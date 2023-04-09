Huawei Enjoy 60X yakında geliyor: 7000 mAh batarya!

Şu aşamada telefonun ekran boyutu, pil kapasitesi dışında hiçbir detayı bilmiyoruz.
Kıyaslama açısından, Enjoy 60, 6.75 inç, 1600x720 çözünürlüğünde 60Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Enjoy 60X’te ekran daha da büyüyor. Enjoy 60, 22.5w şarjı destekleyen 6000 mAh bataryaya sahip. Enjoy 60X’te çok daha büyük kapasitede (7000 mAh) batarya olacak. Bellek ve depolama tarafında yine 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB seçeneğini görebiliriz. Yeni model de HarmonyOS 3. ile gelecektir. İşlemci noktasında değişiklik olacak mı göreceğiz; Enjoy 60’ta bildiğiniz üzere Kirin 710A kullanılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı