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'Nova 3' Google Play'de yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen Fps türündeki Nova serisinin yeni oyunu Nova 3 Google Play'de 6,99$’lık fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 
Nova 3 bünyesinde hikaye ve multiplayer modu barındırıyor. Hikaye modunda Kal Wardin’ni kontrol ederek istilaya uğramış dünyada uzaylılara karşı mücadele veriyoruz. Multiplayer modunda ise oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita, geliştirilebilir silahlar sunuluyor aynı zamanda oyuncumuzu özelleştirip çevredeki tank ve ağır silahlıları da kullanabiliyoruz. Unreal Engine 3 grafik motorunun tüm nimetlerinden sonuna kadar faydalanan oyun, kaliteli görselleriyle göz doldururken etkileyici ses efektleriyle de savaş anlarının gürültülü yapısını oyuncuya başarılı bir şekilde yansıtıyor.
Serinin ilk iki oyununa yeni dinamikler katan ve Unreal Engine 3 grafik motoru ile kaliteli görseller sunan Nova 3'e Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz 


  

http://www.ubergizmo.com/2012/05/gamelofts-n-o-v-a-3-now-available-on-google-play/ Yorum Yaz
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