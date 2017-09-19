Nuada akıllı eldivenler ile hiç olmadığı kadar güçlüsünüz

Son yıllarda robotik teknolojilerin gelişmesi ile temel vücut organlarını kullanamayan kişiler için de yeni kapılar açılmaya başladı. Örneğin exoskeleton adı verilen robot iskelet ile engelli insanların yürüyebilmesi mümkün hale geldi. Örnekler giderek artıyor.

Gücüne güç katıyor

Portekizli Nuada isimli bir girişim ellerinize güç verecek bir akıllı eldiven duyurdu. Aynı adı taşıyan akıllı eldiven, özellikle elinde güç kaybı yaşayan insanların normal insanlardan daha güçlü olmasını bile sağlayabiliyor.

Projeyi geliştiren ekipten Filipe Quinaz, 2013 yılında bileğini kırdığı için elini tam olarak kullanamadığını ve bu süreçte kendisine destek sağlayacak bir ekipman planlamaya başladığını belirtiyor. İki yıllık bir çalışmanın ardından Nuada eldivenleri ortaya çıkmış.

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Akıllı eldivenler güç kaybı yaşayan insanlara destek olmanın yanı sıra daha zor işlerde normal insanların da yardımına koşuyor. Eldiven insan elinin hareketlerini aynı şekilde tekrar edebiliyor.Ayrıca sensörler sayesinde kullanıcının uyguladığı güç ve yaptığı hareketler de analiz edilebiliyor.

Üniversite yıllarında başlayan Nuada projesi yakın zamanda Microsoft Imagine kupasını da kazanmış. Bu gelişmeden sonra önemli yatırımlar alarak girişim haline gelmiş. Ekip kısa sürede akıllı eldivenlerini ticari hayata aktarmayı planlıyor.