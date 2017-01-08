Nokia’nın ilk akıllı telefonu ile tanışın: Nokia 6

Bir dönem akıllı telefon pazarının lideri iken yaşadığı maceralar sonrasında pazardan tamamen silinen Nokia, Finlandiyalı iş adamlarının gayreti ile büyük bir geri dönüş yapmanın peşinde. Markanın ilk akıllı telefonu ortaya çıktı.

Çin’e Özel

Nokia 6 olarak piyasaya çıkacak olan akıllı telefon için ilk tanıtım videosu da hazır ancak burada ufak bir detay var. Nokia 6 sadece Çin için geliştirilmiş. Dünya çapında bir lansman beklerken HMD Global firmasının neden böyle bir tercih yaptığı merak konusu oldu. Muhtemelen ilk tepkileri görmek ve stratejiyi de buna göre şekillendirmek isteniyor. Geniş çaplı bir üretim ile global pazara çıkmak anlaşılan HMD Global için büyük bir risk oluşturuyor.

Nokia markası halen bilinen ve sevilen bir marka olsa da Android ekosistemi oldukça rekabetçi. Yeni oyuncular için her zaman yer var ancak pazarda ilk on sıraya girebilmek için yıllık 70-80 milyon telefon satmak gerekiyor. Bu da Nokia için çok uzak bir ihtimal. Muhtemelen MWC 2017 fuarında daha net bilgiler elde edebileceğiz.

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Nokia 6 modelinn teknik detayları ve Çin’de ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi yok. Telefonda 5.5 inçlik Full HD ekran, SNapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB arttırılabilir kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, Z Launcher ana ekran uygulaması gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.