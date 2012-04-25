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'Nova 3' yolda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
32
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un geliştirdiği ve mobil oyuncuların büyük beğenisini kazanan Nova serisi yeni bir devam oyunu ile geliyor.

İlk iki oyunu kaliteli grafikleri, aksiyon dolu sahneleri ve doyurucu içeriği ile büyük bir başarı yakalayan nova serisinin üçüncü oyunu hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da seriye yakışır bir oyun olacağı belirtiliyor.

Gameloft tarafından tanıtım videosu yayınlanan Nova 3 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi.


 

http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-announces-nova-3 Yorum Yaz
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gun 7 yıl en beğenilen ilkker
ilkker

bu oyunu da ücretsiz yapıp içindeki herşeyi paralı yapacaklar.gameloft resmen soymaya çalışıyor insanları

Free to play öğeleri olacaktır içinde ama inşallah rahatsız edici derecede olmaz. İnanın artık F2P öğesi olmayan oyunları özledim. Her dakka bişi satmaya çalışıyorlar oyun zevki filan kalmıyor. Para ile alabildikten sonra başarmanın neresi zevkli ?
ilkkerbu oyunu da ücretsiz yapıp içindeki herşeyi paralı yapacaklar.gameloft resmen soymaya çalışıyor insanlarıFree to ...
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Resmi görünce Crysis 3 sandım.
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modifci 7 yıl
Hayabusamla oynarım artık


Tabi ekime kadar çıkarsa
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krebjing 7 yıl
iPadde jiroskop ile tadına varılan nadir bir oyundur şuana kadar oynamayanlara tavsiye edilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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duygusal-adam 7 yıl
crisis sandım bende
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YGA 7 yıl
Nova 3 otekiler kadar tutmaz artik. Uyandi millet.
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janparey 7 yıl
haha adama çin malı nano suit giydirmişler.crysiste de oluyodu ya.
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emiLL 7 yıl janparey
can_66
haha adama çin malı nano suit giydirmişler.crysiste de oluyodu ya.

crysis yokken nova vardi dicemde ne zaman cikti bilmiyorum ki
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prooge 7 yıl janparey
can_66

haha adama çin malı nano suit giydirmişler.crysiste de oluyodu ya.

harbi Çin malı len bu

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alpa07 7 yıl
Bunun free olanın oynarız biz ancak
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römercan 7 yıl
2. Oyunu beğenmistim, videoda pek öyle gözükmese de umarım grafik performansını zorlarlar biraz hazır yeni iPad çıkmışken.

iPadde jiroskop ile tadına varılan nadir bir oyundur şuana kadar oynamayanlara tavsiye edilir.
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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Barbaroscakir 7 yıl
Gameloft oyunları neden tegrada açılmıyor ??????
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JonnyCaqe 7 yıl
şu oyunu beğenmeyen bir ben varım heralde.
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CooL_ROMEO 7 yıl
retina ipad de nasıl oynanıra acaba
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