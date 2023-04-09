Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre, Huawei Enjoy 60X modeli 17 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak. Enjoy 60X, Huawei’nin en yüksek kapasiteli pile sahip akıllı telefonu olacak. 6.95 inç ekran, 7000 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefonun Nova 11 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Huawei Nova 11 serisi ne zaman tanıtılacak? 1 gün önce eklendi

Şu aşamada telefonun ekran boyutu, pil kapasitesi dışında hiçbir detayı bilmiyoruz.

Kıyaslama açısından, Enjoy 60, 6.75 inç, 1600x720 çözünürlüğünde 60Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Enjoy 60X’te ekran daha da büyüyor. Enjoy 60, 22.5w şarjı destekleyen 6000 mAh bataryaya sahip. Enjoy 60X’te çok daha büyük kapasitede (7000 mAh) batarya olacak. Bellek ve depolama tarafında yine 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB seçeneğini görebiliriz. Yeni model de HarmonyOS 3. ile gelecektir. İşlemci noktasında değişiklik olacak mı göreceğiz; Enjoy 60’ta bildiğiniz üzere Kirin 710A kullanılmıştı.

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Huawei Enjoy 60X yakında geliyor: 7000 mAh batarya!