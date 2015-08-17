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Note 5'in çift sim kartlı versiyonuna da hafıza kartı takılamayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Note 5'in çift sim kartlı versiyonuna da hafıza kartı takılamayacak
 
Samsung geçtiğimiz günlerde yeni tepe modelleri Note 5 ve S6 Edge Plus'ı tanıtırken belkide en çok tepki topladığı konular bataryanın çıkarılamayışı ve micro SD kart desteğinin olmamasıydı. Ancak bir süredir çift sim kart desteği olan Note 5 modellerinde sim kart girişlerinden birisinin hafıza kartı yuvası olarak kullanılabileceğini yönünde iddialar bulunuyordu.
Bugün Tayvan'da çift sim kartlı modelin ortaya çıkması da bu umudu bitirdi. Fotoğraflarda her iki sim kart girişinin de aynı yapıda olduğu ve Micro SD kart takmaya elverişli olmadığı görülüyor. Bu durumda Note 5'in hiç bir modelinde hafızayı arttırmak mümkün olmayacak gibi.
Note 5 Duos modelinin hangi pazarlarda piyasaya çıkacağı da henüz netleşmiş değil. Ancak Tayvan'da ön siparişler başlamış durumda. Çift sim kartlı modelin kısa bir süre sonra farklı bazı pazarlarda da raflardaki yerini alması bekleniyor. 

http://www.gsmarena.com/dual_sim_galaxy_note5_confirmed_already_on_preorder-news-13582.php Yorum Yaz
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seyru 4 yıl en beğenilen
Note 3 kullanıcısıyım note5 almayı düşünüyorumdum ama microsd kart,çıkarılamayan pil ve 3000 mah pil kapasitesi bizi hayal kırıklığına uğrattı şimdi burdan iddaa ediyorum note 6'da bu üç hatadan geri dönülücek o yüzden note 6'yı bekleyin derim.
Note 3 kullanıcısıyım note5 almayı düşünüyorumdum ama microsd kart,çıkarılamayan pil ve 3000 mah pil kapasitesi bizi hayal kırıklığına uğrattı şimdi burdan idda...
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imagineist1942 4 yıl
Geçen gün teknoloji marketin birine gittim,note 5i inceledim.herşeyi güzel hoş da arkadaş,cihazın hafızası 32 un,uygulamalar,tırı vırı derken,geriye kalmış 18 gb...bunu alan adam ne yapsın,soruyorum size?...
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ONUR_345241 4 yıl imagineist1942
Gerçekten 18 GB mi kalıyor kullanıcıya

Sıkıntı büyük
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kılıç-61 4 yıl
Pil diyip aglamayin surekli ilk testlerde note 4 den uzun gidiyormus pili biraz arastirin
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cherkesomer 4 yıl
adamlar metalle tanışalı 6 ay oldu daha neresinden hafıza kartı sokabiliriz diye düşünme aşamasındalar 2 seneye metal modası geçince koyarlar hafıza kartı..
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kadirirdem 4 yıl
seyru
Note 3 kullanıcısıyım note5 almayı düşünüyorumdum ama microsd kart,çıkarılamayan pil ve 3000 mah pil kapasitesi bizi hayal kırıklığına uğrattı şimdi burdan iddaa ediyorum note 6da bu üç hatadan geri dönülücek o yüzden note 6yı bekleyin derim.

inşAllah dönülür bende onu bekliyorum....
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ankasr13e 4 yıl
Beklemeyin, alin kullanin bea. 15dk az pili gidecek diye, 32gb daha az hafizasi var diye 1 yil beklenir mi? Ihtiyacin varsa al.
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GunslingeR085 4 yıl ankasr13e
ankasr13e
Beklemeyin, alin kullanin bea. 15dk az pili gidecek diye, 32gb daha az hafizasi var diye 1 yil beklenir mi? Ihtiyacin varsa al.

Eylulde yeni model çıkıcak bea bekle iyisini al bea
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Mianfei 4 yıl
Yeter kardeş sdcard batarya kapal bıbıdıdıdı anladık şahsen note serisine ayrı bir ilgim var benide üzdü ama yeter la az susun.
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sertacaygun 4 yıl
Geri adım atılmalı Note serisinde. S serisi için çok ses çıkmadı, çıkmaz da. Ama Note serisi işlevsellik demek.
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seyru 4 yıl en beğenilen
Note 3 kullanıcısıyım note5 almayı düşünüyorumdum ama microsd kart,çıkarılamayan pil ve 3000 mah pil kapasitesi bizi hayal kırıklığına uğrattı şimdi burdan iddaa ediyorum note 6'da bu üç hatadan geri dönülücek o yüzden note 6'yı bekleyin derim.
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