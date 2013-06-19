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Nükleer Erime güncellemesi Modern Combat 4'e Türkçe dil desteği kazandırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nükleer Erime güncellemesi Modern Combat 4'e Türkçe dil desteği kazandırdı
Şu sıralar Modern Combat serisine yeni bir oyun daha kazandırma planları içerisinde olan Gameloft, 2012 yılında seriye katılan Modern Combat 4: Zero Hour'u da unutmadı. Modern Combat 4: Zero Hour için Nükleer Erime adlı yeni bir güncelleme yayınlayan geliştirici, oyuna birçok yeni içerik kazandırdı.

Nükleer Erime güncellemesinin getirdiği içeriklerin başında Çatlak: Barselona Tren İstasyonu, Çıkarma: Antarktika Araştırma Tesisi ve Geri Tepme: Barselona Sokakları olarak adlandırılan 3 yeni harita yer aldı. Haritaların yanı sıra, oyunun silah kategorisine de eklemede bulunan güncelleme, bomba atar tabanca ve SFS CTK-12 adlı keskin nişancı tüfeğini de oyuna dahil etti.

Çevrimiçi oynanışın önemli bir yer edindiği Modern Combat 4'e Bomba Ekibi ve İmha adlı iki yeni çok oyunculu modda ekleyen güncelleme 7 yeni avantajı da beraberinde getirdi. Bu arada Nükleer Erime güncellemesi oyuna Türkçe dil desteği de kazandırmış durumda.

Şu an için oyunun iOS versiyonu için yayınlanan Nükleer Erime güncellemesinin yakın bir zamanda Android versiyonu için de yayınlanacağını belirtelim. 


https://itunes.apple.com/tr/app/modern-combat-4-zero-hour/id558433129?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VR_27 6 yıl
Gameloft, artık doğru yolu buluyorsun. Hemen yükleyeyim.
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Guest-F6724416F 6 yıl
Türkçe desteği çok güzel.
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lido 6 yıl
Türkçe sevindirici
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Quad core 6 yıl
19 mayıs da indirim yapmalarından bu gidişat belliydi, güzel gelişmeler bunlar.
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Aydenz 6 yıl
çok iyi
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