Nouriel Roubini:"Kripto para balonu artık patladı"

Kripto para piyasasının içinde bulunduğu ve Tom Lee'nin "paniğe" bağladığı düşüş, birçok yatırımcıyı zarara uğrattı. Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam." yorumu yapmıştı.

IMF danışmanı olan ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Kripto para piyasasının içinde bulunduğu durum hakkında tweet atan Roubini, söz konusu piyasanın iyiye gitmediğini belirtti.

Nouriel Roubini:"Bitcoin, %80'lik bir düşüş yaşadı. Diğer kripto para birimlerindeki düşüşler %80-%99 arası. Yani kripto para balonu artık patladı." şeklinde bir açıklama yaptı. Bitcoin, Aralık 2017'den bu yana 18.000 - 19.000 dolar seviyelerinden 4.000 dolar seviyelerine düştü.

Şu an, dijital para piyasasının tekrar toparlanacağını düşünenler ve söz konusu piyasanın daha da kötü vaziyete geleceğini düşünen iki farklı görüş var.

Kripto para piyasasında büyük bir düşüş gözlemlenirken piyasadaki Bitcoin hakimiyeti de %53'lere yükseldi.

https://twitter.com/Nouriel/status/1065016586824757248?ref_src=twsrc%5Etfw