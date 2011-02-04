Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın N8, C7 ve C6-01 modelleri için 1.1 sürüm numaralı yazılım güncellemesi çıktı

8 yıl
72,4b
1
11
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın N8, C7 ve C6-01 modelleri için 1.1 sürüm numaralı yazılım güncellemesi çıktı
Tam Boyutta Gör

Finlandiya merkezli mobil iletişim devi Nokia, güncel ürün gamındaki iddialı modelleri N8, C7 ve C6-01 için hazırladığı yeni yazılım güncellemesini kullanıma sundu.  Symbian^3 platformu için çıkartılan PR 1.1 güncellemesinin, C7 modelinde önemli performans iyileştirimeler ve genel kullanımı deneyimini arttırıcı güncellemeler sunduğu ifade ediliyor.

Yazılım güncellemesindeki yenilikler, görsel anlamda fark edilecek radikal geliştirmeler sunmasa da, genel kullanım deneyiminin arttırıldığına özellikle dikkat çekiliyor. Yapılan güncellemelere, iyileştirmelere ve ince ayarlamalara ek olarak yeni yazılım güncellemesi, desteklenen telefonları içerik anlamında da zenginleştiriyor.

İşte 1.1 güncellemesinde altı çizilen bazı güncellemeler;

- Email ile gelen toplantı taleplerinin kabul edilebilmesi,
- Email'de harita entegrasyonu ile toplantı yerine ait adres bilgisinin harita üzerinde görüntülenebilmesi.,

Nokia N8 kullanıcıları için;

a. Yeni Quick Office 6.4 editör versiyonu ile Word dökümanlarının düzenlenebilmesi ve zum yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılabilmesi,
b. Yüksek kaliteli üç yeni oyun– Need for Speed Shift, Real Golf ve Galaxy on Fire. (Bazı ülkelerde, Need for Speed yerine Asphalt 5). Mevcut N8 kullanıcıları içinse, bu oyunlar Ovi Suite & Ovi Store üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

Yeni yazılım güncellemesine, ilgili modellere sahip Nokia kullanıcıları, yazılım güncelleme yaparak veya bilgisayarlarına kurdukları Ovi Suite uygulaması ile erişebilecekler.

Nokia'nın N8, C7 ve C6-01 modelleri için 1.1 sürüm numaralı yazılım güncellemesi çıktı
Tam Boyutta Gör

Nokia'nın N8, C7 ve C6-01 modelleri için 1.1 sürüm numaralı yazılım güncellemesi çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaşlar ben c7 ve n8 arasında kaldım.. n8de 2-3 saniye gecikme söz konusu oluyormuş tam bilmiyorum telefonu inceledim ama öyle cok göze bakan bişey degil gibi. ayrıca C7 nasıl onu tam anlayamadım ama N8deki özellkler C7ye göre daha iyi olduğundan ilk tercihim N8 olucak gibi, sonra pişman olmamak icin iyi araştırmak istiyorum da bu sürüm olayı sadece o '' 2 - 3 saniyelik bi gecikme ' icin midir- nedir yani :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar video kalitesi kullanış yönünden fiyat yönünden hangisi daha mantıklı C6-01 Mİ?
C7 Mİ?
N8 Mİ?
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
nokia c6-01 aldım ama yazılım hatası veriyor 1 ay kullanıyorum aynı hatalar yeniden oluyorr telefon kapandığında acılmıyor titrriyor sadece ve şarja takmadan açılmıyor açıldığında alt ışıkları hep yanık kalıyorve 5 6 dk sonra kitleniyorr ne yaapmalıyım???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben mesela ınternet uzerıunden trt yı ızlemek ıstedıgımde flash player soruyor nasıl seyredecegım pekı acıklarmısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 8 yıl
@Ahmet-79
Adobe Flash desteği Nokia'da yıllardır var zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 8 yıl

TsG
@Ahmet-79
Adobe Flash desteği Nokia'da yıllardır var zaten...

Flash player 10.1 yok(sadece androidde var) sadece flash 4 lite var bu da her videonu acmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet-79 8 yıl
Flash desteği isterük:-))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emperor1907 8 yıl
Arkadaşlar yazılım henüz çıkmadı. Önümüzdeki hafta başı serverlara yükleneceği söyleniyor. Nokia ne yapmak istiyor anlamıyorum. Resmi kanallardan yazılımı sürdük diye haber yapıyorlar sonra da moderatörleri yalanlar gibi önümüzdeki pazartesiden itibaren sürüm verilecektir diyor. İşin özü, önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz arkadaşlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
sanırım sadece performans anlamında bir geliştirme yapsalar bile kullanıcılara yetecektir.. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
müşteri hizmetlerine defalarca şikayetlerimiz işe yaramış. bu akşam yüklerim umarım güzeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
72433 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC" 8 yıl TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim