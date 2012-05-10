Nova 3 Appstore'da yerini aldı yakında Google Play'de





Gameloft tarafından geliştirilen Fps türündeki Nova serisinin yeni oyunu olan Nova 3 iOS platformu için 6,99$’lık fiyat etiketi ile çıkışını gerçekleştirdi.

Yeni dinamikleri ile serinin ilk iki oyununa katılabilecek en iyi özellikleri katarak Unreal engine 3 grafik motorunun nimetlerinden sonuna kadar faydalanan oyunun Android versiyonu ilerleyen günlerde Google Play’de yerini alacak. İstilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı mücadele vermek istiyorsanız Nova 3’e buradan ulaşabilirsiniz.







http://toucharcade.com/2012/05/09/n-o-v-a-3-single-player-review/

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Nova serisinin yeni oyunu Nova 3 bünyesinde hikaye modu ve multiplayer modu barındırıyor. Hikaye modunda Kal Wardin adında bir karakterin kontrollerini elimize alarak istilaya uğramış bir dünyada uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Multiplayer modunda ise oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita, geliştirilebilir silahlar sunuluyor aynı zamanda oyuncumuzu özelleştirip çevredeki tank ve ağır silahlıları da kullanabiliyoruz. Unreal engine 3 grafik motoru kullanan Nova 3 grafikleri ile göz dolduran bir performans sunarken etkileyici ses efektleriyle de kaliteli bir yapım olmayı başarıyor.