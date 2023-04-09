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    Anlık Bildirim

    Huawei Enjoy 60X yakında geliyor: 7000 mAh batarya!

    Huawei, Mart ayında Enjoy 60’ı tanıtmıştı. Şirket, şimdi devasa ekran ve bataryalı yeni modeli Enjoy 60X’i tanıtımaya hazırlanıyor. İşte Huawei Enjoy 60X tanıtım tarihi ve bilinen özelikleri:
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    huawei enjoy 60x tanıtım tarihi ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre, Huawei Enjoy 60X modeli 17 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak. Enjoy 60X, Huawei’nin en yüksek kapasiteli pile sahip akıllı telefonu olacak. 6.95 inç ekran, 7000 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefonun Nova 11 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

    Şu aşamada telefonun ekran boyutu, pil kapasitesi dışında hiçbir detayı bilmiyoruz.

    Kıyaslama açısından, Enjoy 60, 6.75 inç, 1600x720 çözünürlüğünde 60Hz yenileme hızını destekleyen LCD ekrana sahip. Enjoy 60X’te ekran daha da büyüyor. Enjoy 60, 22.5w şarjı destekleyen 6000 mAh bataryaya sahip. Enjoy 60X’te çok daha büyük kapasitede (7000 mAh) batarya olacak. Bellek ve depolama tarafında yine 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB seçeneğini görebiliriz. Yeni model de HarmonyOS 3. ile gelecektir. İşlemci noktasında değişiklik olacak mı göreceğiz; Enjoy 60’ta bildiğiniz üzere Kirin 710A kullanılmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    Forumdan Konular

    profil resmi var ama tek tik kars sarıkamış 9.komando tugayı yorumlar gz ne demek +1 numara alma mitsubishi mode invalid hatası

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