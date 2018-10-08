Nükleer felaketten 32 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretecek

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26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil reaktör kazası, tarihteki en büyük nükleer felaketlerin başında geliyor. 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlama, uzun yıllar boyunca Ukrayna ve çevresinde etkisini gösterirken santraldeki diğer reaktörler 2000 yılına kadar enerji üretmeye devam etmişti. Bugün ise felaketten 32 yıl, reaktörlerin tamamen kapatılmasından 18 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretmeye başlıyor.





Felaketin merkezine 100 metre uzaklıkta

Ukraynalı enerji şirketi Rodina ve Alman enerji şirketi Enerparc tarafından yürütülen Çernobil Güneş Enerjisi Santrali projesi geçtiğimiz günlerde resmi törenle hayata geçti. Toplamda 1.6 hektarlık alana yayılan 3 bin 700 güneş panelinden oluşan santral, üzeri lahitle kapatılan 4 numaralı reaktörün sadece 100 metre uzağında.





Felaketin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2.6 kilometrekarelik alan insan sağlığı için güvensiz kabul edildiğinden bölgede herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Herhangi bir tarım faaliyetinin de yürütülememesi bölgeyi güneş enerjisi santrali için mantıklı bir konum haline getiriyor. Üstelik nükleer santralin Ukrayna'daki elektrik şebekesini beslemesi için gerekli olan altyapı kurulu olduğundan güneş santralinin de aynı altyapıyı kullanmasıyla önemli bir maliyet ortadan kalkmış durumda.





Mevcut haliyle, Çernobil Güneş Enerjisi Santrali 1 MW gücünde. 1.2 milyon dolara mal olan santralin şu an için 2000 konuta güç verebileceğini belirten yetkililer santralin kapasitesinin artırılabileceğini de belirtiyor. Bölgede güneş santrali yerleştirilmeyen noktalara da güneş santrallerinin yerleştirilmesiyle birlikte santralin gücü 100 MW'a çıkabilir. Reaktör kazası yaşanmadan önce nükleer santraldeki dört reaktörün ürettiği güç ise 4 bin MW olarak kaydedilmişti.

https://newatlas.com/chernobyl-solar-power-plant/56667/