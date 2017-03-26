Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı

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Norveç, ülke sınırları içerisindeki en tehlikeli kıyı şeritlerinden birisi olan Stad Peninsula’nın daha güvenli bir alternatifini yaratmak için dünyanın ilk deniz tünelini inşa edeceğini duyurdu. 1.6 Km uzunluğa sahip olacak tünel, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde ve 35 metre genişliğinde olacak. Tünelin boyutları Hurtigruten yolcu gemilerinin geçebileceği kadar büyük.

Norveç Parlamentosu tarafından onaylanan proje, 2014-2023 yıllarını kapsayan National Transport Plan’da kendine yer buldu ve 118 milyon dolarlık bütçe aldı. İnşa çalışmalarının 2018 senesinde başlaması bekleniyor ancak 1.5 Km’den daha uzun olan bu tüneli inşa etmek için öncelikle 7.5 milyon ton taşın aşılması gerekiyor. Bu nedenle tünel inşasının 2022 senesine kadar uzayabileceği tahmin ediliyor.

Tünelin isminin ne olacağı henüz net değil ancak daha önceki senelerde “Stad skipstunnel” ismiyle parlamentoya sunulduğu biliniyor. Tünelin tamamlanmasının Norveç turizmine çok büyük oranda katkı sağlayacağı düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/3/26/15041328/norway-worlds-first-ship-tunnel-stad-peninsula