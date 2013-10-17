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Nokia'nın akıllı saat prototipi ortaya çıktı: Facet

5 yıl
4,1b
1
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın akıllı saat prototipi ortaya çıktı: Facet
Giyilebilir teknolojiler, dünya devi firmaların üzerine yatırım yaptığı yeni nesil segmentlerin başında geliyor. Galaxy Gear modeli ile Samsung ve Smartwatch modeliyle de Sony, bu alanda ürünlerini pazara sunan ilk firmalar olurken, Apple ve Nokia'nın da kapalı kapılar ardında hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor. Microsoft çatısı altına giren Nokia'nın, önümüzdeki yıl içerisinde akıllı saatini duyurması beklenirken, yapılan patent başvurusunda ortaya çıkan video, Nokia'nın erken mühendislik örneği akıllı saat prototipini de gözler önüne erdi.
Samsung Galaxy Gear'ı çok yenilikçi bulmadıysanız eğer Nokia'nın Facet adını verdiği yenilikçi çözümü bu noktada dikkat çekebilir zira çoklu ekran yaklaşımı ile hazırlanan saatte, ekranlar arasında geçmek yerine bileğinizi hafifçe hareket ettirerek diğer ekranları görebilr ve her ekranda farklı uygulamalar çalıştırabilirsiniz. Henüz detayları hakkında net bir bilgi olmayan prototipin çalışıyor olması, Nokia'nın akıllı saat pazarı için uzunca bir süre önce karar kıldığı ve mühendislik çalışmalarına başladığının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

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kartal90 5 yıl en beğenilen
koluma telefonu bağlar gezerim daha iyi
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AERO. 5 yıl
Yıllarca boşuna takoz lakabını taşımadı nokia.
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Bay Zebani 5 yıl
Çok kullanışlı gözüküyor
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Mr.Pacino 4 yıl
Bunu kim takar la, birinin kolunda gorsem gülerim
bilerek mi boyle kullanissiz seyler yapiyorlar anlamiyorum.
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deryagulu 4 yıl
giyilebilir teknoloji yatırım yapılması güzel şey ama artık saatten ileriye geçilmeli yeni ürünler kullanıya blusturulmali
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Kulak Misafiri 4 yıl
Hortlatıp durmayın şu konuyu yau [>:]
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xmasx 4 yıl
İlginc bir tasarim henuz prototip oldugu icin son hali bundan farkli olacaktir.
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AMERICAN 4 yıl
Akıllı kelepçeden sonra 2013 yılından beri haber yok.
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JessieJ 4 yıl
Haber yalan beyler Nokia'nın asıl saati aşağıda ki.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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-JonTurk- 4 yıl
oooo nokia alarım bi teknolojik saat
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gerigelenadam 5 yıl
Boğazıma sandalye assam daha iyi görünür
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TRSOF 5 yıl
Aceleye gelmiş belli
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byob 5 yıl
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN SAÇMA ALTINCI ŞEY
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ru1ns 5 yıl
Lutfen saka diyin
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