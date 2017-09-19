Tez: Google’dan gelişmekte olan ülkelere ses tabanlı ödeme sistemi

Mobil ödeme sistemleri günümüzde oldukça yaygın hale geldi ve onlarca farklı sistem mevcut. Apple, Google, LG, Samsung gibi pek çok üretici kendi ödeme sistemini benimsetmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyor. Google ise ikinci ödeme sistemini tanıttı.

Ses tabanlı

Genelde ödeme sistemleri NFC teknolojisi üzerinde çalışıyor. NFC uyumlu telefon ve POS cihazını yakınlaştırarak kolayca ödeme yapmak mümkün? Peki NFC teknolojisinin çok yaygın olmadığı ülkelerde nasıl bir yol izlenecek?

Çin, Hindistan gibi fiyat-performans telefonların yaygın olduğu ülkelerde NFC teknolojisi pek kullanılmıyor. Bunun yerine genelde bölgesel firmaların çözümleri söz konusu. Örneğin Afrika’da SMS üzerinden para gönderimi oldukça popüler.

Google işte bu noktada devreye girmiş ve ultrason tabanlı bir ödeme sistemi geliştirmiş. Tez adındaki (Türkçesi de oldukça anlamlı) ödeme sistemi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alıyor. İnsan kulağının duyamayacağı frekansları temel alan ultrason teknolojisi, bununla birlikte iki cihazı birbirine bağlayabiliyor.

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Herhangi bir kişisel veri içermeyen ultrason dalgaları, cihazlardaki Tez uygulaması tarafından analiz ediliyor ve eşleşme kodunu görürse bağlantı sağlanıyor. Uygulama kayıtlı banka hesapları üzerinden istenen meblağı hemen transfer ediyor. Uygulamaya ayrıca bir meblağ tanımlamaya gerek yok.

Ultrason dalgaları herhangi bir mobil cihazda kullanılabiliyor. Bu bakımdan potansiyeli oldukça yüksek. United Payments Interface mobil ödeme standardını benimsediği için bölgede hemen tüm bankalarla uyumlu.

Google projeyi ilk olarak Hindistan’da başlattı. Android ve iOS uygulamaları üzerinden kullanıcılar para göndermeye başlayabilir. Tüm bankalarla uyumlu olan proje ayrıca kazı kazan kartları ile 5 kuruş-5 lira arasında değişen haftalık ödüller de dağıtıyor. Google projenin daha fazla ülkeye geleceğini açıkladı.