Samsung Galaxy S25 Slim çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Samsung Galaxy S25 Slim çıkmadan test edildi
Samsung’un amiral gemisi S serisine yeni bir üye ekleyeceği söylentileri giderek güçleniyor. Kaçıranlar için Galaxy S25 Slim, daha önceki Galaxy S25 görsellerinde doğrulanmış ve S25 Plus’a benzer bir yapıda tanıtılacağı iddia edilmişti. En dikkat çeken özelliği ise ince ve hafif yapısı olacak. Listelemeye baktığımızda ise, Galaxy S25 Slim'in 12 GB RAM ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile test edildiğini görüyoruz.
Kıyaslamak adına, bir önceki nesil Galaxy S24 Ultra'nın benzer testlerde sırasıyla 2.234 ve 6.807 puan aldığını hatırlatalım. Ancak bu skorların, cihazların erken aşamadaki prototip örneklerine ait olduğunu unutmamak gerek. Öte yandan S25 Slim'in ince yapısı, termal verimlilik üzerinde ne kadar etkili olacak bekleyip görmemiz gerekecek. Keza telefonun 7 mm'den daha ince olduğu söyleniyor.
Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikleri
Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim'in 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca 6,66 inç büyüklüğünde ekranla geleceği belirtilen telefonun ince gövdesine rağmen telefonun 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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