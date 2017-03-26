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Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı

Norveç, Kuzey Denizi ve Norveç Denizi’nin birleştiği noktanın gemiler için tehlikeli olmasından ötürü bir gemi tüneli inşa etmeye karar verdi. Çalışmalar 2018 senesinde başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı
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Norveç, ülke sınırları içerisindeki en tehlikeli kıyı şeritlerinden birisi olan Stad Peninsula’nın daha güvenli bir alternatifini yaratmak için dünyanın ilk deniz tünelini inşa edeceğini duyurdu. 1.6 Km uzunluğa sahip olacak tünel, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde ve 35 metre genişliğinde olacak. Tünelin boyutları Hurtigruten yolcu gemilerinin geçebileceği kadar büyük.

Norveç Parlamentosu tarafından onaylanan proje, 2014-2023 yıllarını kapsayan National Transport Plan’da kendine yer buldu ve 118 milyon dolarlık bütçe aldı. İnşa çalışmalarının 2018 senesinde başlaması bekleniyor ancak 1.5 Km’den daha uzun olan bu tüneli inşa etmek için öncelikle 7.5 milyon ton taşın aşılması gerekiyor. Bu nedenle tünel inşasının 2022 senesine kadar uzayabileceği tahmin ediliyor.

Tünelin isminin ne olacağı henüz net değil ancak daha önceki senelerde “Stad skipstunnel” ismiyle parlamentoya sunulduğu biliniyor. Tünelin tamamlanmasının Norveç turizmine çok büyük oranda katkı sağlayacağı düşünülüyor.


http://www.theverge.com/2017/3/26/15041328/norway-worlds-first-ship-tunnel-stad-peninsula Yorum Yaz
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Silent Guardian 2 yıl ergenius
ergenius
Bunlar işleri çok mu ucuza yapıyorlar bana mı öyle geliyor? Burda kıytırık fakülteyi 50 milyona yapıyorlar

Bizdede 1700 metrelik Körfez köprüsü 2 milyar dolara yapılıyor işte
ergeniusBunlar işleri çok mu ucuza yapıyorlar bana mı öyle geliyor? Burda kıytırık fakülteyi 50 milyona yapıyorlarBizdede 1700...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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bydvd 2 yıl
adamlar 118 milyon dolara yapmışlar bizde olsaydı on katı yada katı TÜRK milletine geçirirlerdi. sonrada Türk milletine istemiyorucuk. diyorlar ama bunu söyleyen şahışlardanda ceplerinden dünya kadar para çıktığının farkında değiller.....!!!!!!
adamlar 118 milyon dolara yapmışlar bizde olsaydı on katı yada katı TÜRK milletine geçirirlerdi. sonrada Türk milletine istemiyorucuk. diyorlar ama bunu söyleye...
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ergenius 2 yıl
Bunlar işleri çok mu ucuza yapıyorlar bana mı öyle geliyor? Burda kıytırık fakülteyi 50 milyona yapıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +32
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DH Misafiri 2 yıl
Proje ulaşımın rahatlatılması için güzel fakat ileriye dönük olabilmesi için yükseklik ve genişliğin daha fazla olması gerekiyor. Yeni büyük yolcu gemileri bu ebatlardaki bir tünelden geçemez. Yüksekliği 60-65 mt civarına kadar çıkan gemiler mevcut ve eğer ileride turizme açılması düşünülecekse bu ebatlara uygun bir proje geliştirmek gerekiyor. Eski denizci olduğum için 60 kusur metrelik bogaz köprüsü yüksekliği bile bazen ucu ucuna yetiyordu...
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DH Misafiri 2 yıl
Biz gerçekten ülkeye hizmet edene saygı duyarız ama hizmet ediyorum ayağına bu millete küfür edip sonra devlet bankasından aldığı kredi ile fahiş fiyata iş yapıp vatandaşında fahiş fiyata geçirirsen bide gidip vergi borcunu sildirirsen ben buna hizmet demem diyeninde vicdanına ve midesine bırakırım
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Mr.Legend 2 yıl pogomania
Evet teorikte dediğiniz gibi.
Google dan araştırın lütfen. Dediğim şey boşa değil. Devlet yapan firma ile belirli bir geliri size garanti sunuyor fakat o geliri işletmeden elde edemeyince ne yapıyor?
onedio.com/...
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BlancpaiN 2 yıl
Varlık fonu ile inşallah biz de daha ucuza imal edebileceğiz yatırımlarımızı nakit para ile..
öyle ki bugün bir köprü yapmak istesek milyon milyon paralar kredi olarak çekiliyor, bir sürü paramız faize gidiyor, oysa ki varlık fonu gibi bir havuzda toplanan paralarla o yatırımlar yapılsa ne güzel olur...
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Experimentation 2 yıl
kanal istanbul bitse de gemi yolu görseler
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KOX B0SS 2 yıl
Az para az iş çpok para daha az iş çift katpara hiç iş
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mbs02 2 yıl
Buradan oraya gezici kafa ithal edelim hemen protestolara başlasınlar
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shifisitert 2 yıl
bıde 2 gemı karsılasırsa yol verme kavgası yuzunden birbirlerine satır sppa girebilirler :D
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shifisitert 2 yıl
bizimkiler gormesın... halk işsizlikten yoksulluktan olurken, suc oranları rekor kırarken, dolandırıcılık hırsızlık almıs basını giderken; bizimkiler bunu gorup yenı çılgın projelerle yandas muteahıtlerı yıne zengın etme peşine duserler
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Sean john 2 yıl
Tayyipte yapmak istemez inş yoksa iş vahim daha çok borç bizden çıkacak daha çok para
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