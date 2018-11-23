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Nouriel Roubini:"Kripto para balonu artık patladı"

Dijital para piyasasındaki neredeyse her birimin yaşadığı büyük düşüşün ardından bazı analistler ve yatırımcılar kripto para piyasasının bir balon olduğunu ve bu balonun artık patladığını düşünüyor.
5 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para  piyasasının içinde bulunduğu ve Tom Lee'nin "paniğe" bağladığı düşüş, birçok yatırımcıyı zarara uğrattı. Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam." yorumu yapmıştı.
IMF danışmanı olan ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Kripto para piyasasının içinde bulunduğu durum hakkında tweet atan Roubini, söz konusu piyasanın iyiye gitmediğini belirtti.
Nouriel Roubini:"Bitcoin, %80'lik bir düşüş yaşadı. Diğer kripto para birimlerindeki düşüşler %80-%99 arası. Yani kripto para balonu artık patladı." şeklinde bir açıklama yaptı. Bitcoin, Aralık 2017'den bu yana 18.000 - 19.000 dolar seviyelerinden 4.000 dolar seviyelerine düştü.
Şu an, dijital para piyasasının tekrar toparlanacağını düşünenler ve söz konusu piyasanın daha da kötü vaziyete geleceğini düşünen iki farklı görüş var. 
Kripto para piyasasında büyük bir düşüş gözlemlenirken piyasadaki Bitcoin hakimiyeti de %53'lere yükseldi. 

https://twitter.com/Nouriel/status/1065016586824757248?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 5 ay
Bu meret yükselmeden ekran kartı depolayın.
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Y-ZiyA 5 ay
Mevcut finansal piyasalarda büyük bir kriz çıkmadığı sürece bitcoin çok değerlenmez.
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koyunsavar 5 ay
Bu sitede ne sazanlarla tartışmaya girmiştim zuhaha neredeler şimdi
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Coco.Jambo 5 ay
tekrar 500 dolar seviyelerine iner orada kalır inşallah
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