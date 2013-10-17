Nokia'nın akıllı saat prototipi ortaya çıktı: Facet

Giyilebilir teknolojiler, dünya devi firmaların üzerine yatırım yaptığı yeni nesil segmentlerin başında geliyor. Galaxy Gear modeli ile Samsung ve Smartwatch modeliyle de Sony, bu alanda ürünlerini pazara sunan ilk firmalar olurken, Apple ve Nokia'nın da kapalı kapılar ardında hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor. Microsoft çatısı altına giren Nokia'nın, önümüzdeki yıl içerisinde akıllı saatini duyurması beklenirken, yapılan patent başvurusunda ortaya çıkan video, Nokia'nın erken mühendislik örneği akıllı saat prototipini de gözler önüne erdi.

Samsung Galaxy Gear'ı çok yenilikçi bulmadıysanız eğer Nokia'nın Facet adını verdiği yenilikçi çözümü bu noktada dikkat çekebilir zira çoklu ekran yaklaşımı ile hazırlanan saatte, ekranlar arasında geçmek yerine bileğinizi hafifçe hareket ettirerek diğer ekranları görebilr ve her ekranda farklı uygulamalar çalıştırabilirsiniz. Henüz detayları hakkında net bir bilgi olmayan prototipin çalışıyor olması, Nokia'nın akıllı saat pazarı için uzunca bir süre önce karar kıldığı ve mühendislik çalışmalarına başladığının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.