Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın yeni giriş seviyesi WP8 modeli Zeal olabilir

6 yıl
2,2b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modellerini tanıtması beklenen Nokia'nın giriş seviyesine yönelik planladığı modellere dair iddialar da gelmeye devam ediyor.

Windows Phone 7.8'li bir cihazdan sonra şimdi de firmanın Windows Phone 8 işletim sistemli giriş seviyesi bir model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Nokia'ya yakın kaynakların dile getirdiği bilgilere göre Zeal kod adlı giriş seviyesi bir model hazırlanıyor. 4.3 inçlik ekrana sahip olacak cihaz 1GHz hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi ve microSD kart girişi sunacak.

Modelin Zune benzeri bir tasarım ve yekpare gövde ile piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Modelin muhtemel satış tarihi ise gelecek yılın ilk aylarını bulacak. 

Yılın sonlarında WP8'li ilk amiral gemileri ortaya çıkarken, gelecek yıl başlarında ise farklı firmaların giriş seviyesi WP8 modellerini görmek mümkün olacak.

http://www.theverge.com/2012/9/4/3288488/nokia-zeal-windows-phone-8-details-specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nurettinaz 6 yıl
Olmaz arkadaşım rahat ol sen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patria o Muerte 6 yıl
nokia gümbür gümbür geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 6 yıl
islemci turu belirtilmemis ...nokia (giris seviyesi diye) arm 11 islemcileri kakalamasinda gene....( nokianin akli basina gelmis gibi eski gunlerindeki uyanikliklari bu sefer yapmaz insallah)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
giriş seviyesi yerine orta segment demeniz daha uygun olurdu...Umarım sabit odak değildir ama öyle görünüyor ::(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur112 6 yıl
Giriş seviyesi 4.3" ise üst seviye nexus7 boyutundamı olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
Bugn değilmi bu etkinlik bekliyoruz neler var diye hadi bakalım nokıa nelerin var bakalım döküllllllllll
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 6 yıl
Nokia coştu bir kere.Giriş seviyesi bile çok çok iyi özelliklere sahip.Umarım adam gibi fiyatlara satarlar.Eski kazıkçı nokiayı görmek istemiyoruz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video 6 yıl Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio L1 kulaklık 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio X1 kulaklık 6 yıl IFA 2012: Toshiba U920t Tablet ve Dizüstü bir arada! 6 yıl Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video 6 yıl IFA 2012: Toshiba 84" Quad Full HD televizyonunu değerlendiriyoruz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim