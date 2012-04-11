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Nokia'nın ilk çeyrek mali tahminleri açıklandı; 2 milyon Lumia telefon satışı öngörülüyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analistlerin yılın ilk çeyreği için karanlık bir tablo çizdiği Nokia mali rapor öngörülerini resmi olarak yayınladı.

Nokia rekabetçi endüstri dinamikleri nedeniyle Asya ve Afrika pazarında mobil cihaz satışlarında olumsuz etkilenirken akıllı cihaz bölümünün kar marjında da düşüş yaşandı.

İlk çeyrek için mobil cihaz satışı 71 milyon olarak öngörülürken net satış 4.2 milyar Avro olarak tahmin ediliyor. Akıllı cihaz satışı ise 12 milyon birim olarak gerçekleşirken net satış 1.7 milyar Avro civarında.

Nokia ile Microsoft ortaklığının meyveleri Windows Phone yüklü Lumia cihazları ise 2 milyon adet satış yapabildi. Ortalama fiyat 220 Avro oldu. Her ay aktive edilen Windows Phone cihaz sayısı giderek artıyor ve Windows Phone Marketplace uygulama sayısı 80 000'i geçti.

Firma ilk çeyrek sonunda 9.8 milyar Avro nakit birikime ulaşmayı bekliyor. Net birikimin ise 4.9 milyar Avro olacağı belirtiliyor. 

Nokia'nın rakiplerine baktığımızda ise ilk üç ayda iPhone modellerinin 35 milyon civarında olması beklenirken aynı dönemde Samsung'un sadece Galaxy Note modeli 4 milyon civarında satış gerçekleştirdi. 

Nokia'nın 12 milyon akıllı telefon satışı içerisinde 2 milyon Lumia modelinin olması önceki çeyrekte 1 milyon Lumia satışına göre başarı sayılabilir. Ancak satışların oldukça yavaş olduğu görülüyor. Symbian cihazı satışı ise yaklaşık 10 milyon adet. 71 milyonluk S40 telefonu satışı da yıl geneli tahmini yapıldığında yine önceki yıla göre düşüş gösteriyor.

Nokia'nın kesin mali çeyrek sonuçları 19 Nisan tarihinde açıklanacak.

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simaros 7 yıl en beğenilen amone
amone
geçenlerde bu telefonu inceleme fırsatım oldu, berbat bir telefon.. wp zaten hiç kullanışlı değil, bir de bunun üzerine berbat bir tasarım eklenince ortaya saçma sapan bir netice çıkmış...

Helal olsun 23 senedir profesyonel olarak sallarım ama böylesine ilk kez şahit oldum. Ayakta alkışlıyorum...
amonegeçenlerde bu telefonu inceleme fırsatım oldu, berbat bir telefon.. wp zaten hiç kullanışlı değil, bir de bunun üzerine berbat bir tasarı...
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E_Aydin35 7 yıl
Bu Nokia'nın eksiği bence bu sektöre geç atılması oalbilir, akılsız telfon dalıona çok iyidi ama akıllılar :/
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1zagmuk 7 yıl
nereye baksam samsung reklamı bunlara bakıp kafanızın bulanmamasını istemem yanlış olur ama hani bunlar olurken beyler ve baynlar olarak biraz objektif yorum yapın bee kimse sizi bir şeye zorlamıyor ama bir yerden bir beklentiniz yoksa tabi...
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DH Misafiri 7 yıl
bırakın bunları beyler biraz daha objektif olunn bu sitenin neresine baksam samsung reklamı kokan yazılar bari siz bu reklamların gazına gelip sonu gelmeyen elşetiriler yapmayı bırakın ...
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klongs 7 yıl
daha yıl olmuş 2012 nokianın daha 1080 p video çekebilen telefon yok lumiaların neyini övüyorsunuz wp desen ios çakması bir os
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Miyamoto Musashi 7 yıl
ben anlamıyorum : çoğu platformda hatta hepsinde 1gb altı ram ve işlemci ile 1080p videolar oynatılamıyor , sürekli takılma ve senkron kaybı oluyor e sen istediğin kadar wm , wp kullan sonuçta video aynı video adam alacak açamıyacak yada konvert edecek videoyu...
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DH Misafiri 7 yıl
aslında lumia satışları çokta düşük degil 988milyon cep telefonu kullanıcısı olan çin pazarı ve 250milyonluk amerika pazarı gibi satışa girmemiş oldugu ülkeler var. Satışa girmemiş oldugu ülkeleri de hesaba katarsak ikinci çeyregin sonunda lumia cihazları büyük bir sıçrama yapacaktır abd deki iki firmada şu anda bestseller oldugu düşünülürse yıl sonunda symbian satışlarını geçer demek hayalcilik olmaz
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khaos 7 yıl
Nokia zamanında en büyük ve rakipsiz olmanın verdiği kibirle android'i küçümsedi şimdi ceremesini çekmeye daha yeni başladı
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jibe 7 yıl
aylar geçti şu telefona bir Türkçe arayüz yapılıpda piyasaya sürülemedi neymiş Türkçe Market ile beraber gelicekmiş Türkiyeye, bu saatten sonra millet Appstore veya google markette bol appli hesaplara sahip iken gelse ne olur gelmese ne ?
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Recharged 7 yıl
İçerisinde ki sistem sattıracak cihazı,symbian olsa bu kadar büyük beklenti içerisinde olmazlardı bence.
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MERCURY2000 7 yıl
Nokia WP7 ile başarı yakalayacaktır. Şu an için lumia serisi telefonların dünya üzerinde yaygın satışına başlanmadı. Nokia lumia 610 gibi rekabetçi fiyatlarlı cihazlarla alt pazarı ele geçirebilir. Tablet pazarına Windows 8 ile güçlü bir giriş yapacaktır muhtemelen.
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