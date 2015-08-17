Note 5'in çift sim kartlı versiyonuna da hafıza kartı takılamayacak

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni tepe modelleri Note 5 ve S6 Edge Plus'ı tanıtırken belkide en çok tepki topladığı konular bataryanın çıkarılamayışı ve micro SD kart desteğinin olmamasıydı. Ancak bir süredir çift sim kart desteği olan Note 5 modellerinde sim kart girişlerinden birisinin hafıza kartı yuvası olarak kullanılabileceğini yönünde iddialar bulunuyordu.

Bugün Tayvan'da çift sim kartlı modelin ortaya çıkması da bu umudu bitirdi. Fotoğraflarda her iki sim kart girişinin de aynı yapıda olduğu ve Micro SD kart takmaya elverişli olmadığı görülüyor. Bu durumda Note 5'in hiç bir modelinde hafızayı arttırmak mümkün olmayacak gibi.

Note 5 Duos modelinin hangi pazarlarda piyasaya çıkacağı da henüz netleşmiş değil. Ancak Tayvan'da ön siparişler başlamış durumda. Çift sim kartlı modelin kısa bir süre sonra farklı bazı pazarlarda da raflardaki yerini alması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/dual_sim_galaxy_note5_confirmed_already_on_preorder-news-13582.php