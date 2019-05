Nokia'nın N8, C7 ve C6-01 modelleri için 1.1 sürüm numaralı yazılım güncellemesi çıktı

Finlandiya merkezli mobil iletişim devi Nokia, güncel ürün gamındaki iddialı modelleri N8, C7 ve C6-01 için hazırladığı yeni yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Symbian^3 platformu için çıkartılan PR 1.1 güncellemesinin, C7 modelinde önemli performans iyileştirimeler ve genel kullanımı deneyimini arttırıcı güncellemeler sunduğu ifade ediliyor.

Yazılım güncellemesindeki yenilikler, görsel anlamda fark edilecek radikal geliştirmeler sunmasa da, genel kullanım deneyiminin arttırıldığına özellikle dikkat çekiliyor. Yapılan güncellemelere, iyileştirmelere ve ince ayarlamalara ek olarak yeni yazılım güncellemesi, desteklenen telefonları içerik anlamında da zenginleştiriyor.

İşte 1.1 güncellemesinde altı çizilen bazı güncellemeler;



- Email ile gelen toplantı taleplerinin kabul edilebilmesi,

- Email'de harita entegrasyonu ile toplantı yerine ait adres bilgisinin harita üzerinde görüntülenebilmesi.,

Nokia N8 kullanıcıları için;



a. Yeni Quick Office 6.4 editör versiyonu ile Word dökümanlarının düzenlenebilmesi ve zum yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılabilmesi,

b. Yüksek kaliteli üç yeni oyun– Need for Speed Shift, Real Golf ve Galaxy on Fire. (Bazı ülkelerde, Need for Speed yerine Asphalt 5). Mevcut N8 kullanıcıları içinse, bu oyunlar Ovi Suite & Ovi Store üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.



Yeni yazılım güncellemesine, ilgili modellere sahip Nokia kullanıcıları, yazılım güncelleme yaparak veya bilgisayarlarına kurdukları Ovi Suite uygulaması ile erişebilecekler.