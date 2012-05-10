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Nova 3 Appstore'da yerini aldı yakında Google Play'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
1
57
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen Fps türündeki Nova serisinin yeni oyunu olan Nova 3 iOS platformu için 6,99$’lık fiyat etiketi ile çıkışını gerçekleştirdi.

Nova serisinin yeni oyunu Nova 3 bünyesinde hikaye modu ve multiplayer modu barındırıyor. Hikaye modunda Kal Wardin adında bir karakterin kontrollerini elimize alarak istilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Multiplayer modunda ise oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita, geliştirilebilir silahlar sunuluyor aynı zamanda oyuncumuzu özelleştirip çevredeki tank ve ağır silahlıları da kullanabiliyoruz. Unreal engine 3 grafik motoru kullanan Nova 3 grafikleri ile göz dolduran bir performans sunarken etkileyici ses efektleriyle de kaliteli bir yapım olmayı başarıyor.

Yeni dinamikleri ile serinin ilk iki oyununa katılabilecek en iyi özellikleri katarak Unreal engine 3 grafik motorunun nimetlerinden sonuna kadar faydalanan oyunun Android versiyonu ilerleyen günlerde Google Play’de yerini alacak. İstilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı mücadele vermek istiyorsanız Nova 3’e buradan ulaşabilirsiniz. 


 

http://toucharcade.com/2012/05/09/n-o-v-a-3-single-player-review/ Yorum Yaz
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my54 7 yıl en beğenilen
tam bir crysis çakması oluş, yaratıkların kırmızı uzantıları bile aynı.
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napolyon94 7 yıl geçmisi arayan adam
geçmisi arayan adam
Bende 3gs var.Bir çok güçlü android telefondan daha iyi oynatıyor.Buda iOS işletim sisteminin üstünlüğünü gösterir.

Hayir ekranin 320*480 oldugunu gosterir
geçmisi arayan adamBende 3gs var.Bir çok güçlü android telefondan daha iyi oynatıyor.Buda iOS işletim sisteminin üstünlüğünü gösterir.
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
w_ashburn
Hallettim kardeş :) Dediğin bug larada katılıyorum can sıkıcı düzeyde olmasada var

kardeş o bölümüm nasıl geçtin ben bir türlü geçemedim sürekli yakıyo o sıcaklık orada takıldım bide jetpack nasıl açılıyor onuda bilmiyorum millet uçuyor ben hala tabanvay :))) bu arada galaxy s3 de mükkemmel daha hiç kasıldığını v.s bir şey görmedim o kadar zorlamama rağmen tık yok cihaz 10 numara :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ice and fire bölümünde sonradan geçtikten dknrski bölümünde içeren nasıl çıkıyoruz bilen varsa yardımcı oldun lütfen
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mucahidkarakus 7 yıl
Bana gore Gameloft İOS daki en iyi 3 oyun yapan kisilerden biridir. Gameloft kendini fena aştı, telefonumda neredeyse 6-7 oyunu var ve Gameloft'a benim puanim her zaman 10/10 olmustur.
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Viktor Reznov 7 yıl
Galaxy tab 10.1 var bende acep kac fps oynatir
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Woogyboo 7 yıl
Applecilar jailbreak muhabbetine baslamislar

Jailbreak official degil,fazla konusmayin! Daha multitasking yok telefonda,menuden baska bi halt yok siz hala jailbreak.Biz kerneller ile oc yapabiliriz demiyor hicbir androidci.Yazik sizlere gercekten yazik...
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SANALKAPTAN 7 yıl Woogyboo
sword2552

Applecilar jailbreak muhabbetine baslamislar

Jailbreak official degil,fazla konusmayin! Daha multitasking yok telefonda,menuden baska bi halt yok siz hala jailbreak.Biz kerneller ile oc yapabiliriz demiyor hicbir androidci.Yazik sizlere gercekten yazik...

kardes sizin root yaparak rom yuklemeniz esas sizin tabiriniz ile "official" degil. JB in garantiyi bozmadigi mahkemece karar verildi ve Apple da kabul etti. biraz arastirip oyle yazsaydiniz bu sekilde kapak olmazdiniz. siz root yapip gonderin bakalim garantiye ne oluyor gorursunuz.

JB i korsan oyun yuklemekten baska birsey sanmayan cahil tiplerden degilsiniz umarim.

Senin iPhone cakmasi telefonunda yada tabletinde yapipta benim JB li iPhone yada iPad imde yapamadigim ne var soylermisin ?

bu arda fazla konusmayin , yazik sizlere diyerek ne demek istiyorsunuz ? apple konusundasiniz farkindamisiniz ? dagdan gelip bagciyi kovmak denir buna. terbiyesizligin luzumu yok. saygili olun azicik....
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Lewis Hamilton 7 yıl
bedava olsa oynamam gameloft zaten adam gibi oyun yaptigini gormedim. gecen real football 12 yi indirdim oyle kontroller koymuslar ki 2 dk oynadim aynen sildim.
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LegendM 7 yıl
Apple fanboylar basmış gene - leri :D
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niziolekyis 7 yıl
Haliyle telefonları zorlaması normal.Fakat şöyle bir gerçek varki her hangi bir oyun veya uygulama
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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theJuDGe_41 7 yıl
Kontrol cok kotu olmus.


İlk defa bi oyunda bu kadar zorlandim
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-Pisagor- 7 yıl
Biraz crysis'e benziyor ama oyun baya eğlenceli geldi bana
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Witcher3 7 yıl
Ilk 2 oyun xbox taki halo nun cakmasiydi..buysa crysis olmus bakalim 4 ne olacak :)
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E_Aydin35 7 yıl
Sonunda çıktı, gerçekten çok harika bir oyun akıcı,görsel efekt yönünden zengin ve bağlayıcı bir etkisi var Android'ede gelse en yakın zamanda iyi olur..
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Offchu! 7 yıl
Malum sitelere küreklisi düşmüş bilginize....
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