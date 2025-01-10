Samsung Galaxy S25 Slim çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi Apple'ın bu yıl iPhone 17 Air modelini tanıtması bekleniyor. Buna yanıt olarak Samsung'un ise Galaxy S25 Slim üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S25 Slim tanıtımdan hemen önce performans testinde görüntülendi.

Samsung Galaxy S25 Slim çıkmadan test edildi

Samsung’un amiral gemisi S serisine yeni bir üye ekleyeceği söylentileri giderek güçleniyor. Kaçıranlar için Galaxy S25 Slim, daha önceki Galaxy S25 görsellerinde doğrulanmış ve S25 Plus’a benzer bir yapıda tanıtılacağı iddia edilmişti. En dikkat çeken özelliği ise ince ve hafif yapısı olacak. Listelemeye baktığımızda ise, Galaxy S25 Slim'in 12 GB RAM ve Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Telefona güç veren Snapdragon 8 Elite yonga seti ise, performans çekirdekleri için 4,47GHz, verimlilik çekirdeklerinde ise 3,53GHz saat hızı sunuyor. Bu rakamların standart sürümde 4,32GHz ile sınırlı olduğunu belirtelim. Sonuçlara gelirsek, telefon bu hız artışına rağmen, tekli çekirdekte 3.005, çoklu çekirdekte ise 6.945 puan alıyor.

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Kıyaslamak adına, bir önceki nesil Galaxy S24 Ultra'nın benzer testlerde sırasıyla 2.234 ve 6.807 puan aldığını hatırlatalım. Ancak bu skorların, cihazların erken aşamadaki prototip örneklerine ait olduğunu unutmamak gerek. Öte yandan S25 Slim'in ince yapısı, termal verimlilik üzerinde ne kadar etkili olacak bekleyip görmemiz gerekecek. Keza telefonun 7 mm'den daha ince olduğu söyleniyor.

Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikleri

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim'in 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca 6,66 inç büyüklüğünde ekranla geleceği belirtilen telefonun ince gövdesine rağmen telefonun 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy S25 Slim çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar