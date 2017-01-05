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Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü

Günümüzde son kullanıcıların veri güvenliğine ilgisi giderek artıyor. Artık cep telefonlarında bile parmak izi, yüz tanıma vb. önlemler görüyoruz. Synaptics'ten daha kullanıcı dostu bir yöntem geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
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Günümüzde kullanıcıların mobil cihazlara ve bilgisayarlara bağımlılığı artıyor. Artık çoğu kişi, mobil cihazlarında ve bilgisayarında fotoğraflarını, videolarını, belgelerini ve daha birçok önemli dosyasını saklıyor. Üstüne üstlük, mobil bankacılık, internetten alışveriş gibi kavramların yaygınlaşmasıyla beraber maddi değeri yüksek olan bilgilerimiz de mobil cihazlarımız ve bilgisayarlarımız üzerinden geçiyor. Durum böyle olunca, bu cihazlarda daha yüksek güvenlik seviyesine olan talep giderek artıyor. 
Akıllı cihaz ve bilgisayar pazarında en yaygın izinsiz erişim engelleme yöntemleri arasında şifre, parmak izi ve yüz tanıma yer alıyor. Bu üç yöntemin de güvenlik seviyesi ve kullanım kolaylığı açısından kendi artıları ve eksileri var. Ünlü güvenlik ve biyometri firması Synaptics, bu yöntemlerden ikisini bir araya getirerek en iyi yöntemi oluşturmaya çalışmış. "Çok faktörlü birleşik motor" adını verdikleri bu sistem hem parmak izi hem de yüz tanıma özellikleri içeriyor.
Yüz tanıma şirketi KeyLemon'un yardımıyla geliştirilen sistemde kullanıcı, hangi yöntem daha kolayına geliyorsa onu seçerek kimliğini doğrulayabiliyor. Ayrıca bu sistemle art arda yapılan satın alma, ödeme onayı gibi işlemler de daha kolay hale geliyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Anthony Gioeli'nin yaptığı açıklamaya göre bu sistem henüz başlangıç aşamasında: İleride farklı biyometrik güvenlik yöntemleri de eklenecek.
Sistemin özellikleri bunlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda yapının kandırılmasını önlemek için yapay zeka kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde entegre çözümler, gerçek ve sahte parmak izini ayırt edebiliyor. Yapay zeka, yüz tanıma seçeneği kullanıldığında ise göz kırpma ve kafa hareketleri gibi isteklerde bulunarak ekstra güvenliği sağlıyor.
Şimdilik bu sistemi ne zaman son kullanıcı ürünlerinde görebileceğimiz konusunda bir bilgi olmasa da Synaptics'in şimdiden birkaç teknoloji şirketiyle anlaştığı tahmin ediliyor. Synaptics'in 2016'da cam arkasından parmak izi taraması yapabilen bir sistem geliştirdiğini de hatırlatalım.

http://wccftech.com/synaptics-announces-fingerprint-facial-combo-for-phones-computers/ Yorum Yaz
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