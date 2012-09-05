Nokia'nın yeni giriş seviyesi WP8 modeli Zeal olabilir

Bugün Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modellerini tanıtması beklenen Nokia'nın giriş seviyesine yönelik planladığı modellere dair iddialar da gelmeye devam ediyor.





Windows Phone 7.8'li bir cihazdan sonra şimdi de firmanın Windows Phone 8 işletim sistemli giriş seviyesi bir model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.





Nokia'ya yakın kaynakların dile getirdiği bilgilere göre Zeal kod adlı giriş seviyesi bir model hazırlanıyor. 4.3 inçlik ekrana sahip olacak cihaz 1GHz hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi ve microSD kart girişi sunacak.





Modelin Zune benzeri bir tasarım ve yekpare gövde ile piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Modelin muhtemel satış tarihi ise gelecek yılın ilk aylarını bulacak.





Yılın sonlarında WP8'li ilk amiral gemileri ortaya çıkarken, gelecek yıl başlarında ise farklı firmaların giriş seviyesi WP8 modellerini görmek mümkün olacak.