyken 185 gram bide dediğin özellikler ohoo 2 kilo olur :D
2 kilo olmazda hadi 200gr olsun, hatta varsın 2 kilo olsun. 808 kamerası lumia'ya gelecekse kalınlığınada ağırlığınada katlanırız. Kağıt kadar ince tüy kadar hafif telefonların kamerasından ne hayır geliyor ki çamur gibi fotoğraf çekiyorlar.