Nokia'nın Windows Phone Mangolu modelleri Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılabilir

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugün teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği MeeGo işletim sistemli N9 ile QWERTY klavyeli N950 modellerini duyurdu, firma bunların yanısıra C serisi alt segment modellerini sergiledi. Ancak dün yayınlanan spekülasyonların aksine Windows Phone Mango işletim sistemli herhangi bir modelin tanıtımı yapılmadı.

Nokia'nın yine merakla beklenen Windows Phone Mango'lu modellerinin ekim ayının sonlarına doğru Londra'da düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.



Nokia, Twitter hesabında etkinliğin tarihini 26-27 Ekim olarak belirtmiş. Ancak bazı görüşlere göre etkinlik 25'inde başlayıp 28'inde sona erebilir. Yeni telefonların tanıtımını merakla bekliyoruz.



