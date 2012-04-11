Nokia'nın ilk çeyrek mali tahminleri açıklandı; 2 milyon Lumia telefon satışı öngörülüyor

Analistlerin yılın ilk çeyreği için karanlık bir tablo çizdiği Nokia mali rapor öngörülerini resmi olarak yayınladı.





Nokia rekabetçi endüstri dinamikleri nedeniyle Asya ve Afrika pazarında mobil cihaz satışlarında olumsuz etkilenirken akıllı cihaz bölümünün kar marjında da düşüş yaşandı.





İlk çeyrek için mobil cihaz satışı 71 milyon olarak öngörülürken net satış 4.2 milyar Avro olarak tahmin ediliyor. Akıllı cihaz satışı ise 12 milyon birim olarak gerçekleşirken net satış 1.7 milyar Avro civarında.





Nokia ile Microsoft ortaklığının meyveleri Windows Phone yüklü Lumia cihazları ise 2 milyon adet satış yapabildi. Ortalama fiyat 220 Avro oldu. Her ay aktive edilen Windows Phone cihaz sayısı giderek artıyor ve Windows Phone Marketplace uygulama sayısı 80 000'i geçti.





Firma ilk çeyrek sonunda 9.8 milyar Avro nakit birikime ulaşmayı bekliyor. Net birikimin ise 4.9 milyar Avro olacağı belirtiliyor.





Nokia'nın rakiplerine baktığımızda ise ilk üç ayda iPhone modellerinin 35 milyon civarında olması beklenirken aynı dönemde Samsung'un sadece Galaxy Note modeli 4 milyon civarında satış gerçekleştirdi.





Nokia'nın 12 milyon akıllı telefon satışı içerisinde 2 milyon Lumia modelinin olması önceki çeyrekte 1 milyon Lumia satışına göre başarı sayılabilir. Ancak satışların oldukça yavaş olduğu görülüyor. Symbian cihazı satışı ise yaklaşık 10 milyon adet. 71 milyonluk S40 telefonu satışı da yıl geneli tahmini yapıldığında yine önceki yıla göre düşüş gösteriyor.





Nokia'nın kesin mali çeyrek sonuçları 19 Nisan tarihinde açıklanacak.