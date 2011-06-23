Nokia'nın kıdemli yazılım mühendisi, Stephen Elop'un MeeGo kararına sert çıktı

Geçtiğimiz yıl içerisinde Nokia'nın başına geçen eski Microsoft yöneticisi Stephen Elop ile birlikte Finlandiyalı mobil iletişim devi radikal kararlar almış; Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını açıklayarak Symbian ve MeeGo çalışmalarını kademeli olarak sonlandıracağını açıklamıştı. Nokia'nın, MeeGo işletim sistemli ilk telefonları olan N9 ve N950'yi duyurduğu gün, şirketin kıdemli yazılım mühendislerinden biri olan ve MeeGo işletim sisteminin donanım adpatasyonu üzerine çalışan Felipe Contreras, Stephen Elop'a sert çıktı.

Daha önce Stephen Elop'dan elektronik posta aldığını belirten Felipe Contreras, Stephen Elop'un MeeGo işletim sistemiyle ilgili temel problem olarak çok az sayıda cihazın iş hattında olmasını gösterdiğini söyledi. Ancak bu açıklamayı pek gerçekçi bulmadığı anlaşılşan Contreras, uzunca bir süredir bu konu üzerinde çalıştığını ve eğer Nokia isterse N9'daki aynı donanım (Texas Instruments OMAP3630) üzerine aynı kullanıcı arabirimiyle, belki bazı değişiklikler ile 10 telefon yapılabileceğini, Nokia'nın daha fazla sayıda MeeGo telefon hazırlayamaması için hiç bir neden bulunmadığını belirtirken, komik tarafın ise adapte olunmaya karar verilen Windows Phone 7 işletim sisteminin bugün sadece Qualcomm işlemcilerle çalıştığını söyledi.

Tabi bu noktada Nokia'nın, Windows Phone platformuna geçiş için Microsoft'tan ne kadar para aldığı ve işletim sisteminin geliştirme çalışmalarına ciddi katkıları olan Intel'in, ARM tabanlı platformlar üzerinde çalışan MeeGo tabanlı ürünlere ne derece sıcak baktığı da tam olarak bilinmiyor. Öte taraftan hem Contreras'ın hem de Nokia'nın cevaplaması gereken bir soru daha bulunuyor. Resmi tanıtımı yeni yapılan ve yaygın satışına birkaç ay içerisinde başlanması beklenen N9'da, rekabet koşullarının bir hayli hazla olduğu akıllı telefon pazarında bugünlerde 1. yaş gününü kutlayan Samsung Galaxy S'inkinden daha zayıf bir SoC platformuna hangi gerekçeyle yer verdiklerinin yanıtı da merak edilmiyor değil.