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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı

HP’nin farklı dizüstü modellerinden önemli özellikleri devşirerek meydana getirdiği EliteBook x360, kendisini geliştirmeye devam ediyor. CES 2017 fuarında modelin en yeni versiyonu karşımıza çıktı.
2 yıl
2,7b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP’nin kurumlara yönelik olarak geliştirdiği EliteBook x360 ikisi bir arada taşınabilir bilgisayarı, CES 2017 fuarında yenilendi ve dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı haline geldi.

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Tamamen metal gövde elmas kesim kenar ve uçlara sahip. 360 derecelik menteşeler ile ekran çeşitli pozisyonlarda kullanılabiliyor. Cihazın kalınlığı 14.9mm iken ağırlığı da 1.29Kg.

13.3 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük sunan model Gorilla Glass kaplama ile çizilmelere karşı dayanıklı. Ayrıca düşme ve şoklara karşı da askeri standartlarda dayanıklılık sertifikalarına sahip. Kaby Lake tabanlı Intel işlemcilerle güçlendirilen modelde 16GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği, PCIe Gen 3 SSD veya melez depolama çözümleri sunuluyor.

HP EliteBook x360, 16 saat 30 dakikaya varan süreyle dönüştürülebilir bilgisayarlar için dünyanın en uzun pil ömrünü sunduğu iddiasında. Ekran kalemi barındıran model ayrıca parmak izi okuyucu üzerinden Windows Hello platformunu da destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung QLED TV serisi karşınızda"

Kurumsal tarafta olduğu için firma bazı ekstraları da unutmamış. Doğrudan Skype başlatabilen atanmış kısayol tuşu, kendi kendini iyileştirebilen BIOS seviyeli gerçek zamanlı bellek (SMM) koruması olan HP Sure Start Gen,  bilgisayar yönetimine yönelik en gelişmiş akıllı telefon uygulaması olan HP WorkWise ve Kurcalamaya Karşı Koruma bunlar arasında. Model ay içerisinde satışa sunulacak.

 

http://www8.hp.com/us/en/campaigns/elitebook-x360/overview.html Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Ah keşke şuna bi GTX serisi ekran kartı takılsa... Direk alırdım.
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St Batuhan 2 yıl
Ürün ay içerisinde satışa sunulacak lakin fiyat bilgisi yok. Batarya 16 saat gidiyor ama işlemci hakkında bilgi yok. Yani 2 ucun biri eksik kalmış :)) Hp bir şeyler yapmaya devam ediyor, hoş ataklar da oluyor ama tasarımda hep bir eksik. Spectre güzeldi de bu tasarım pek olmamış ve 14.9 a rağmen kalın görünüyor alet :(
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