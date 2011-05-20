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Nokia'nın Windows Phone 7'li bazı telefonlarına ST-Ericsson'un işlemcileri güç verecek

8 yıl
4,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gartner'ın yayınladığı yeni bir raporda, yılın ilk çeyreği için 1.6 milyon civarında Windows Phone 7'li  telefon satıldığı belirtilirken, Microsoft'un getirdiği donanım sınırlamalarından ötürü bu telefonlar temel donanım özellikleri açısından benzer konfigürasyonlar sunuyorlar. Örneğin üretici farketmeksizin, Windows Phone 7 tabanlı telefonların tamamında Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemcisine yer verildiğini görüyoruz ancak bu durum işletim sisteminin gelecekte çıkacak versiyonlarıyla birlikte değişiklik gösterecek. Hatırlanacağı üzere Microsoft, MIX 2011 etkinliğinde Windows Phone platformunun yeni sürümleriyle farklı işlemci seçeneklerine yeşil ışık yakacağının sinyallerini vermişti.

Nokia'nın Windows Phone 7'li bazı telefonlarına ST-Ericsson'un işlemcileri güç verecek
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Forbes'ta yayınlanan yeni bir habere göre, geçtiğimiz Şubat ayında Microsoft ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaparak gelecekteki modellerini Windows Phone platformu etrafında şekillendireceğini belirten Nokia, en azından bazı Windows Phone modellerinde işlemci olarak ST-Ericsson çözümlerini kullanacak gibi görünüyor. Aslına bakılırsa Nokia'nın, Qualcomm seçeneklerinden uzak durma ihtimali hep vardı. Her ne kadar Qualcomm tepe yöneticisi son dönemde ılımlı mesajlar vermiş olsa da iki firma arasında geçmişte yaşanan bazı sıkıntılar olduğu biliniyor. Tüm bunlara ek olarak Nokia'nın daha önce ortaya çıkan tablet-telefon tarzındaki örnek bir konseptinde de ST-Ericsson tarafından hazırlanan yongada sistem platformunun kullanıldığı görülmüştü. Yarıiletken üreticisi STMicroelectronics ve iletişim devi Ericsson'un ortak girişimi olan ve SoC çözümleri üzerine yoğunlaşan ST-Ericsson firmasıın tepe yöneticisi Carlo Bozzotti, Nokia'nın Windows Phone telefonları için iki işlemci tedarikçisinden biri olacaklarını söyledi.

Nokia'nın Windows Phone 7'li bazı telefonlarına ST-Ericsson'un işlemcileri güç verecek
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ST-Ericsson cephesinden gelen bu haber sonrasında Nokia'nın diğer işlemci tedarikçisi olarak kimi seçtiği merak edilmeye başlandı. Bu noktada iki seçenek üzerinde duruluyor ki bunlar Qualcomm ve Texas Instrument. Qualcomm'un mevcut Windows Phone telefonlardan gelen bir platform deneyimi bulunuyor, Texas Instruments ise Nokia'nın hali hazırda çalıştığı iş ortaklarından bir tanesi. Mobil Dünya Kongresi'nde ARM Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli U8500 platformunu gösteren ayrıca ARM'ın bir sonraki jenerasyon olan Cortex-A15 mimarisi için çalışmalara başladığını duyuran ST-Ericsson, U8500 işlemcisinde LP-DDR2 bellek desteğine ve yine bir ARM tasarımı olan Mali 400 grafik işlem birimine yer veriyor. 1080p video oyatma desteği sunan platform 1366 x 768'e kadar farklı ekran çözünürlüklerine destekte sunuyor. Performans açısından değerlendirildiğinde ise 1.2GHz'de çalışacak U8500 platformunun, aynı grafik işlemciyi kullanan ve aynı frekansta çalışan Samsung Exynos 4210 (Galaxy S II'de) ile benzer sonuçlar vermesi beklenebilir.

Nokia'nın Windows Phone 7 tabanlı telefonları için henüz net tarih bulunmuyor ama şirketin yıl sona ermeden önce bir veya birkaç model tanıtımı yapmak istediği biliniyor.


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MysticalStorm 7 yıl
arm 11 ii gibiydi
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H@B!B 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Böyle bi telefon varmı piyasada yada çıkıcak olanmı bu ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Yaa şu ST-Ericsson'un işlemcileri gelse de ucuz akıllı telefon görsek. Adamlar bundan aylarca önce kendi işlemci ve platformları sayesinde Google Nexus One ayarında akıllı telefonların 100$ civarı fiyata olacağını söylemişlerdi. O zamandan beri ağzımın suyu aka aka beklemedeyim. Gel ST-Ericsson geeell.
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napolyon94 8 yıl
nokia arm11 i bırakıyor desenize:D
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Muhibbi- 8 yıl
Tasarımlarını beğendim
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Mr. Jingles 8 yıl
Daha önce de U8500'ın Symbian^3 üzerinde çalıştığını gösteren videolar vardı. Daha önceki bir haberinizde Nokia'nın üst yöneticilerinden Purnima Kochikar yeni Symbian'da GHz+ işlemcilere yer verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra U8500'ın yeni çıkacak Symbian cihazlarda olabileceği ihtimali de var. Ama bu haberden sonra çıkacak olan WP cihazların çift çekirdekli olma ihtimali yüksek.
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