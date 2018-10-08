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Nükleer felaketten 32 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretecek

Tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil reaktör kazasından 32 yıl sonra bölge yeniden enerji üretmeye başladı. Bölgeye yerleştirilen güneş panelleri 2000 konuta güç verecek.
7 ay
25,8b
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11
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Nükleer felaketten 32 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretecek
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26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil reaktör kazası, tarihteki en büyük nükleer felaketlerin başında geliyor. 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlama, uzun yıllar boyunca Ukrayna ve çevresinde etkisini gösterirken santraldeki diğer reaktörler 2000 yılına kadar enerji üretmeye devam etmişti. Bugün ise felaketten 32 yıl, reaktörlerin tamamen kapatılmasından 18 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretmeye başlıyor.


Felaketin merkezine 100 metre uzaklıkta 

Ukraynalı enerji şirketi Rodina ve Alman enerji şirketi Enerparc tarafından yürütülen Çernobil Güneş Enerjisi Santrali projesi geçtiğimiz günlerde resmi törenle hayata geçti. Toplamda 1.6 hektarlık alana yayılan 3 bin 700 güneş panelinden oluşan santral, üzeri lahitle kapatılan 4 numaralı reaktörün sadece 100 metre uzağında. 


Felaketin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2.6 kilometrekarelik alan insan sağlığı için güvensiz kabul edildiğinden bölgede herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Herhangi bir tarım faaliyetinin de yürütülememesi bölgeyi güneş enerjisi santrali için mantıklı bir konum haline getiriyor. Üstelik nükleer santralin Ukrayna'daki elektrik şebekesini beslemesi için gerekli olan altyapı kurulu olduğundan güneş santralinin de aynı altyapıyı kullanmasıyla önemli bir maliyet ortadan kalkmış durumda.


Mevcut haliyle, Çernobil Güneş Enerjisi Santrali 1 MW gücünde. 1.2 milyon dolara mal olan santralin şu an için 2000 konuta güç verebileceğini belirten yetkililer santralin kapasitesinin artırılabileceğini de belirtiyor. Bölgede güneş santrali yerleştirilmeyen noktalara da güneş santrallerinin yerleştirilmesiyle birlikte santralin gücü 100 MW'a çıkabilir. Reaktör kazası yaşanmadan önce nükleer santraldeki dört reaktörün ürettiği güç ise 4 bin MW olarak kaydedilmişti.  


https://newatlas.com/chernobyl-solar-power-plant/56667/ Yorum Yaz
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gun 7 ay en beğenilen
Biz bir seferde 1000 megawatt’lık ihale veriyoruz bu 1 mW’lık sembolik olması açısından çok önemli.
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haylaz__ 7 ay
Panellerden zarar gelmez heralde onlarıda patlatmayın
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DreamSs 7 ay gun
Bunun bir kısmını da Güneydoğudaki kardeşlerimiz kendilerine vergi gibi hak görüp elektrik parası ödemiyorlar. Oralara Köy Enstitüleri kurup güneşten elektrik elde etmeyi öğretelim belki çalmaktan vazgeçerler.
Bunun bir kısmını da Güneydoğudaki kardeşlerimiz kendilerine vergi gibi hak görüp elektrik parası ödemiyorlar. Oralara Köy Enstitüleri kurup güneşten elektrik ...
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1 Avatar
Forum1th 7 ay
Oraya insanlar nasıl kurmuş onları, ben hala radyasyonun aşırı miktarda olduğunu biliyorum
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Tugrul_512bit 7 ay
Türkiye'de, özellikle de kuzey tarafındaki kanser vakalarının bir bölümünden çernobil sorumlu. Yine patlatırlarsa bilinçli yapılıyor derim.
Federal Sağlık Kanunlarına göre: "1980-1996 arasında Türkiye'de 5 ay geçirenler kan bağışlayamaz"
Mesela bir yakınınızın tiroid kanseri bundan kaynaklanıyor olabilir.
"Radyoaktif çay daha lezzetlidir" diyen bazı bakanlara inanmayın.
Çay kaynatılınca radyasyonu geçmez.
Bir adet Geiger Müller Radyasyon Sayacı, bir oyun bilgisayarından daha ucuzdur ve insan hayatından daha değerli değildir.
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ParaMounT99229 7 ay Tugrul_512bit
Dediğinizde haklısınız bende farkındayım ama neden bilinçsizce Mersin ve SİNOP illerinde bu santrallere izin veriliyor ve SİNOP ilinde yapılan Orman katliamı sonrası yaşanan iklim değişikliğinden neden bahsedilmiyor hiç acaba ?
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Illusive Man 7 ay
Buda patlarsa ukrayna bidaha enerji işine girmesin 😄
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SEO-Uzmanı 7 ay
imar barışı sayfasında
güneş paneli için bir değer konulmuş ! apps.csb.gov.tr/...
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haylaz__ 7 ay
Panellerden zarar gelmez heralde onlarıda patlatmayın
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gun 7 ay en beğenilen
Biz bir seferde 1000 megawatt’lık ihale veriyoruz bu 1 mW’lık sembolik olması açısından çok önemli.
1 Yanıt Yanıtla +11
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DreamSs 7 ay gun
Bunun bir kısmını da Güneydoğudaki kardeşlerimiz kendilerine vergi gibi hak görüp elektrik parası ödemiyorlar. Oralara Köy Enstitüleri kurup güneşten elektrik elde etmeyi öğretelim belki çalmaktan vazgeçerler.
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