'Nova 3' yolda

Gameloft'un geliştirdiği ve mobil oyuncuların büyük beğenisini kazanan Nova serisi yeni bir devam oyunu ile geliyor.





İlk iki oyunu kaliteli grafikleri, aksiyon dolu sahneleri ve doyurucu içeriği ile büyük bir başarı yakalayan nova serisinin üçüncü oyunu hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da seriye yakışır bir oyun olacağı belirtiliyor.





Gameloft tarafından tanıtım videosu yayınlanan Nova 3 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi.







http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-announces-nova-3