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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın görüntüleme şefi Damien Dinning, şirketten ayrılıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın görüntüleme şefi Damien Dinning, şirketteki görevinden ayrılıyor. Daha önce Nikon'da görev alan Dinning, Nokia'nın Lumia 920, Nokia N8 ve 808 PureView cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Nokia, Dinnig'in kendi kararıyla şirketteki görevinden 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle resmen ayrılacağı açıklandı. Dinning'in Nokia'da çalıştığı dokuz yıl içerisinde birçok yeniliğin altında imzası bulunduğu ifade edilirken, son olarak şirketin akıllı cihazlar bölümünde üstlendiği program yöneticisi göreviyle Nokia'ya değerli katkılarda bulunduğu dile getirildi.

Dinning'in bu ayrılışla birlikte ne yapacağı henüz netlik kazanmış olmasa da gelen son haberlere göre, Dinning'in farklı bir sektörde yer alan Jaguar Land Rover'da görev alacağı söyleniyor. 

http://pureviewclub.com/2012/7848 Yorum Yaz
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Litminov 6 yıl
Ne oluyor bu aralar piyasaya böyle kimi zarar eder, kimi işçi çıkartır, kimi firmalardan demirbaşlar ayrılır. Sonu ne olacak acaba...
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Amedra 6 yıl
Tüm şirketler bir araya gelse bir telefon yapsa übersonik bir devir açsalar ne güzel olurdu. Şirketler resmen cimriymiş gibi ufacık bir sorunda ya patent ihlali yüzünden dava açıyorlar ya da beklenilen grafiği yakalayamadıkları için üst kurumlardan birilerini şutlayıveriyorlar. 2013'e giriyoruz kim bilir 2080-2090 döneminde bu yüzyılı nasıl kaleme not alırız. 2000-2020 arası dokunmatik ekranlı telefonlar meydana geldi her şirket kendine has bir savaş açtı. Halbuki hepsinin sonucu kazanmak değil mi? Marka konuşturmayı bıraksalar keşke ama nerde. Biraz uçtum ama şimdiden geleceğimizde böyle saçma sapan şeyleri bile tartışabileceğimizden adım gibi eminim.
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TECHTRONİC 6 yıl
Farkındamısınız bilmiyorum ama sanki birisi mobil teknoloji şirketlerinden başarılı kişileri topluyor bir görüntü var.İlk önce Apple dan programcı sonra Nokia dan Lumia cihazların başındaki adam sonra Samsung un işlemci tasarımcısı sonra İşte bu Nokia nın görüntüleme teknolojisinden sorumlu kişi.Birisi özellikle seçse toplasa ancak bu kadar denk getirebilir....
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DH Misafiri 6 yıl
Okadar senedir orda olduğuna göre mutlaka işi birileri kapmıştır.
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Godolphin 6 yıl
Sanırım evet ''The page cannot be displayed because an internal server error has occurred.'' :(
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Godolphin 6 yıl
O değilde Donanimhaber.com'a ne oluyor kaç gündür hatta haftadır da diyebilirim her sayfanın açılması dakikalar sürüyor server problemi var ise lütfen açıklama yapın sürekli bekliyoruz sayfaların açılması için bir sorun mu var acaba bilgi verirseniz çok makbule geçer.
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