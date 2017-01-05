Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor

En çok bilinen ürünü belki de popüler güvenlik yazılımı Norton AntiVirus olan Symantec, Norton Core ismini verdiği bir ürünle donanım alanına girdi. Ev ağınızı korumak için makine öğrenmesi ve Symantec'in tehdit analiz sistemlerini kullanan Norton Core aslında bir WiFi router.

Bu ürünün arkasındaki fikir, antivirüs yazılımlarınızın sadece bilgisayarınızı koruyor olması. Günümüzde halen kullanım oranı az olsa da belki tabletiniz ve akıllı telefonunuzda da antivirüs yazılımı kullanıyor olabilirsiniz. Ancak antivirüs kullanamayacağınız çok sayıda cihaz var: akıllı termostat, akıllı ampül (örneğin Philips Hue)... Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği gibi son dönemlerde IoT (nesnelerin interneti) cihazları üzerinden yapılan DDoS saldırıları artıyor.

Bu durum aslında bu cihazların ne kadar saldırıya açık halde olduğunu ispatlar nitelikte. DDoS'a araç olmak dışında, evinizdeki akıllı cihazlara sızılması, size ve cihazlarınıza da büyük zararlar verebilir. Bu nedenle Symtanec, Norton Core ile evinizdeki internete bağlı tüm cihazları korumayı amaçlamış. Ayrıca cihazın şık bir tasarıma sahip olmasına dikkat edilmiş. Böylece cihazınızı gizlemenize gerek kalmıyor ve sinyallerinin engellenmediği uygun bir yere gönül rahatlığıyla koyabiliyorsunuz.

Veri şifreleme, güvenli DNS (isim sunucuları), otomatik güvenlik güncellemeleri ve daha çok sayıda özelliğe sahip olan Norton Core, internet trafiğinizin güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve şüpheli bir durum olursa sizi uyarıyor. Ayrıca sıkıntılı durumda olduğunu düşündüğü cihazlarınızı karantina altına alarak olası bir hasarı önlemeyi hedefliyor. Diğer bir özelliği ise uygulaması sayesinden akıllı telefonunuzdan cihazı kontrol edebiliyorsunuz, durumu görüntüleyebiliyorsunuz ve çeşitli bilgileri görebiliyorsunuz.

Donanımsal Özellikleri

Wave 2 WiFi özelliğini destekleyen Norton Core, 1.7GHz saat hızına sahip çift çekirdekli bir işlemciye sahip. Şirketin iddiasına göre cihaz, 280 metrekare ila 460 metrekare arası bir alana WiFi erişimi sağlayabiliyor. Cihaz aynı zamanda, 2.4 GHz ile 5 GHz bandında aynı anda çalışabiliyor (Bu durumda, toplam 2.5 Gbps'lik hız sağlayabiliyor). Norton Core'un, cihazı önceliği ayarlama özelliği olduğunu da aktaralım. Örneğin, Netflix'e bağlı cihazınızın önceliğini artırarak daha akıcı film izleyebilirsiniz.

Norton Core'un ön siparişi şu an verilebiliyor. Ön sipariş fiyatı 200 dolar (715 TL) olan cihazın normal fiyatı 280 dolar (1000 TL). Siparişlerin teslimatı yaz aylarında gerçekleşecek.

https://www.engadget.com/2017/01/03/symantec-norton-core/