'Nova 3' yolda

Haber Editörü
Gameloft'un geliştirdiği ve mobil oyuncuların büyük beğenisini kazanan Nova serisi yeni bir devam oyunu ile geliyor.
İlk iki oyunu kaliteli grafikleri, aksiyon dolu sahneleri ve doyurucu içeriği ile büyük bir başarı yakalayan nova serisinin üçüncü oyunu hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da seriye yakışır bir oyun olacağı belirtiliyor.
Gameloft tarafından tanıtım videosu yayınlanan Nova 3 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi.
http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-announces-nova-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Free to play öğeleri olacaktır içinde ama inşallah rahatsız edici derecede olmaz. İnanın artık F2P öğesi olmayan oyunları özledim. Her dakka bişi satmaya çalışıyorlar oyun zevki filan kalmıyor. Para ile alabildikten sonra başarmanın neresi zevkli ?