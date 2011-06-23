Nokia'nın kıdemli yazılım mühendisi, Stephen Elop'un MeeGo kararına sert çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz yıl içerisinde Nokia'nın başına geçen eski Microsoft yöneticisi Stephen Elop ile birlikte Finlandiyalı mobil iletişim devi radikal kararlar almış; Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını açıklayarak Symbian ve MeeGo çalışmalarını kademeli olarak sonlandıracağını açıklamıştı. Nokia'nın, MeeGo işletim sistemli ilk telefonları olan N9 ve N950'yi duyurduğu gün, şirketin kıdemli yazılım mühendislerinden biri olan ve MeeGo işletim sisteminin donanım adpatasyonu üzerine çalışan Felipe Contreras, Stephen Elop'a sert çıktı.
Daha önce Stephen Elop'dan elektronik posta aldığını belirten Felipe Contreras, Stephen Elop'un MeeGo işletim sistemiyle ilgili temel problem olarak çok az sayıda cihazın iş hattında olmasını gösterdiğini söyledi. Ancak bu açıklamayı pek gerçekçi bulmadığı anlaşılşan Contreras, uzunca bir süredir bu konu üzerinde çalıştığını ve eğer Nokia isterse N9'daki aynı donanım (Texas Instruments OMAP3630) üzerine aynı kullanıcı arabirimiyle, belki bazı değişiklikler ile 10 telefon yapılabileceğini, Nokia'nın daha fazla sayıda MeeGo telefon hazırlayamaması için hiç bir neden bulunmadığını belirtirken, komik tarafın ise adapte olunmaya karar verilen Windows Phone 7 işletim sisteminin bugün sadece Qualcomm işlemcilerle çalıştığını söyledi.
Tabi bu noktada Nokia'nın, Windows Phone platformuna geçiş için Microsoft'tan ne kadar para aldığı ve işletim sisteminin geliştirme çalışmalarına ciddi katkıları olan Intel'in, ARM tabanlı platformlar üzerinde çalışan MeeGo tabanlı ürünlere ne derece sıcak baktığı da tam olarak bilinmiyor. Öte taraftan hem Contreras'ın hem de Nokia'nın cevaplaması gereken bir soru daha bulunuyor. Resmi tanıtımı yeni yapılan ve yaygın satışına birkaç ay içerisinde başlanması beklenen N9'da, rekabet koşullarının bir hayli hazla olduğu akıllı telefon pazarında bugünlerde 1. yaş gününü kutlayan Samsung Galaxy S'inkinden daha zayıf bir SoC platformuna hangi gerekçeyle yer verdiklerinin yanıtı da merak edilmiyor değil.
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kusura bakmayın ama, sizin yorumunuzda epey duygusal kalıyor bence. nokia meego ile istediğini yapar bu platformu bırakmak için kötü ürün üretip kasten meegoyu baltalamsına gerek yok. üretmiyorum der çıkar işin içinden.
Ayrıca açık platform android inde hali meçhul, malum oracle google ın tepesine binmiş durumda. ayrıca ios kapalı da ne oluyor insanlar rağet etmiyor yüzünü bile bakmıyor gibi bir şey çıkıyor yazdıklarınızdan...
benim kapalı kod kullanmak gibi bir derdim yok. program amacına hizmet ettiği sürece programı yazan adamın emeğini korumak ve bundan gelir elde etmek istemesinde hiç bir yanlış görmüyorum.
İntel ile anlaşma yaptı,geliştiricilerden destek istedi v.b Sizce ben MeeGo lu cihaz üretmeyeceğim diyebilir mi bu kadar şeyden sonra.Bence N9 da gelmeyecekti aslında ama tepkilerden çekinildi.N9 inşallah olmaz ama son MeeGo lu cihaz olacak.
Siz de kusura bakmayın ama yazdıklarımı anlayamamışsınız. İyi ürün yaparsa zaten eleştiri almayacağı için fazlasıyla rağbet görecektir. Lâkin rakiplerinden geride kalmış bir ürün yaparsa bu da eleştirilere sebep olur. Eleştiriler rağbeti azaltır bu da sistemin ticari başarısını olumsuz yönde etkileceği için sistemi bırakmasına sebep olur. Bu işlerde ilk önce ticari başarı gelir. Ticari başarı elde edilemediği zaman her şey biter. Nokia'nın MeeGo'ya ağırlık vermesindeki tek çare WP'nin ticari olarak başarısız olmasıdır. Zira böyle bir durum iki kurumu da zor durumda bırakacağı için ortaklığı da tehlikeye sokacaktır. Bu durumda Nokia elindeki diğer sisteme ağırlık verecektir. Bu ihtimal her zaman vardır. Zaten WP7'nin ortada herhangi bir başarısı da yok. Satışları ortada, Android ve iOS'un yanında esamesi bile okunmuyor. HTC, Samsung ve LG'nin WP sistemli cihazları var ama hiçbiri istenilen ilgiyi çekemedi. Microsoft Nokia'nın ismine güvenerek başarı bekliyor ama ne derece başarılı olur şimdilik muamma. Başarılı olma ihtimali de var, bunu zaman gösterecek.
Oracle konusu Google'ın kendi yediği halttan kaynaklı. Oracle'dan izin almadan Android'i geliştirirken düşünecekti bunu. iOS ayrı bir konu. Çünkü kapalı kaynak olmasından ziyade rağbet görmesindeki asıl sebep bu akımı başlatan sistem olmasıdır.
Herkesin emeğinin hakkını almasını savunurum lâkin kullanımı kısıtlayarak insanı lüks bir malikanede mahkûm gibi yaşamaya zorlamak benim anlayışıma terstir. Microsoft da bu konuda Apple'ı taklit edip insanları kendi dünyasına hapsetmek istiyor. Niye ben bir başkasının istediği şekilde cihazı kullanayım ki? Cihazı alıp kullanan benim dolayısıyla cihazı istediğim gibi kullanmak da bana ait olmuş oluyor. Bir başkasının benim kullanımıma karışmasını doğru bulmuyorum.
Sebebi belli. Nokia Microsoft ile anlaşma yaptı ve önceliğini WP'a yönlendirdi. Bu iş için Microsoft'tan yüklü miktarda para aldı. Zaten başındaki adam da eski bir Microsoft yöneticisi. Microsoft Nokia'nın amiral gemisi tadında güçlü bir donanıma sahip MeeGo cihaz çıkarmasına müsaade eder mi?
ben önceki nokia konularında bir kere yaptım,sıramı savdım :)
Söylediğiniz şeyin çok saçma olduğunu söylemek zorundayım. MeeGo'da donanım problemi yok. Bunun sebebini yukarıda açıkladım. Gerek Microsoft gerekse Elop buna izin vermedi. Maksat donanımı düşük tutup insanları MeeGo'dan soğutmak. Çünkü donanım düşük olduğu için eleştiriler gelecek ve bunun sonucunda rağbet olmayınca MeeGo'nun başarısız bir sistem olduğunu bahane ederek bu platformu bıraktırmak isteyecekler. Nokia Microsoft ile anlaşmasaydı ve başında eski yöneticileri olsaydı bu cihaz OMAP 4 platformu ile çıkardı.
Hiçbir Nokia kullanıcısı WP istemiyor bu insanlar duymuyorlar mı yahu buradakıkerin sesini?!? 2011 yılındayız artık kimse kapalı kaynaklı bir yazılım istemiyor.
inception espirisini kim yapacak merak ediom :D:D
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