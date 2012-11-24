Nokia'nın görüntüleme şefi Damien Dinning, şirketten ayrılıyor





Nokia'nın görüntüleme şefi Damien Dinning, şirketteki görevinden ayrılıyor. Daha önce Nikon'da görev alan Dinning, Nokia'nın Lumia 920, Nokia N8 ve 808 PureView cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı.





Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Nokia, Dinnig'in kendi kararıyla şirketteki görevinden 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle resmen ayrılacağı açıklandı. Dinning'in Nokia'da çalıştığı dokuz yıl içerisinde birçok yeniliğin altında imzası bulunduğu ifade edilirken, son olarak şirketin akıllı cihazlar bölümünde üstlendiği program yöneticisi göreviyle Nokia'ya değerli katkılarda bulunduğu dile getirildi.





Dinning'in bu ayrılışla birlikte ne yapacağı henüz netlik kazanmış olmasa da gelen son haberlere göre, Dinning'in farklı bir sektörde yer alan Jaguar Land Rover'da görev alacağı söyleniyor.

http://pureviewclub.com/2012/7848