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Nokia’nın ilk akıllı telefonu ile tanışın: Nokia 6

Uzun süredir pazara geri dönüş için hazırlıklar yapan Nokia nihayet ilk akıllı telefonunu duyurdu. Ne var ki Nokia 6 akıllı telefonu sadece Çinli tüketicilere özel olacak.
2 yıl
52,6b
1
140
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem akıllı telefon pazarının lideri iken yaşadığı maceralar sonrasında pazardan tamamen silinen Nokia, Finlandiyalı iş adamlarının gayreti ile büyük bir geri dönüş yapmanın peşinde. Markanın ilk akıllı telefonu ortaya çıktı.

Çin’e Özel

Nokia 6 olarak piyasaya çıkacak olan akıllı telefon için ilk tanıtım videosu da hazır ancak burada ufak bir detay var. Nokia 6 sadece Çin için geliştirilmiş. Dünya çapında bir lansman beklerken HMD Global firmasının neden böyle bir tercih yaptığı merak konusu oldu. Muhtemelen ilk tepkileri görmek ve stratejiyi de buna göre şekillendirmek isteniyor. Geniş çaplı bir üretim ile global pazara çıkmak anlaşılan HMD Global için büyük bir risk oluşturuyor.

Nokia markası halen bilinen ve sevilen bir marka olsa da Android ekosistemi oldukça rekabetçi. Yeni oyuncular için her zaman yer var ancak pazarda ilk on sıraya girebilmek için yıllık 70-80 milyon telefon satmak gerekiyor. Bu da Nokia için çok uzak bir ihtimal. Muhtemelen MWC 2017 fuarında daha net bilgiler elde edebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı"

Nokia 6 modelinn teknik detayları ve Çin’de ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi yok. Telefonda 5.5 inçlik Full HD ekran, SNapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB arttırılabilir kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, Z Launcher ana ekran uygulaması gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.

 

https://www.nokia.com/en_int/phones Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
o birleşen elleri bir kez daha görmek iphone 10s'i görmekten daha heyecan verici.
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dr20mouse 2 yıl
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Xloud 2 yıl WB
WB
Bir an iphone 7 sandim


Yok be abartma o kadarda tipsiz değil
2 Yanıt Yanıtla +67
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1 Avatar
reddes 2 ay
Bu Nokia'ya sürekli taş atanlar Nokia 7 Plus'ın yılın telefonu seçildiğinden habersiz sanırım

eisa.eu/... Uyanın biraz ya!
Adamlar daha bir telefon çıkardı çıkar çıkmaz ödül aldı. Sildi süpürdü. Gidin bakın Gsmarena da hangi telefon daha çok favori almış. Hiç bir şey araştırmıyorsunuz salla dur Çukurova boş nasılsa.. gsmarena.com/... en çok favori ve 33 milyon hit almış bir telefondan söz ediyoruz. Adamlar Snapdragon 430 la bunu başarmış. Elbette hız testlerinden geride kalacaktır ama stabilite ve ekran kalitesi bence 10 numara ve telefonun piyasa çıkış fiyatı 1399 tL.
Daha kamera kalitesini konuşmadım bile 16mp ve harika kareler çekiyor.
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andires42 1 ay reddes
Biraderde Nokia 6 var 2.el olarak aldı telefona pie 9.0 güncellemesi yaptıktan 2 ay sonra mikrofon ses iletiminde sorun yaşadı garantiye verdi 8 e çevirmişler 8 de daha stabil çalışıyor.
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reddes 2 ay
2 gün önce Nokia 6'ya Pie güncellemesi geldi arkadaşlar. Sistem çok akıcı geldi bana Nougat biraz olsun kasarken bunda kasmadan eser yok. Çok iyi olmuş. Ancak sistem biraz fazla şarj yiyor. Bunu da bir yamayla düzeltirler sanırım.
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andires42 1 ay reddes
Nokia 6 cihazı açınca baktık arayüz fark yok beğenmedik Nokia z launcher yüklemiş birader.
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DH Misafiri 2 yıl
Z Launcher'ı neden güncellemiyorlar Nisandan beri
Nokia ,Windows Phone ile gelsin diyenlere şunu diyorum.Nokiayı zaten batıran Windows oldu.Adamların ağzı yanmış Microsoft'tan
http://i.capsspot.com/s/37/10/1305257.jpg
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emreoz25 2 yıl
Nokia piyasaya çıksın,inceleyip almayı düşünüyorum
N73-n95-E51 den sonra bir kez daha nokia kullanmak istiyorum.
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evgireli 2 yıl
Çok şükür bugünleri de gördük. Şimdi onlar düşünsüüünnn!!!!!!
NOKIA
''Connecting People''
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simcell 2 yıl
Nokia batmadı sadece Microsoft'un oyununa geldi ve Microsoft tarafından ele geçirildi. Symbian son dönemde çok gelişmişti ve Nokia Belle modeliyle günümüzdeki akıllı mobil işletim sistemlerinden farksız bir hale gelmişti. Nokia Belle ile devam edip mağazadaki uygulama sayısını arttırabilseydi şu an pazardaki yine öncü firmaların arasında olurdu.
Microsoft pazarı kontrol etmek için yaptığı hamlelerle Google'un ekmeğine yağ sürmüş oldu. Nokia'nın önünü kesmeseydi şu an pazarda Nokia'nın hem Nokia Belle hem Nokia Meego işletim sistemleri hala yaşıyor olurdu. Google'da şu an sahibi olduğu krallıkta bu kadar güçlü bir konumda olamazdı.
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Hümiyettin 2 yıl
Nokia N9'da kullandığı Meego işletim sistemini geliştirerek devam edebilirdi.
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TeNNiSeR 2 yıl
Nokia diye duyunca bir anda içimde bi’şiyler olmaya başladı.. Nokia demek telefon demek..

Hemen yavruları topladım bilgisayarımın önüne bi poz verdiler, tabi şimdi kullandığım LG G4 üme poz verdiler..
Nokia’dan sonra LG kullanıyorum, diğer markalara ısınamadım çünkü.. Nokia XpressMusic halen kullanıyorum, bir hattım onda takılı ve sürekli açık.. Çok kahrımı çekti bu Nokialarım..
Halen çalışıyorlar, ama işte modaları geçti, belki giyim de olduğu gibi eski modaya dönersek bir gün antika olarak çıkartırız artık.. 5800 çıktı telefon dünyası onunla birlikte evrim geçirdi benim düşüncem..

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ComingWind 2 yıl
SnapDragon 430 ney laa..
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malkooklam 2 yıl
benim akraba var Finlandiya da. fabrikasının yanında, baca tütüyormuş. öyle söyledi. hani küller-müller deniyor ya doğru yani.
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